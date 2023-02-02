Федерация фигурного катания США о командному турнире на Олимпиаде-2022: «Требуем справедливого решения, чтобы чистые атлеты по праву получили свои медали»
Федерация фигурного катания США выступила с заявлением об отсутствии окончательного решения об итогах командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022.
Сборная США в Пекине завоевала серебро, уступив команде России. Но церемония вручения наград не состоялась из-за начавшегося антидопингового расследования в отношении Камилы Валиевой.
«Приближается годовщина зимних Олимпийских игр в Пекине. Федерация фигурного катания США и американские спортсмены глубоко разочарованы отсутствием окончательного решения по результатам командного турнира.
Мы гордимся тем, с каким достоинством и самообладанием вели себя наши олимпийские призеры с момента завоевания наград в Пекине.
Они заслужили признание, в котором им было отказано из-за продолжающегося процесса. Федерация фигурного катания США требует справедливого решения, чтобы чистые атлеты, пострадавшие от этой ситуации, по праву получили свои медали», – говорится в заявлении организации.
объявите уж США верховной властью на планете, официально, и пусть весь мир выполняет любые прихоти своего хозяина.
ps: может США уменьшить финансирование, если их что-то не устраивает? или все-таки очень хочется всех контролировать, попутно решая какие-то свои задачи?
кстати, спонсоры приносят в бюджет МОК - 45%, а продажа прав на телевещание 47%
Даже если бы Камила была на одной программе,вполне хватило бы тогда оставшихся баллов для золота даже при полном аннулировании ее результатов,но две программы исключать--это золото не удержать
Но пусть ждут пока расследование закончится.
И эта ситуация забудется. Если отберут у нас медали - повоют месяц, и забудут.
Пусть потом, если Валиеву признают виновной, призёры передвинулись бы на ступень выше, зато свою минуту славы они получили бы вовремя.