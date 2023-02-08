Рюичи Кихара о командном турнире Олимпиады-2022: «Мы оказались в числе призеров, но без медали это кажется нереальным»

Теги сборная Японии Олимпиада-2022 пары командные соревнования Рюичи Кихара Фигурное катание

Японский фигурист Рюичи Кихара, выступающий в паре Рику Миурой, высказался о том, медали командного турнира Олимпиады-2022 до сих пор не вручены.

Японцы завоевали в Пекине бронзу.

«Это факт, что мы оказались в числе призеров. Но без медали это кажется нереальным.

Эту медаль мы заработали благодаря командным усилиям, поэтому я ждал дня, чтобы отпраздновать со своими товарищами по сборной то, чего мы добились», – сказал Кихара.

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

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6 комментариев

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asusp527
Ответ Anna Leonova
Наши ждут и вы потерпите.
Наши не дождутся, а японцы без вашего хамства обойдутся.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Stefan
Ответ Александр Иванов
Мы тоже ждем. Нашим - золото, японцам - бронзу, а амерам - дырку от бублика))
Да ладно, фик с ними, пусть получают своё серебро. И если всякие ВАДЫ не будут затягивать, то скоро.
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Viktoria dek
О, спустя год сборная Японии начинает говорить)
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Иванов
Мы тоже ждем. Нашим - золото, японцам - бронзу, а амерам - дырку от бублика))
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самая цитируемая и вообще недура
Таки нашли японца с нужными настроениями
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Leonova
Наши ждут и вы потерпите.
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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