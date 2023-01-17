Бетина Попова: «Хаврониной и Нарижному придется нелегко, но они сделали такой выбор, значит, готовы к трудностям»
Хореограф Бетина Попова прокомментировала информацию о том, что Ирина Хавронина и Девид Нарижный образовали танцевальный дуэт.
Фигуристы будут работать под руководством Дениса Самохина, который является тренером действующих чемпионов России Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.
«Однозначно, для Елизаветы и Егора это будет отличный спарринг.
Что касается самих ребят, время покажет, но им придется нелегко – они оба покинули штабы, в которых тренировались с самого детства, у них разная техника, да и процесс скатывания – вообще штука нелегкая.
Но они сделали такой выбор, значит, готовы к таким трудностям и готовы пройти этот путь вместе», – сказала Попова.
Очень жаль ХЧ, крутой танец был у них «я то, что надо»