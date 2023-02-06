Анастасия Губанова: «Я всю жизнь в России – кем мне еще быть внутри, если не русской? Я люблю и Россию, и Грузию»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, рассказала об отношении к России.

Губанова представляла Россию до сезона 2021/22.

– Некоторые грузинские фигуристы, тренировавшиеся в России, после того, как возникли сложности с поездками, переехали в Европу. Рассматривали такой вариант?

– Когда осенью началась частичная мобилизация, мне сказали, что, возможно, придется переехать вместе с Морисом Квителашвили тренироваться в Италию. Но я этого вообще не хотела, я очень домашний человек. И для меня смена обстановки на постоянной основе – это очень тяжело. Сейчас таких мыслей нет.

– На прошлом чемпионате Европы вы сказали: «На льду я грузинка, а в жизни все такая же русская Настя». Это же, наверное, странное ощущение – чувствовать такое раздвоение.

– Действительно, ощущение странное. Но я всю жизнь в России, продолжаю здесь жить – кем мне еще быть внутри, если не русской?

– Но вы уже к этому раздвоению привыкаете?

– Конечно. Я люблю обе эти страны – и Россию, и Грузию, – ответила Губанова.

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