МОК об оправдании Валиевой: «Приветствуем заявление WADA о проведении полного обзора решения РУСАДА»

Теги сборная России допинг МОК WADA РУСАДА Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал намерение Всемирного антидопингового агентства (WADA) обжаловать решение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, что ДАК РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. При этом победа фигуристки на чемпионате России-2022 (в день сдачи положительной пробы) была аннулирована.

«МОК приветствует заявление WADA о проведении полного обзора решения РУСАДА, чтобы рассмотреть дальнейшие действия и возможность скорейшего рассмотрения дела без дальнейших неоправданных задержек.

Поскольку это касается теста, который был проведен вне Олимпийских игр, но оказывающий влияние на результаты в командном турнире и индивидуальных соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине, МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно быстрее.

Это также отвечает интересам всех участников, особенно спортсменов, которые еще не смогли получить свои медали Игр 2022 года. Только завершение рассмотрения дела позволит Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командного турнира, а МОК – принять решение о распределении медалей», – сообщили в МОК.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

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15 комментариев

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mtoo
Ответ Sat397
Это вещество вообще ничего не могло дать Камиле, так как уже тысячу раз писали, что есть современные и разрешенные более эффективные аналоги повышающие толерантность к физической нагрузке. Чтобы от триметазидина был толк, его нужно принимать курсом, и через две недели только будет результат, выводится потом неделями. А так как Камила лидер сборной, перед олимпиадой её должны были проверять чаще чем кого либо и в любой момент, следовательно и пить это вещество намеренно она не могла, ни при каких обстоятельствах.
Но её не проверяли чаще
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B.Jones
Ответ Angry_bear
Мне интересно, почему умные люди молчат, по этому поводу.... Вот могла бы любая другая фигуристка (при прочих равных) на 60 баллов опережать конкуренток ЗА СЧЕТ ТРИМЕТАЗИДИНА)?))))
Талант. Представляете, в этом деле тоже нужен талант. Это называется восприимчивость, отклик на средство(схему). Дело в том что разным спортсменам, нужны разные средства. В разном количестве, и разное время. Выводится тоже по разному. У одних больше рисков, у других меньше. Знаете -как с алкоголем. Считается, самая тютелька, когда нужно мало, выводится быстро, а приход большой. Вот это то особенные таланты, их сразу берут в оборот.😁
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Sat397
Ответ Angry_bear
Мне интересно, почему умные люди молчат, по этому поводу.... Вот могла бы любая другая фигуристка (при прочих равных) на 60 баллов опережать конкуренток ЗА СЧЕТ ТРИМЕТАЗИДИНА)?))))
Это вещество вообще ничего не могло дать Камиле, так как уже тысячу раз писали, что есть современные и разрешенные более эффективные аналоги повышающие толерантность к физической нагрузке. Чтобы от триметазидина был толк, его нужно принимать курсом, и через две недели только будет результат, выводится потом неделями. А так как Камила лидер сборной, перед олимпиадой её должны были проверять чаще чем кого либо и в любой момент, следовательно и пить это вещество намеренно она не могла, ни при каких обстоятельствах.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Wiley Fox
Международная спортивная общественность должна раздавить наших жуликов, пилящих бюджет России
Давилка ещё не выросла
0
-1
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Angry_bear
Ответ Аля Иванова
Ну,не на 60,а на 35,а зная наше внутpеннее судейство,могла опередить и на 135.И,почему тогда без ТМ она не опередила Акатьеву?
А причем тут "внутреннее судейство", если речь о ФГП, например...?!))))
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Сейлем Сэйберхеген
Интересно, что лучше подойдет для МОК: Сармат или Посейдон?
0
-2
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CanBeThat
Можно примерные даты окончательного решения? Запрет, не запрет, отбор медалей, не отбор, уже все равно, только решите уже. Ощущение, что до следующей Олимпиады разбираться будут...
+4
0
+4
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Wiley Fox
Международная спортивная общественность должна раздавить наших жуликов, пилящих бюджет России
+3
-5
-2
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Аля Иванова
Ответ Angry_bear
Мне интересно, почему умные люди молчат, по этому поводу.... Вот могла бы любая другая фигуристка (при прочих равных) на 60 баллов опережать конкуренток ЗА СЧЕТ ТРИМЕТАЗИДИНА)?))))
Ну,не на 60,а на 35,а зная наше внутpеннее судейство,могла опередить и на 135.И,почему тогда без ТМ она не опередила Акатьеву?
+3
-8
-5
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ghost112
Ответ pashkka
Подождите... Если признали невиновной, то почему победу на ЧР ликвидировали?
Потому, что по правилам результат соревнования, на котором сдана положительная проба аннулируется даже если спортсмен признан невиновным в преднамеренном употреблении.
+12
0
+12
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Angry_bear
Ответ Александр Шульгин
Так и будет и Европы тоже лишат. И окажется что у Валиевой вообще нет титулов по взрослым. Так что наши сами себя обманули.
Мне интересно, почему умные люди молчат, по этому поводу.... Вот могла бы любая другая фигуристка (при прочих равных) на 60 баллов опережать конкуренток ЗА СЧЕТ ТРИМЕТАЗИДИНА)?))))
+4
-9
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pashkka
Подождите... Если признали невиновной, то почему победу на ЧР ликвидировали?
+3
-6
-3
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Дмитрий9779
Кто бы сомневался 😏
+2
0
+2
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Александр Шульгин
Ответ Minuvert
Может получится так, что золото Олимпиады не дадут, а звание чемпионки России уже забрали...
Так и будет и Европы тоже лишат. И окажется что у Валиевой вообще нет титулов по взрослым. Так что наши сами себя обманули.
+13
-10
+3
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Minuvert
Может получится так, что золото Олимпиады не дадут, а звание чемпионки России уже забрали...
+4
-3
+1
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