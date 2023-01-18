Ким Йе Лим, Ватанабе, Као Миура, Сато, Мессинг, Чха Чжун Хван, Миура и Кихара, Гиллес и Пуарье выступят на чемпионате четырех континентов

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Стал известен список участников чемпионата четырех континентов, который пройдет с 7 по 12 февраля в Колорадо-Спрингс (США).

Мужчины: Стивен Гоголев, Киган Мессинг, Конрад Орзел (все – Канада), Цзинь Боян (Китай), Као Миура, Шун Сато, Коширо Шимада (все – Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Чха Чжун Хван, Ли Си Хен (оба – Южная Корея).

Женщины: Маделин Скизас (Канада), Моне Чиба, Ринка Ватанабе, Хана Йошида (все – Япония), Ким Чхэ Ен, Ким Йе Лим, Хэ Ин Ли (все – Южная Корея).

Пары: Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Лиа Перейра – Трент Мишо, Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (обе пары – Канада), Рику МиураРюичи Кихара (Япония).

Танцы на льду: Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия), Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен, Пайпер Гиллес – Поль Пуарье, Марджори Лажуа – Захари Лага (все – Канада), Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай), Мисато Комацубара – Тим Колето, Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (оба дуэта – Япония).

Заявка сборной США будет объявлена позднее.

Полный состав участников – здесь.

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