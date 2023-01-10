Александр Энберт: «Точно не вина Худайбердиевой и Базина в том, что их никто не смог обойти, когда они допустили два падения. Не нашлось тех, кто смог бы воспользоваться шансом»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Александр Энберт Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире Александр Энберт высказался о победе Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина в танцах на льду на чемпионате России-2023. 

«Хочу сказать, что у Худайбердиевой и Базина есть совместная энергия, и они классно катаются. Мне очень нравится их программы, их харизма и подача.

Падения? Не надо забывать, что какие-то спортсмены, которые исполняют несколько четверных прыжков за программу и с каких-то из них падают, обыгрывают тех, кто не падает, но не исполняет четверные.

Спортивный принцип состоит не только в том, кто сколько упал. Это немного сложнее, чем считать падения. Он состоит из подсчета миллиона разных факторов, из которых складывается общая оценка.

Да, танцы на льду приучили нас к тому, что там не падают. А те, кто падают, не занимают призовые места – это безоговорочно. И для меня тоже танцы на льду – это не про падения. Это про практически всегда блестящее катание и красоту.

Но все-таки нельзя забывать, что в прошлом году Худайбердиева и Базин соревновались с Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, с Иваном Букиным и Александрой Степановой, с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным, с Аннабель Морозов и Андреем Багиным, с Джонатаном Гурейро и Тиффани Загорски – раньше третьей парой страны.

То есть Лиза и Егор боролись за путевки на Олимпиаду с нашими топовыми спортсменами. Да, в прошлом году они проиграли, но все равно стали членами сборной России абсолютно заслуженно.

В этом же году всех пар, которые я выше перечислил, не было на чемпионате России. Появились новые дуэты, а две прекрасные юниорские пары еще и не доехали до произвольной программы.

Те, кто заняли второе-третье места, тоже классно катаются, у них огромные перспективы. Но здесь и сейчас мне как зрителю показалось, что Лиза с Егором были сильнее по многим аспектам и даже с падениями они были первыми в этом году.

Но это не значит, что другие спортсмены плохо откатали. Просто там были ребята, которые встали в пару совсем недавно: у них еще нет такой энергии друг с другом и совместной подачи. Танцы на льду все-таки требуют скатанности, очень четких движений, параллельного катания.

Понятно, что плохо, когда на чемпионате России пара побеждает с двумя падениями — это говорит о том, что, наверное, что-то не то с конкуренцией. Мы привыкли, что в чемпионате России борьба идет между теми, кто получает за элемент третий или четвертый уровень.

Но точно не вина Лизы и Егора в том, что их никто не смог обойти, когда они допустили два падения. У других ребят был шанс, но не нашлось тех, кто смог бы воспользоваться этим шансом», – сказал Энберт.

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13 комментариев

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фынский аксель
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Ответ Varvarushka
Так претензии же к конским баллам.. ну и да, конечно, куда уж остальным нашим парам до жены продюсера
Ну объективно,что Шанаевы,что Тютюнины, про Пасечник совсем умолчим - выступили мягко сказать ниже своих возможностей - грязи было за глаза - но судей это не оправдывает. К сожалению - танцы у нас мертвы от слова все
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olvl
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К сожалению, миллион разных факторов даёт миллион возможностей для манипуляций.
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Самая цитируемая и вообще недура
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Сложно представить, что должны были сделать остальные пары. Разве что связать ХБ и запереть в кладовке, можт помогло б.
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Мэри-Сью
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Ответ Лилибет
Он шутит?
нет, он просто пытается быть дипломатом. с одной стороны говорит что мол да, в танцах падений быть не должно, и тем более пара с несколькими падениями не может быть первой, а с другой - не хочет уж совсем топить пару ХБ и пытается оправдать их первое место их типа скатанностью...
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Роман Волков
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Он прав! Хоть они и Падали, но тех кто мог их Обойти просто не было.
Хотя тут весь отрицательный момент состоял в том, что они получали, с падениями, космические оценки!
Один раз даже Полтора балла не хватило до Мирового Рекорда и это с Падением! А если бы не было падения? Баллов на десять превзошли бы!
Вся эта история придумана Судьями и теми кто на них Влиял!
В итоге: мы не знаем реальный уровень наших танцевальных пар. Его теперь вообще никто не знает! И что делать дальше, хрен его знает!
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Додик Аксель
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Между падением в танцах и на прыжках квадов в одиночном катании разница, как между конвертом и мольбертом...
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Defender64
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Да уж - жертвы обстоятельств
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Блюдце с молочком
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Не их конечно. Это вина судей
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Рябиновые бусы
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можно подумать Василисе/Валере дали бы обойти заслуженных падальщиков.
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Лилибет
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Он шутит?
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CrazyAboutFS
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А мне показалось, что не нашлось тех объективных и неподкупных судей, кто дали бы другим воспользоваться шансом.
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Слепой1234
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Знает кому лизать .
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Varvarushka
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Так претензии же к конским баллам.. ну и да, конечно, куда уж остальным нашим парам до жены продюсера
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