Нэтан Чен о допинг-деле Валиевой: «Не имею представления о ситуации. Наша команда сплочена, и мы просто ждем результатов»

Олимпийский чемпион Пекина-2022 Нэтан Чен поделился мнением о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

На зимних Играх-2022 Чен выиграл золото в мужском одиночном катании. Также он, выступая за сборную США, занял второе место в командном турнире – победу одержала Россия, но награждение так и не состоялось из-за расследования в отношении Валиевой.

«Я в том положении, когда действительно не имею представления о ситуации.

Есть вещи, которые не находятся полностью под нашим контролем, однако я доволен поездкой на Олимпиаду и показанными мною результатами.

Вся наша команда сплочена, и мы просто ждем результатов», – заявил Чен.

Ранее дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал Валиеву невиновной по делу о допинге. Но ее результат от 25 декабря 2021 года (в день взятия допинг-пробы) на победном для нее чемпионате России был аннулирован.

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