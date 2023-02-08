Самохин о победе Худайбердиевой и Базина на ЧР с падениями: «В общем и целом они были сильнее, чем другие пары»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Егор Базин Елизавета Худайбердиева Денис Самохин Фигурное катание

Тренер Денис Самохин объяснил, почему Елизавета Худайбердиева и Егор Базин одержали победу на чемпионате России в танцах на льду, несмотря на падения. 

«Они были лучшие. Они более скатанные, они показали лучшую кантиленность в программе. В общем и целом они были сильнее, чем другие пары. Как технический специалист расставил бы также уровни? Конечно, однозначно.

Справедлива ли система судейства, при которой побеждает пара, которая упала и получила все снижения по правилам? Я так понимаю, поэтому эта система и изобретена изначально. Потому что, допустим, при системе 6.0 я сомневаюсь, что спортсмен, который падает, может выиграть у кого-то, кто не падает при общем равном, потому что это все субъективно.

Данная система позволяет более объективно, насколько это возможно, оценить уровень катания, уровень подготовки на данный момент. Собственно, если ты совершаешь ошибку в элементе, страдает уровень, страдает GOE, как это случилось в произвольном танце у Лизы с Егором на чемпионате России. Пострадал уровень твиззлов, пострадали GOE этого элемента, естественно, идет снижение в оценке за компоненты.

Но там не такая колоссальная разница в компоненте, который они могли бы получить без этого падения. Опять же, ты можешь выиграть и с несколькими падениями, все прописано в правилах. Если ты совершаешь ошибку не в элементе, а где-то в связках, в переходах, то, если не ошибаюсь, компонент страдает гораздо больше. Собственно, так и получилось», — сказал Самохин.

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8 комментариев

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Vendetta4111323
Не было там колоссальной разницы, не стоит врать.
При чистых прокатах- выиграли бы. С падениями на каждом шагу - обязаны были уходить под чистые пары. Иначе все это не имеет смысла. Все делают одинаковые элементы, преимущества по базе особого нет, как у одиночников с квадами. Падаешь - улетаешь. Не Пападакисы они и не Вирту Моир.
+2
0
+2
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Бу!
ну что еще вы будете говорить?
+2
0
+2
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Iomov
Физически разве что...
+2
0
+2
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Brokkoli
Они так кантиленно падали и спотыкались, но надо еще поработать над синхронностью
+7
0
+7
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Gemma157
у них что, класс как у Вертью-Моир и Пападакис-Сизерона что ли чтобы с падениями в каждой проге выигрывать?
+4
0
+4
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Orange carrot
Неужели он даже не покраснел, когда выдал эту тираду?

Расписывает продюсерскую жену будто она Тесса, ну никак не меньше🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
+10
0
+10
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ДИАНА
Скромность города берет)))
+3
0
+3
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Katerina Sunny
"Опять же, ты можешь выиграть и с несколькими падениями, все прописано в правилах." Это Самохин предупредил заранее соперников своей пары?
+6
0
+6
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