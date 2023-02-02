Федерация фигурного катания США о командному турнире на Олимпиаде-2022: «Требуем справедливого решения, чтобы чистые атлеты по праву получили свои медали»

Теги танцы на льду сборная США Федерация фигурного катания США Олимпиада-2022 пары мужское катание женское катание командные соревнования Камила Валиева Фигурное катание

Федерация фигурного катания США выступила с заявлением об отсутствии окончательного решения об итогах командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022. 

Сборная США в Пекине завоевала серебро, уступив команде России. Но церемония вручения наград не состоялась из-за начавшегося антидопингового расследования в отношении Камилы Валиевой. 

«Приближается годовщина зимних Олимпийских игр в Пекине. Федерация фигурного катания США и американские спортсмены глубоко разочарованы отсутствием окончательного решения по результатам командного турнира. 

Мы гордимся тем, с каким достоинством и самообладанием вели себя наши олимпийские призеры с момента завоевания наград в Пекине. 

Они заслужили признание, в котором им было отказано из-за продолжающегося процесса. Федерация фигурного катания США требует справедливого решения, чтобы чистые атлеты, пострадавшие от этой ситуации, по праву получили свои медали», – говорится в заявлении организации. 

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54 комментария

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Anneta28
Ответ Iuliia Timofeyeva
Ваша аргументация - натягивание совы на глобус. С вами тупо бессмысленно говорить.
Вот увидете, так оно и будет, вот и посмотрим тогда, кто кого натянул.🤣
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Lala M
Ответ Volles
Это — действительно смешно и печально, что уже год не могут вынести решение. РУСАДА тянуло, как могло, протеже с платком, но у всего есть границы.
Господи, ну завидовать тому, что президент Камиле подарил платок это сюр, конечно.
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<vella>
Ответ Wiley Fox
Да весь мир это ждёт Устроили клоунаду эти продажные чинуши из МОК Вообще, коррупцией в МОК должен заниматься ФБР, так как США один из главных спонсоров, содержащих олимпийское движение
да че уж там...мелочиться... пусть ФБР вообще все контролирует в этом мире.
объявите уж США верховной властью на планете, официально, и пусть весь мир выполняет любые прихоти своего хозяина.
ps: может США уменьшить финансирование, если их что-то не устраивает? или все-таки очень хочется всех контролировать, попутно решая какие-то свои задачи?
кстати, спонсоры приносят в бюджет МОК - 45%, а продажа прав на телевещание 47%
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Irina037
Сами виноваты,что замены не использовали,вполне в парах и у девочек можно было это сделать.
Даже если бы Камила была на одной программе,вполне хватило бы тогда оставшихся баллов для золота даже при полном аннулировании ее результатов,но две программы исключать--это золото не удержать
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Anneta28
Понятно, аргументы закончились, пошли оскорбления. И вам не болеть.😅
Ваша аргументация - натягивание совы на глобус. С вами тупо бессмысленно говорить.
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Perftoran
Формулировки в духе голливудского кино, всегда умели продавать себя ребята)
Но пусть ждут пока расследование закончится.
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Anneta28
Ответ Iuliia Timofeyeva
Комментарий удален модератором
Понятно, аргументы закончились, пошли оскорбления. И вам не болеть.😅
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Anneta28
Может быть это вы промыты пропагандой о всеобщем мировом заговоре против "святой России"? И эта ситуация забудется. Если отберут у нас медали - повоют месяц, и забудут.
Комментарий удален
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Anneta28
Ответ Iuliia Timofeyeva
Вы чисто промыты какими-то заголовками, которые к жизни не имеют никпкого отношения. Ситуация с Авериной забылась всеми через месяц максимум.
Может быть это вы промыты пропагандой о всеобщем мировом заговоре против "святой России"?
И эта ситуация забудется. Если отберут у нас медали - повоют месяц, и забудут.
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Anneta28
Мы не требуем, мы именно воем. Вспомните ситуацию с Авериной. Там требований не было ни каких, один сплошной вой.
Вы чисто промыты какими-то заголовками, которые к жизни не имеют никпкого отношения. Ситуация с Авериной забылась всеми через месяц максимум.
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Kareglazaya
Лучше бы отдали всем их медали, а уже потом разбирательства проводили. Одно дело получить свои медали в торжественной обстановке на олимпийском льду и совсем другое - года полтора-два спустя в конвертике.
