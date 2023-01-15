Нэтан Чен о допинг-деле Валиевой: «Не имею представления о ситуации. Наша команда сплочена, и мы просто ждем результатов»

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России сборная США Олимпиада-2022 мужское катание женское катание Нэтан Чен Камила Валиева Фигурное катание

Олимпийский чемпион Пекина-2022 Нэтан Чен поделился мнением о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

На зимних Играх-2022 Чен выиграл золото в мужском одиночном катании. Также он, выступая за сборную США, занял второе место в командном турнире – победу одержала Россия, но награждение так и не состоялось из-за расследования в отношении Валиевой. 

«Я в том положении, когда действительно не имею представления о ситуации.

Есть вещи, которые не находятся полностью под нашим контролем, однако я доволен поездкой на Олимпиаду и показанными мною результатами.

Вся наша команда сплочена, и мы просто ждем результатов», – заявил Чен.

Ранее дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал Валиеву невиновной по делу о допинге. Но ее результат от 25 декабря 2021 года (в день взятия допинг-пробы) на победном для нее чемпионате России был аннулирован.

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21 комментарий

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На Пекин
Правильно, зачем тратить свою энергию на то, что от тебя не зависит, а у Нейтана, и без этого есть о чем думать и чем заниматься.
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Залина Малина
Нейтану, видимо, есть кому в случае чего поставить мозги на место. И это Рафаэль. А вот "мистеру Преротэйшн" Винсент Джоу - нет.
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Viktoria dek
Ответ Наталья Грабовская
Нэтан дипломат...Канадцы тоже молчат, хотя у них появилась вероятность зацепиться за пьедестал. Похоже за них Дюамель по собственной инициативе делает всю грязную работу.
Да там вся японская сборная молчит, никак не комментирует ситуацию)
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Snowfan
Нэйтан как всегда предельно корректен, умница
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Darya-yeNoor
Действительно, чего ему не быть довольным поездкой на Олимпиаду. Он ОЧ в мужском одиночном, и какой! А всё остальное ему пофиг, и вообще было не главным изначально.
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Бедоносец
Ответ Зиля Бадриева
Комментарий удален пользователем
Жесть.🤣😂
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asusp527
Нейтан, мы тоже ждем.
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Этери горячая
Умный человек, чтобы держаться подальше от этого, пока не станут известны факты.
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Sportsfan
Какой же Нэйтан умница. Приятно, когда у спортсмена есть мозг. Не зря болели и поддерживали
+12
-2
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DD102DD
Ответ Olga.t
Спасибо Нейтану за адекватность. Умный человек не стал комментировать ситуацию, не зная о ней практически ничего. В отличие от.... Впрочем, некоторым комментаторам спортса неплохо бы взять с него пример и не заниматься набросами и обвинениями преждевременно.
Соглашусь, набросов стало больше, чем мыслей.
+3
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Зиля Бадриева
Комментарий удален
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Наталья Грабовская
Нэтан дипломат...Канадцы тоже молчат, хотя у них появилась вероятность зацепиться за пьедестал. Похоже за них Дюамель по собственной инициативе делает всю грязную работу.
+5
-3
+2
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m-mezon
Ответ Бедоносец
Между струек решил проскочить.🤣
А зачем ему? Он ОЧ в личке без вопросов, живет своей жизнью, в подвижной нервной системе, типа МДюамель, не замечен, в дополнительном пиаре не нуждается. Зачем ему вообще думать об этом? На нас ведь тоже свет клином не сошелся. И не все, как Татьяна Анатольевна и дальше по списку, нуждаются в общении с журналистами. По сути очень вежливо их послал, и все.
+6
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Olga.t
Спасибо Нейтану за адекватность. Умный человек не стал комментировать ситуацию, не зная о ней практически ничего. В отличие от....

Впрочем, некоторым комментаторам спортса неплохо бы взять с него пример и не заниматься набросами и обвинениями преждевременно.
+12
-4
+8
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Додик Аксель
Корректный и достойный ответ профессионального спортсмена.
+15
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+14
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Yumi
Чен просто очень аккуратно высказывается публично, он уже сто раз вежливо посылал журналистов, которые его доставали этим вопросом. Плюс, конечно, у него золото личное, а вот у многих, тех же ЧБ, совсем нет медали. И да, им машины и бусы с платками не выдали в утешение. Но действующие спортсмены будут молчать и ждать, а уж что у них в душе...
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0
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DD102DD
Молодец - грамотно ответил.
+7
-1
+6
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Ирина С
Нейтан прав: лучше спокойно ждать разрешения ситуации. Это называется профессиональная этика и солидарность.
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-1
+20
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Тайга86
Какой же он умница. Не полил, не промолчал...Выдал в лучших традициях дипломатии, взвесив каждое слово. Какая же это редкость...
+20
-2
+18
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Hardy
Забавно, что те, кого ситуация касается напрямую, гораздо спокойнее ко всему относятся 😅
+8
-3
+5
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Бедоносец
Между струек решил проскочить.🤣
+2
-9
-7
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Alsu89sha
Тот момент, когда у человека есть есть мозг
+33
-2
+31
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