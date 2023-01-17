Бестемьянова о том, что Хавронина и Нарижный будут тренироваться у Самохина: «Это положительно скажется на Худайбердиевой и Базине»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила решение Ирины Хаврониной и Девида Нарижного образовать танцевальный дуэт и тренироваться под руководством Дениса Самохина.
«Очень странное и грустное решение, что Хавронина и Нарижный ушли от своих тренеров. Я предполагала, что они встанут в пару, но не думала, что они уйдут от Жук со Свининым или от Алексея Горшкова, мне казалось, что они пойдут либо в одну, либо в другую группу.
Но это их решение, они хотят работать, что-то делать, удачи им, что тут скажешь? Когда в группе есть конкуренция, это всегда хорошо, это положительно скажется на Худайбердиевой и Базине», – сказала Бестемьянова.
Они тяжело переносят критику и конкуренцию, а тут получается, что еще и за внимание тренера нужно бороться.
Правильно ли сделала Хавронина что ушла к Нарижному время покажет. Может как СК станут лидерами. Каца тоже осуждали и хейтили, а теперь восхищаются. Я не оправдывают Ирину и Девида, поступок очень не красивый. Я просто буду наблюдать.
Самое важное во всей этой истории, чтоб не закончил Дарио, чтоб ему подобрали хорошую партнершу и ценили в федерации новую пару.
Всем российским дуэтам желаю только успеха и больше не распадаться