Пусть потом, если Валиеву признают виновной, призёры передвинулись бы на ступень выше, зато свою минуту славы они получили бы вовремя.
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Tatiana Klm
С достоинством? А что им еще оставалось? Все прекрасно знают, что наша команда и без Ками бы выиграла - с Аней и/или Сашей. Мы попали в хитро расставленные сети. Никто не борется за чистоту спорта, а борются с нами. Это и не скрывают теперь. Знай мы заранее о ситуации с Ками, ее бы заменили. А так - командник подвис и вероятно отберут у нас золото, и в личке не весь пьедестал наш, на что мы очень рассчитывали.
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Anneta28
Ответ Iuliia Timofeyeva
Двойные стандарты - если бы мы требовали, то это "вой на болотах", а они не воют, а требуют. Лол
Мы не требуем, мы именно воем. Вспомните ситуацию с Авериной. Там требований не было ни каких, один сплошной вой.
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Anneta28
Они не воют, а лишь требуют чтобы уже было наконец-то вынесено решение. И имеют на это полное право, за тот год, что прошел, можно по пальцам пересчитать, когда они об этом говорили.
Двойные стандарты - если бы мы требовали, то это "вой на болотах", а они не воют, а требуют. Лол
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Anneta28
Ответ Iuliia Timofeyeva
Я не занимаюсь вангованием. Я вижу то, что они воют сейчас, при этом японцв в том же положении по наградам - молчат.
Они не воют, а лишь требуют чтобы уже было наконец-то вынесено решение. И имеют на это полное право, за тот год, что прошел, можно по пальцам пересчитать, когда они об этом говорили.
+2
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missis-Zima
Ответ Рустем Галеев
вручите уж золото чен,которая проиграла камиле 70 баллов)))) справедливость по американски
в чем вина Чен? не она ли уж та,кто подсунула дедов стакан?
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Anneta28
Они вообще ведут себя максимально терпеливо и корректно, для данной ситуации. Представьте, если бы наша команда оказалась на их месте, какой вой на болотах стоял бы на всех федеральных каналах.
Я не занимаюсь вангованием. Я вижу то, что они воют сейчас, при этом японцв в том же положении по наградам - молчат.
+1
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Anneta28
Ответ Iuliia Timofeyeva
Божечки, вручите им уже серебро, если будут основания - перевручите золото потом. Уже задолбало их нытье,допинговые дела иногда идут годами, им ли не знать
Они вообще ведут себя максимально терпеливо и корректно, для данной ситуации. Представьте, если бы наша команда оказалась на их месте, какой вой на болотах стоял бы на всех федеральных каналах.
+8
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+7
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missis-Zima
Ответ Залина Малина
Да, верно. Вручите нашим спортсменам золото уже. Мишина, Галлямов, Кондратюк, Синицина, Кацалапов давно терпеливо ждут заслуженные золотые медали, и не ноют об этом на каждом шагу, кстати.
Странно,что вы пропустили Валиеву)
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missis-Zima
Ответ La Gushka
Они всё требуют, они упорные... пусть подождут, пока КАС разберется. Даже еще иски от ВАДА, МОК, ISU и РУСАДА туда не отправлены...
странно бы не требовать завоеванные медали)
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Залина Малина
Да, верно. Вручите нашим спортсменам золото уже. Мишина, Галлямов, Кондратюк, Синицина, Кацалапов давно терпеливо ждут заслуженные золотые медали, и не ноют об этом на каждом шагу, кстати.
А что им ныть? Они все блага, полагающиеся олимпийским чемпионам получили.
+7
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Тайга86
Если бы они заранее знали, что при любом раскладе получат серебро, нужно только подождать, сидели бы спокойно и не возмущались...Но так как есть надежда на большее, конечно хочется ускорить его приближение) Раз просят, пусть вручат им заслуженные серебряные медали и цветы, делов-то. Прям в ближайшее время. Интересно согласятся?
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Andrea Alana
Ответ armmaster
А это проблема протормозившей лаборатории
Нет, это проблема съевшей и давших.
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22somebody22
Ответ William Wilson
Как же америкосы уже надоели
Как же надоело наше наглое правительство и наша офигевшая федерация,которая покрывает Георгиевну и делает из Валиевой национальную героиню!
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AlexFed
Ответ Viktoria dek
Все вопросы лаборатории, которая так долго проверяла пробы.
Ну то есть если ты жрешь допинг, к тебе никаких вопросов, да? Все виноваты, а ты в капюшоне стоишь не при делах.
+7
-5
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