Чемпионат четырех континентов. Миура, Мессинг, Ма, Сато, Цзинь, Шимада, Хван покажут произвольные программы

12 февраля на чемпионате четырех континентов будут разыграны медали в мужских соревнованиях. После короткой программы лидирует японец Као Миура.

Чемпионат четырех континентов

Колорадо-Спрингс, США

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 4.15 по московскому времени (12 февраля). Прямая трансляция – в онлайн-кинотеатре ОККО.

Вторая разминка

8. Чэнь Юйдун (Китай)

9. Хен (Южная Корея)

10. Лиам Капейкис (США)

Третья разминка

11. Михаил Шайдоров (Казахстан)

12. (Канада)

13. Коширо Шимада (Япония)

14. Чэсок Кен (Южная Корея)

15. Максим Наумов (США)

16. Конрад Орзел ( )

Четвертая разминка

17. Шун Сато (Япония)

18. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

19. Боян Цзинь (Китай)

20. Джимми Ма (США)

21. Киган Мессинг (Канада)

22. Као Миура (Япония)

После короткой программы

1. Као Миура (Япония) – 91,90

2. Киган Мессинг (Канада) – 86,70

3. Джимми Ма (США) – 86,64

4. (Китай) – 85,32

5. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 83,77

6. Шун Сато (Япония) – 80,81

7. Конрад Орзел (Канада) – 80,09

8. Максим Наумов (США) – 75,96

9. Чэсок Кен (Южная Корея) – 75,30

10. (Япония) – 74,06

11. Стивен Гоголев (Канада) – 72,82

12. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 72,43

13. Лиам Капейкис (США) – 71,43

14. Ли Си Хен (Южная Корея) – 70,38

15. Чэнь Юйдун (Китай) – 67,93