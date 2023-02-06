Анастасия Губанова выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание»

Чемпионка Европы 2023 года выступит на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

Мероприятие пройдет 14 февраля на «ЦСКА Арене» в Москве.

Также в шоу примут участие Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие фигуристы.