Дюамель о посте Валиевой про Олимпиаду: «Год с момента, как американские и японские фигуристы не получили свои медали»

Теги сборная России МОК Олимпийская сборная России WADA сборная Канады сборная США сборная Японии Олимпиада-2022 Меган Дюамель пары Камила Валиева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира в парном катании, канадка Меган Дюамель ответила на публикацию россиянки Камилы Валиевой об Олимпиаде-2022.

Валиева ранее написала в соцсетях: «Сегодня ровно год, как мы выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине! Это один из самых счастливых моментов в моей жизни. Невероятные эмоции после проката и понимание, что мы первые».

«Год с момента, как американские и японские фигуристы не получили свои олимпийские медали, которых спустя год все еще нет! 

Я жду пресс-релиз, из которого мы узнаем, что сделают МОК (Международный олимпийский комитет) и WADA (Всемирное антидопинговое агентство) по этому поводу», – написала Дюамель в твиттере, комментируя слова россиянки.

В феврале Россия выиграла олимпийский командный турнир по фигурному катанию, США заняли второе место, Япония – третьей. Церемония награждения не состоялась из-за начала расследования допинг-дела в отношении Валиевой.

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

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38 комментариев

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Валерий Петров
Ответ Elizaveta Queen
Дюамель может говорить все что угодно.Ее право.А мне вот интересно-когда узнали о положительной пробе Камилы и почему она в таком случае поехала на ОИ.Как всегда русское-авось пронесет? выдернули девчонку раньше из юниоров,гнали по взрослым,а тут такая оплошность.Как я понимаю,на ОИ Камила была уже чистая,но факт допинга состоялся(я не обсуждаю,как это случилось-тут тоже одни вопросы),как ее можно было везти на ОИ,при наличии Саши,Ани и Лизы,как?Опять-сначала делаем,потом -думаем и виним всех,кроме себя..
Узнали уже на ОИ, а не ДО.
И что значит выдернули из взрослых - она по правилам ИСУ вышла во взрослые, так же как когда-то Липницкая, Загитова, и те же ТЩК.
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Ludmila
Ответ Peter-Petrov Aaaaa
И действительно, откуда она узнаёт о всех этих публикациях? Кто их для неё переводит? Кто переводит её ответы и так оперативно размещает ? Невольно появляются мысли о сотрудничестве.
Не ищите черную кошку в темной комнате: любой фанат может сделать скриншот поста в инсте Валиевой и принести в твиттер, и там это увидит Меган и кто угодно. Просто в РФ эта соцсеть в забане, но в мире по-прежнему довольно популярна, там огромное фк-коммюнити.
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Zhuuuzhik
Ответ Ludmila
Не права только в том, что медали из-за Валиевой не получила и остальная российская команда в том числе. А так, права абсолютно.
Безусловно. И наших жальче, чем американцев и японцев, потому что ребята сделали всё возможное и невозможное, но скорее всего останутся без заработанных медалей.
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Dima Kolcov
Ответ Кошка Матраскина
Куда она это написала? В инсту Валиевой?
В свой твиттер.
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N-fox
Дюамель подписана на Валиеву? Сколько ж у нее свободного времени. Все это читать и еще строчить потом.
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Zhuuuzhik
Ответ Elizaveta Queen
Дюамель может говорить все что угодно.Ее право.А мне вот интересно-когда узнали о положительной пробе Камилы и почему она в таком случае поехала на ОИ.Как всегда русское-авось пронесет? выдернули девчонку раньше из юниоров,гнали по взрослым,а тут такая оплошность.Как я понимаю,на ОИ Камила была уже чистая,но факт допинга состоялся(я не обсуждаю,как это случилось-тут тоже одни вопросы),как ее можно было везти на ОИ,при наличии Саши,Ани и Лизы,как?Опять-сначала делаем,потом -думаем и виним всех,кроме себя..
Результаты узнали после командника.
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Elizaveta Queen
Ответ Peter-Petrov Aaaaa
И действительно, откуда она узнаёт о всех этих публикациях? Кто их для неё переводит? Кто переводит её ответы и так оперативно размещает ? Невольно появляются мысли о сотрудничестве.
какие проблемы при наличии интернета и гугл переводчика?
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Ludmila
Ответ Zhuuuzhik
Меган дама вздорная, но где она не права?
