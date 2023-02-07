Дюамель о посте Валиевой про Олимпиаду: «Год с момента, как американские и японские фигуристы не получили свои медали»
Двукратная чемпионка мира в парном катании, канадка Меган Дюамель ответила на публикацию россиянки Камилы Валиевой об Олимпиаде-2022.
Валиева ранее написала в соцсетях: «Сегодня ровно год, как мы выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине! Это один из самых счастливых моментов в моей жизни. Невероятные эмоции после проката и понимание, что мы первые».
«Год с момента, как американские и японские фигуристы не получили свои олимпийские медали, которых спустя год все еще нет!
Я жду пресс-релиз, из которого мы узнаем, что сделают МОК (Международный олимпийский комитет) и WADA (Всемирное антидопинговое агентство) по этому поводу», – написала Дюамель в твиттере, комментируя слова россиянки.
В феврале Россия выиграла олимпийский командный турнир по фигурному катанию, США заняли второе место, Япония – третьей. Церемония награждения не состоялась из-за начала расследования допинг-дела в отношении Валиевой.
Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона
И что значит выдернули из взрослых - она по правилам ИСУ вышла во взрослые, так же как когда-то Липницкая, Загитова, и те же ТЩК.
А так, права абсолютно.