Бетина Попова: «Хаврониной и Нарижному придется нелегко, но они сделали такой выбор, значит, готовы к трудностям»

Теги сборная России танцы на льду Егор Базин Бетина Попова Елизавета Худайбердиева Денис Самохин Девид Нарижный Ирина Хавронина Фигурное катание

Хореограф Бетина Попова прокомментировала информацию о том, что Ирина Хавронина и Девид Нарижный образовали танцевальный дуэт.

Фигуристы будут работать под руководством Дениса Самохина, который является тренером действующих чемпионов России Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.

«Однозначно, для Елизаветы и Егора это будет отличный спарринг.

Что касается самих ребят, время покажет, но им придется нелегко – они оба покинули штабы, в которых тренировались с самого детства, у них разная техника, да и процесс скатывания – вообще штука нелегкая.

Но они сделали такой выбор, значит, готовы к таким трудностям и готовы пройти этот путь вместе», – сказала Попова.

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1 комментарий

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Vendetta4111323
Если бы ХЧ отсудили на ЧР справедливо и не устраивали который год цирк с назначенными лидерами, то возможно, у ребят было бы больше мотивации ценить текущие пары, а так у них видимо ощущение безнадеги и желание все изменить

Очень жаль ХЧ, крутой танец был у них «я то, что надо»
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