Бестемьянова о том, что Хавронина и Нарижный будут тренироваться у Самохина: «Это положительно скажется на Худайбердиевой и Базине»

Теги Алексей Горшков сборная России Ирина Жук танцы на льду Александр Свинин Наталья Бестемьянова Егор Базин Елизавета Худайбердиева Денис Самохин Девид Нарижный Ирина Хавронина Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила решение Ирины Хаврониной и Девида Нарижного образовать танцевальный дуэт и тренироваться под руководством Дениса Самохина.

«Очень странное и грустное решение, что Хавронина и Нарижный ушли от своих тренеров. Я предполагала, что они встанут в пару, но не думала, что они уйдут от Жук со Свининым или от Алексея Горшкова, мне казалось, что они пойдут либо в одну, либо в другую группу.

Но это их решение, они хотят работать, что-то делать, удачи им, что тут скажешь? Когда в группе есть конкуренция, это всегда хорошо, это положительно скажется на Худайбердиевой и Базине», – сказала Бестемьянова.

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19 комментариев

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Додик Аксель
Как это скажется на обеих парах время покажет, а пока только одни предположения и хотелки. То, с какой лёгкостью фигуристы меняют партнёров и тренеров не добавляет уверенности, что они будут прогрессировать и прибавлять в мастерстве.
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Лека-Лека
Особенно Худа будет в восторге. Заранее предвкушаю.
+1
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Denkaaaa
конечно, скзажется на всех положительно:будут вместе падать на ровном месте или на твиззлах.будут соревнования кто больше раз поцелует лёд.
+2
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Оле-Лукойе
И более спокойные и менее амбициозные спортсмены не в восторге, когда к их тренеру приходят многообещающие конкуренты, а уж ХБ и без этого будто на вечной истерике, особенно Лиза.
+2
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+2
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tanya_1111
Ответ orlitza
Сейчас да.
Даже сейчас не "да", я не верю что при справедливом судействе они стали бы ЧР с тремя падениями на два проката.
+3
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+3
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Оле-Лукойе
Ответ Ритт
От этого выиграют только пара Свинина и Жук - Леонтьева/Горелкин и пара Горшкова - Пасечник/Некрасов. Будет им теперь всё внимание. Леонтьева/Горелкин скатанная пара и ребята трепетно относятся друг к другу. Пасечник/Некрасов тоже вроде перспективные и разбегаться не собираются. Правильно ли сделала Хавронина что ушла к Нарижному время покажет. Может как СК станут лидерами. Каца тоже осуждали и хейтили, а теперь восхищаются. Я не оправдывают Ирину и Девида, поступок очень не красивый. Я просто буду наблюдать. Самое важное во всей этой истории, чтоб не закончил Дарио, чтоб ему подобрали хорошую партнершу и ценили в федерации новую пару. Всем российским дуэтам желаю только успеха и больше не распадаться
Далеко не все восхищаются СК. Безусловно, они добились определенных успехов, с этой точки зрения все удалось, но стать какой-то особенной парой у них не получилось
+2
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+2
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Allbee
Ответ Kareglazaya
Не думаю, что это положительно скажется на Лизе и Егоре. Скорее это их добьет психологически. Они тяжело переносят критику и конкуренцию, а тут получается, что еще и за внимание тренера нужно бороться.
Что они делают в спорте раз такие ромашки?
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Allbee
Это потому что хуже уже некуда ?
+1
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Kareglazaya
Ответ Шубная моль
Может сказаться, что Лиза в очередной раз поменяет партнера
Или тренера. Или партнера и тренера.
+1
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Kareglazaya
Не думаю, что это положительно скажется на Лизе и Егоре. Скорее это их добьет психологически.
Они тяжело переносят критику и конкуренцию, а тут получается, что еще и за внимание тренера нужно бороться.
+5
0
+5
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orlitza
Ответ tanya_1111
"это положительно скажется на Худайбердиевой и Базине" - все так пекутся о ХБ, как будто реально лучшая пара страны.
Сейчас да.
+1
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tanya_1111
"это положительно скажется на Худайбердиевой и Базине" - все так пекутся о ХБ, как будто реально лучшая пара страны.
+7
-1
+6
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Orange carrot
Положительную роль там играет продюсер, от ХН ничего не изменится)
+4
0
+4
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Огюст
Наталья , сколько мы уже ревности слёз и разрывов с уходами от тренеров видели в фигурном катании хоть у одиночников ,хоть в парах ,когда одни говорят ,что им тренер уделяет не то внимание , которое конкурентам ! Если в ЭТОМ случае будет по другому- дай Бог !
+3
0
+3
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Шубная моль
Ответ Ольга Ручкина
Слабо вериться, что что-то положительное может сказаться на Худе 😁 только больше гонора будет
Может сказаться, что Лиза в очередной раз поменяет партнера
+6
0
+6
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Ритт
От этого выиграют только пара Свинина и Жук - Леонтьева/Горелкин и пара Горшкова - Пасечник/Некрасов. Будет им теперь всё внимание. Леонтьева/Горелкин скатанная пара и ребята трепетно относятся друг к другу. Пасечник/Некрасов тоже вроде перспективные и разбегаться не собираются.
Правильно ли сделала Хавронина что ушла к Нарижному время покажет. Может как СК станут лидерами. Каца тоже осуждали и хейтили, а теперь восхищаются. Я не оправдывают Ирину и Девида, поступок очень не красивый. Я просто буду наблюдать.
Самое важное во всей этой истории, чтоб не закончил Дарио, чтоб ему подобрали хорошую партнершу и ценили в федерации новую пару.
Всем российским дуэтам желаю только успеха и больше не распадаться
+9
0
+9
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Gemma157
Ответ Ольга Ручкина
Слабо вериться, что что-то положительное может сказаться на Худе 😁 только больше гонора будет
Да ничего, у нее коуч есть. Проработает кейс и все норм..
+14
-1
+13
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ncher
На этот раз полностью согласна с Н.Б. Конкуренция должна обоим парам на пользу пойти!
+2
-1
+1
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Ольга Ручкина
Слабо вериться, что что-то положительное может сказаться на Худе 😁 только больше гонора будет
+14
-1
+13
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