МОК об оправдании Валиевой: «Приветствуем заявление WADA о проведении полного обзора решения РУСАДА»

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал намерение Всемирного антидопингового агентства (WADA) обжаловать решение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки .

Ранее стало известно, что ДАК РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. При этом победа фигуристки на чемпионате России-2022 (в день сдачи положительной пробы) была аннулирована.

«МОК приветствует заявление WADA о проведении полного обзора решения РУСАДА, чтобы рассмотреть дальнейшие действия и возможность скорейшего рассмотрения дела без дальнейших неоправданных задержек.

Поскольку это касается теста, который был проведен вне Олимпийских игр, но оказывающий влияние на результаты в командном турнире и индивидуальных соревнований на зимней в Пекине, надеется, что дело будет рассмотрено как можно быстрее.

Это также отвечает интересам всех участников, особенно спортсменов, которые еще не смогли получить свои медали Игр 2022 года. Только завершение рассмотрения дела позволит Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командного турнира, а МОК – принять решение о распределении медалей», – сообщили в МОК.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?