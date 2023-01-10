Александр Энберт: «Точно не вина Худайбердиевой и Базина в том, что их никто не смог обойти, когда они допустили два падения. Не нашлось тех, кто смог бы воспользоваться шансом»

Серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире Александр Энберт высказался о победе Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина в танцах на льду на чемпионате России-2023.

«Хочу сказать, что у Худайбердиевой и Базина есть совместная энергия, и они классно катаются. Мне очень нравится их программы, их харизма и подача.

Падения? Не надо забывать, что какие-то спортсмены, которые исполняют несколько четверных прыжков за программу и с каких-то из них падают, обыгрывают тех, кто не падает, но не исполняет четверные.

Спортивный принцип состоит не только в том, кто сколько упал. Это немного сложнее, чем считать падения. Он состоит из подсчета миллиона разных факторов, из которых складывается общая оценка.

Да, танцы на льду приучили нас к тому, что там не падают. А те, кто падают, не занимают призовые места – это безоговорочно. И для меня тоже танцы на льду – это не про падения. Это про практически всегда блестящее катание и красоту.

Но все-таки нельзя забывать, что в прошлом году Худайбердиева и Базин соревновались с Викторией Синициной и , с и , с и Глебом Смолкиным, с Аннабель Морозов и Андреем Багиным, с Джонатаном Гурейро и – раньше третьей парой страны.

То есть Лиза и Егор боролись за путевки на Олимпиаду с нашими топовыми спортсменами. Да, в прошлом году они проиграли, но все равно стали членами сборной России абсолютно заслуженно.

В этом же году всех пар, которые я выше перечислил, не было на чемпионате России. Появились новые дуэты, а две прекрасные юниорские пары еще и не доехали до произвольной программы.

Те, кто заняли второе-третье места, тоже классно катаются, у них огромные перспективы. Но здесь и сейчас мне как зрителю показалось, что Лиза с Егором были сильнее по многим аспектам и даже с падениями они были первыми в этом году.

Но это не значит, что другие спортсмены плохо откатали. Просто там были ребята, которые встали в пару совсем недавно: у них еще нет такой энергии друг с другом и совместной подачи. Танцы на льду все-таки требуют скатанности, очень четких движений, параллельного катания.

Понятно, что плохо, когда на чемпионате России пара побеждает с двумя падениями — это говорит о том, что, наверное, что-то не то с конкуренцией. Мы привыкли, что в чемпионате России борьба идет между теми, кто получает за элемент третий или четвертый уровень.

Но точно не вина Лизы и Егора в том, что их никто не смог обойти, когда они допустили два падения. У других ребят был шанс, но не нашлось тех, кто смог бы воспользоваться этим шансом», – сказал Энберт.

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