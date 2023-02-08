Рюичи Кихара о командном турнире Олимпиады-2022: «Мы оказались в числе призеров, но без медали это кажется нереальным»
Японский фигурист Рюичи Кихара, выступающий в паре Рику Миурой, высказался о том, медали командного турнира Олимпиады-2022 до сих пор не вручены.
Японцы завоевали в Пекине бронзу.
«Это факт, что мы оказались в числе призеров. Но без медали это кажется нереальным.
Эту медаль мы заработали благодаря командным усилиям, поэтому я ждал дня, чтобы отпраздновать со своими товарищами по сборной то, чего мы добились», – сказал Кихара.
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