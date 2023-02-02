Федерация фигурного катания США о командному турнире на Олимпиаде-2022: «Требуем справедливого решения, чтобы чистые атлеты по праву получили свои медали»

Федерация фигурного катания США выступила с заявлением об отсутствии окончательного решения об итогах командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022.

Сборная США в Пекине завоевала серебро, уступив команде России. Но церемония вручения наград не состоялась из-за начавшегося антидопингового расследования в отношении Камилы Валиевой.

«Приближается годовщина зимних Олимпийских игр в Пекине. Федерация фигурного катания США и американские спортсмены глубоко разочарованы отсутствием окончательного решения по результатам командного турнира.

Мы гордимся тем, с каким достоинством и самообладанием вели себя наши олимпийские призеры с момента завоевания наград в Пекине.

Они заслужили признание, в котором им было отказано из-за продолжающегося процесса. Федерация фигурного катания США требует справедливого решения, чтобы чистые атлеты, пострадавшие от этой ситуации, по праву получили свои медали», – говорится в заявлении организации.