Анастасия Губанова выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание»

Теги женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии ледовые шоу Фигурное катание

Чемпионка Европы 2023 года Анастасия Губанова выступит на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

Мероприятие пройдет 14 февраля на «ЦСКА Арене» в Москве.

Также в шоу примут участие Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие фигуристы.

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lapo Elkann
Губанову раньше никто не приглашал, хотя раньше каталась еще красивее. Титул чемпионки творит чудеса.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Петров
Ответ Ирина Турбина
Блин, Настя. Шоу ведь на ЦСКА арене. Потом же будут тысячи сообщений в соцсетях, что ты поддерживаешь российскую армию, оно тебе надо?
Деньги не пахнут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самасебезвезда
Ответ olvl
Ну и хорошо, что пригласили. Настя новая ЧЕ, и она всё равно наша.
Чья, наша? Для меня вот не наша.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deli_skate
Очень было надо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lana-shu
Ответ Oleandra
И это шоу покажет Матч ТВ, которому на ФК якобы сильно наплевать)
Это шоу всегда показывает или матч, или его клоны, типо матч арена. Только год назад вроде не было трансляции. Москомспорта сотрудничает с матчем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
olvl
Ну и хорошо, что пригласили. Настя новая ЧЕ, и она всё равно наша.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lana-shu
Ответ Ирина Турбина
Блин, Настя. Шоу ведь на ЦСКА арене. Потом же будут тысячи сообщений в соцсетях, что ты поддерживаешь российскую армию, оно тебе надо?
Оно не просто в ЦСКА, оно за деньги москомспорта. Не понятно, почему из бюджета надо платить фигуристке из недружественной страны? Будет смешно, если огребет и пролетит мимо чм
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шалимар
Ответ fewral
А потом на мир не пустят...
Пустят, только ловить ей там нечего: японки, кореянки, Левито... Да и Хендрикс теперь расслабляться не будет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
private dancer
Ответ Ирина Турбина
Блин, Настя. Шоу ведь на ЦСКА арене. Потом же будут тысячи сообщений в соцсетях, что ты поддерживаешь российскую армию, оно тебе надо?
Ей деньги надо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ирина Турбина
Блин, Настя. Шоу ведь на ЦСКА арене. Потом же будут тысячи сообщений в соцсетях, что ты поддерживаешь российскую армию, оно тебе надо?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гарниенко не болеет за Россию
Пришла к успеху. Дальше остается самая вершина - Ледниковый период
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
И это шоу покажет Матч ТВ, которому на ФК якобы сильно наплевать)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sincere
мм, иностранка😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Активист
Ответ Lennuci
А что скажет Луна и западные друзья-подруги?
А что она должна сказать и какая вам разница? У Луны свои шоу есть, только на днях выступала в Швейцарии.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пользователь Гугла
Ответ Lennuci
А что скажет Луна и западные друзья-подруги?
Грасслю же нечего не сказали. шоу это меньший грех чем с запада поехать тренироваться в Москву
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пользователь Гугла
а медведева будет или она теперь пишется и другие фигуристы, рад за Губанову ей наверно обидно было столько лет не приглашали, пусть монетезирует свой успех зарабатывает, представляю сколько родители вкладывали, она же давно в сборной не была, без финансирования была
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lennuci
А что скажет Луна и западные друзья-подруги?
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fewral
А потом на мир не пустят...
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lebedstory
Здорово. У Анастасии задорный показательный номер.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
будет "лезгинку" танцевать🤭🥰🥰🥰
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий