Австралийская фигуристка Васильева: «Фигурное катание в Австралии не считается профессиональным видом спорта или важной дисциплиной»

Австралийская фигуристка Влада Васильева рассказала об условиях для занятия фигурным катанием у себя в стране.

Васильева родилась в Новой Зеландии, в восемь месяцев ее перевезли на континент. Отец фигуристки родом из Екатеринбурга, мать – из Ташкента.

— Фигурное катание в Австралии не считается профессиональным видом спорта или важной дисциплиной, которую нужно поддержать. Здесь больше внимания уделяют, например, плаванию.

Но и фигуристов не оставляют один на один со своими расходами. У тех, кто в сборной, есть финансовая поддержка, частичная компенсация расходов на поездки, помощь с оплатой льда и тренера. Это не сравнить, наверное, с тем, как живут фигуристы сборной России — на полном обеспечении государства и с хорошей зарплатой. Но и сказать, что мы с родителями справляемся со всем сами, тоже не могу.

— В любом случае без финансовых возможностей родителей в таком случае тренироваться будет нелегко.

— Так не только в Австралии. В большинстве стран Европы такая же ситуация, в Америке. Да и в России частично. Есть, конечно, отдельные исключения, уникумы, ради которых тренеры сами готовы делать все что нужно, лишь бы они занимались и прогрессировали. Но это исключения. Как правило, для того чтобы пробиться высоко, нужно много вложить средств. В том числе финансовых.

— За Австралию также выступает русскоязычная фигуристка Анастасия Голубева. Какие у тебя с ней отношения?

— Отличные. Не скажу, что мы лучшие друзья, но хорошие приятели и много времени проводим вместе на тренировках. Не удивляйтесь, членов сборной команды мало, и с нами часто работают параллельно. Зовут как одиночников, так и парников. Голубева очень сильная фигуристка, как и ее партнер. Мне интересно следить за ними.

— На русском не переговариваешься с ней на тренировках?

— Иногда общаемся на русском. У Голубевой, конечно, язык гораздо лучше поставлен, чем у меня, она говорит спокойнее. Но и я с ней практикуюсь, вспоминаю лексику. Удобно бывает сказать что-то друг другу, чтобы поняли только мы. Хотя не всем рядом это порой нравится, – сказала Васильева.