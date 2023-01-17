Бестемьянова о том, что Хавронина и Нарижный будут тренироваться у Самохина: «Это положительно скажется на Худайбердиевой и Базине»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила решение и Девида Нарижного образовать танцевальный дуэт и тренироваться под руководством Дениса Самохина.

«Очень странное и грустное решение, что Хавронина и ушли от своих тренеров. Я предполагала, что они встанут в пару, но не думала, что они уйдут от Жук со или от , мне казалось, что они пойдут либо в одну, либо в другую группу.

Но это их решение, они хотят работать, что-то делать, удачи им, что тут скажешь? Когда в группе есть конкуренция, это всегда хорошо, это положительно скажется на и Базине», – сказала Бестемьянова.