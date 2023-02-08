Елена Буянова: «У болельщиков Губановой было много претензий ко мне, что я не сохранила ее у нас. Ну если человек не может и не хочет бороться?»

Теги Елена Буянова (Водорезова) женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Спорт-Экспресс Фигурное катание

Заслуженный тренер России Елена Буянова высказалась о победе Анастасии Губановой, представляющей Грузию, на чемпионате Европы по фигурному катанию. 

— Можно ли назвать победу Губановой на ЧЕ неполноценной?

— Я бы так не сказала. На каждом уровне спортсмены готовятся. Настя — замечательная девочка. У ее болельщиков было много претензий, в том числе ко мне, что я не сохранила ее у нас. Ну если человек не может и не хочет бороться? Перейдя к другому тренеру у нее тоже не получилось быть в обойме лучших спортсменов. Она в этом не виновата, так сложились обстоятельства.

Мы ее тоже брали, чтобы она показала результаты. Но для этого надо работать в 10 раз больше, думать, приводить себя в форму. На тот момент, когда она каталась у нас, ей было комфортно, она не совсем понимала — зачем ей надо работать.

Слава богу, что они приняли такое решение. Мы ей предлагали, но на тот момент она не созрела. Созрела чуть позже.

Оказаться в нужном месте — это тоже мастерство. Оно нужно, чтобы откататься. Настя могла и не откататься, так же как Луна Хендрикс. Все пророчили ей первое место, а его заняла Настя.

Я очень рада за нее. Она востребована, у нее появилось второе дыхание. Конечно, это другой чемпионат, другие баллы. Но, вот так, — сказала Буянова.

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7 комментариев

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Lukeria
А сейчас она разве попала бы в сборную у нас ?
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Viks
Есть только один способ - надо сделать чемпионат России престижнее чемпионата Европы и мира, как кубок НХЛ возвышается над ЧМ. Тогда все талантливые будут там и никто не потеряется.
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udod
через некоторое время:
Елена Буянова: «У болельщиков Косторной было много претензий ко мне, что я не сохранила ее у нас. Ну если человек не может и не хочет бороться?»
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-1
-1
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Alex1104
Дожились. В сборную России отобраться не может и близко, а выиграть чемпионат Европы - может..
+5
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Olga Komarova
Если человек не может и не хочет бороться, то он не выигрывает Чемпионат Европы. Очевидно, Настя — не такой человек.
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ретроградный меркурий
В нашем фигурном катании такая бешеная конкуренция, что пережидать спад формы, пубертат и прочие проблемы немногие могут себе позволить. Поэтому Буянову можно понять. Но то, что у неё с Настей ничего не получилось - факт. Как вообще со всеми, кто к ней приходил после Сотниковой.
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Orange carrot
И как могла Буянова ее сохранить? Настя перешла не так давно.
Она ушла потому что не попадала в сборную. Хоть с Буяновой хоть без. С наступлением эры ультра-си там ноль шансов.
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