Не права только в том, что медали из-за Валиевой не получила и остальная российская команда в том числе.
А так, права абсолютно.
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Екатерина Субботина
Ответ Lotte Fischbach
Так россияне ждут потому что у них в команде был допинг. А чем виноваты американцы с японцами?
В команде не было допинга. Именно на Олимпиаде все пробы были чистые
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Elizaveta Queen
Дюамель может говорить все что угодно.Ее право.А мне вот интересно-когда узнали о положительной пробе Камилы и почему она в таком случае поехала на ОИ.Как всегда русское-авось пронесет? выдернули девчонку раньше из юниоров,гнали по взрослым,а тут такая оплошность.Как я понимаю,на ОИ Камила была уже чистая,но факт допинга состоялся(я не обсуждаю,как это случилось-тут тоже одни вопросы),как ее можно было везти на ОИ,при наличии Саши,Ани и Лизы,как?Опять-сначала делаем,потом -думаем и виним всех,кроме себя..
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Лакс
Ответ Lotte Fischbach
Так россияне ждут потому что у них в команде был допинг. А чем виноваты американцы с японцами?
в нашей команде допинга не было - доказано пробами как с командника, так и с ЧЕ.
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Кароль Колол Копотню
Ответ Ебздрогыч
Все так, только и наши участники команды не получили, которые точно чистые и честно выиграли с отрывом. Зато Валиева радостный пост выкладывает
Так Валиева на ОИ тоже чистая была)))))))))))))))))))))))))
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Anna Leonova
Ответ Lotte Fischbach
Так россияне ждут потому что у них в команде был допинг. А чем виноваты американцы с японцами?
А ты из какого суда с готовым вердиктом?
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Зойч
Ну так и до**** до Баха.
+2
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Валерий Петров
Ответ Lotte Fischbach
Так россияне ждут потому что у них в команде был допинг. А чем виноваты американцы с японцами?
Какие ваши предложения? Вручит ь американцам золото без решения КАС?
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Anna Leonova
Ответ Lotte Fischbach
Скажи спасибо что она молчит о том почему после ОИ правила сразу поменяли.
Не скажу, зря ждёшь.
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Zhuuuzhik
Ответ Наталья Карлова
она может и права, только она то тут причем? не ей же медали не дали? вот пускай иностранный спортсмены и жалуются! Может быстрее решать что-то!
Так они жалуются, не раз и не два задавали такие же вопросы. Толку не слишком много, правда.
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Наталья Карлова
Ответ Zhuuuzhik
Меган дама вздорная, но где она не права?
она может и права, только она то тут причем? не ей же медали не дали? вот пускай иностранный спортсмены и жалуются! Может быстрее решать что-то!
+7
-2
+5
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Wintersun
Конкретно на этом турнире все были чисты. Победа чистая,что бы там не говорили.
+8
-3
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Peter-Petrov Aaaaa
Ответ Кошка Матраскина
Куда она это написала? В инсту Валиевой?
И действительно, откуда она узнаёт о всех этих публикациях? Кто их для неё переводит? Кто переводит её ответы и так оперативно размещает ? Невольно появляются мысли о сотрудничестве.
+5
-1
+4
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Lotte Fischbach
Ответ Anna Leonova
Тяф и в будку, Дюхамель.
Скажи спасибо что она молчит о том почему после ОИ правила сразу поменяли.
+2
-4
-2
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Lotte Fischbach
Ответ Оксана Иванова
Потерпят японцы и американцы, наши же ждут.
Так россияне ждут потому что у них в команде был допинг. А чем виноваты американцы с японцами?
+4
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Валерий Петров
Ответ supepper
Мне самому многое не нравится в поведении Камилы, а в особенности ее ТШ, который до сих пор не сделал ни одного заявления, и молчание в их случае работает не в их пользу, но как же надоела эта канадская жаба
А что ТШ должен говорить? Пока что на данный момент ничего не известно
+4
-1
+3
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Оксана Иванова
Потерпят японцы и американцы, наши же ждут.
+4
-6
-2
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Jazzy22
По факту сказала. Люди тоже старались, усердно работали ради этих медалей
+13
-6
+7
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