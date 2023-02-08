Самохин о победе Худайбердиевой и Базина на ЧР с падениями: «В общем и целом они были сильнее, чем другие пары»

Тренер Денис Самохин объяснил, почему и одержали победу на чемпионате России в танцах на льду, несмотря на падения.

«Они были лучшие. Они более скатанные, они показали лучшую кантиленность в программе. В общем и целом они были сильнее, чем другие пары. Как технический специалист расставил бы также уровни? Конечно, однозначно.

Справедлива ли система судейства, при которой побеждает пара, которая упала и получила все снижения по правилам? Я так понимаю, поэтому эта система и изобретена изначально. Потому что, допустим, при системе 6.0 я сомневаюсь, что спортсмен, который падает, может выиграть у кого-то, кто не падает при общем равном, потому что это все субъективно.

Данная система позволяет более объективно, насколько это возможно, оценить уровень катания, уровень подготовки на данный момент. Собственно, если ты совершаешь ошибку в элементе, страдает уровень, страдает GOE, как это случилось в произвольном танце у с Егором на чемпионате России. Пострадал уровень твиззлов, пострадали GOE этого элемента, естественно, идет снижение в оценке за компоненты.

Но там не такая колоссальная разница в компоненте, который они могли бы получить без этого падения. Опять же, ты можешь выиграть и с несколькими падениями, все прописано в правилах. Если ты совершаешь ошибку не в элементе, а где-то в связках, в переходах, то, если не ошибаюсь, компонент страдает гораздо больше. Собственно, так и получилось», — сказал Самохин.