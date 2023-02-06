Анастасия Губанова: «Я всю жизнь в России – кем мне еще быть внутри, если не русской? Я люблю и Россию, и Грузию»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию мужское катание женское катание Анастасия Губанова Морис Квителашвили сборная Грузии Фигурное катание

Чемпионка Европы по фигурному катанию Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, рассказала об отношении к России.

Губанова представляла Россию до сезона 2021/22.

– Некоторые грузинские фигуристы, тренировавшиеся в России, после того, как возникли сложности с поездками, переехали в Европу. Рассматривали такой вариант?

– Когда осенью началась частичная мобилизация, мне сказали, что, возможно, придется переехать вместе с Морисом Квителашвили тренироваться в Италию. Но я этого вообще не хотела, я очень домашний человек. И для меня смена обстановки на постоянной основе – это очень тяжело. Сейчас таких мыслей нет.

– На прошлом чемпионате Европы вы сказали: «На льду я грузинка, а в жизни все такая же русская Настя». Это же, наверное, странное ощущение – чувствовать такое раздвоение.

– Действительно, ощущение странное. Но я всю жизнь в России, продолжаю здесь жить – кем мне еще быть внутри, если не русской?

– Но вы уже к этому раздвоению привыкаете?

– Конечно. Я люблю обе эти страны – и Россию, и Грузию, – ответила Губанова.

«Наши тренеры сделали все, чтобы Губанова закончилась как фигуристка». Победа русской школы или Грузии?

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37 комментариев

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Lukeria
Ответ frog19
Скоро таких Губановых будет сотнями если наш спорт так и не разбанят. Как бы не хотелось ура патриотам чтобы спортсмены тут слёзы крокодиловы лили за страну и просрали всю карьеру из-за политики , но в реальности самое главное спортсмену это выступать. и ради этого они готовы принимать другие гражданства, это правда жизни.
типичная позиция типичных жополизов, причем все равно чьи)))
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Lennuci
Ответ frog19
всё это легко гуглится. меняют ещё как и не только на бывшее СССР
Я о фигуристах.
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frog19
Ответ Lennuci
Где сотнями? Грузинская федра не резиновая, а в остальном мире пример Талалайкиной вам в помощь. Кроме стран бывшего СССР никому наши спортсмены не нужны. Те, что удачно вышли замуж за рубеж за паспорт не в счет.
всё это легко гуглится. меняют ещё как и не только на бывшее СССР
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Lennuci
Ответ frog19
Скоро таких Губановых будет сотнями если наш спорт так и не разбанят. Как бы не хотелось ура патриотам чтобы спортсмены тут слёзы крокодиловы лили за страну и просрали всю карьеру из-за политики , но в реальности самое главное спортсмену это выступать. и ради этого они готовы принимать другие гражданства, это правда жизни.
Где сотнями? Грузинская федра не резиновая, а в остальном мире пример Талалайкиной вам в помощь. Кроме стран бывшего СССР никому наши спортсмены не нужны. Те, что удачно вышли замуж за рубеж за паспорт не в счет.
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vic)
Ответ Sportsfan
Журналисты клещами вытаскивали из Насти хоть какой-нибудь громкий заголовок, но Настя умничка, справилась с этими дурацкими вопросами и очень корректно все сказала.
а откуда это интервью? кому она его давала? Поделитесь пожалуйста?
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Залина Малина
Ну наконец-то
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justbored
Ответ Viks
Как она может любить Грузию, если там не живёт и никогда не жила?
Сила воображения, вам и не снилось.
+4
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шампион
Губанова не обязана оправдываться, что спасла карьеру вместо того, чтобы смотреть, как блатная Стася ездит вместо нее по ГС.
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Viks
«На льду я грузинка, а в жизни все такая же русская Настя». Это же, наверное, странное ощущение – чувствовать такое раздвоение. --- Нет никакого раздвоения. Лёд - это работа, все артисты на сцене перевоплощаются в другой образ.
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Viks
Как она может любить Грузию, если там не живёт и никогда не жила?
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Doctor of Philosophy
Ответ Sportsfan
Журналисты клещами вытаскивали из Насти хоть какой-нибудь громкий заголовок, но Настя умничка, справилась с этими дурацкими вопросами и очень корректно все сказала.
Если бы. В принципе она и впрямь неплохо отвечает на неоднозначные вопросы, но как раз в цитируемом комментарии оказалась не на высоте.
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Александр Шульгин
Ответ Sportsfan
Морис об этом сам говорил в интервью.
Он говорил уклончиво
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Маргарита В Сафронова
Советская прямо чемпионка.
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BeastI666I
Ответ Doctor of Philosophy
Не, ну тогда Настя точно грузинка. Этнически русская грузинка:) Ведь Грузия собирает сейчас у себя представителей самых разных этносов, в том числе русских - ой, скольких русских Грузия в последнее время собрала, у-у-у! Айтишников, журналистов, предпринимателей, ну и фигуристов до кучи:)
все может быть )
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Doctor of Philosophy
Ответ BeastI666I
впервые русский стали писать в паспорте в 1932 году при Сталине. До этого были великороссами. А русские это русские нации, собранные империей. Нация - это всегда существительное. То есть русский - бурят, русский - якут, русский - татарин. И так далее. Русский - чеченец, опять же.
Не, ну тогда Настя точно грузинка. Этнически русская грузинка:) Ведь Грузия собирает сейчас у себя представителей самых разных этносов, в том числе русских - ой, скольких русских Грузия в последнее время собрала, у-у-у! Айтишников, журналистов, предпринимателей, ну и фигуристов до кучи:)
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frog19
Ответ justbored
слёзы тут от количества ошибок.
ну поплачь, я не против
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justbored
Ответ frog19
Скоро таких Губановых будет сотнями если наш спорт так и не разбанят. Как бы не хотелось ура патриотам чтобы спортсмены тут слёзы крокодиловы лили за страну и просрали всю карьеру из-за политики , но в реальности самое главное спортсмену это выступать. и ради этого они готовы принимать другие гражданства, это правда жизни.
слёзы тут от количества ошибок.
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frog19
Скоро таких Губановых будет сотнями если наш спорт так и не разбанят. Как бы не хотелось ура патриотам чтобы спортсмены тут слёзы крокодиловы лили за страну и просрали всю карьеру из-за политики , но в реальности самое главное спортсмену это выступать. и ради этого они готовы принимать другие гражданства, это правда жизни.
+1
-5
-4
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BeastI666I
впервые русский стали писать в паспорте в 1932 году при Сталине. До этого были великороссами. А русские это русские нации, собранные империей. Нация - это всегда существительное. То есть русский - бурят, русский - якут, русский - татарин. И так далее. Русский - чеченец, опять же.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justbored
Ответ Doctor of Philosophy
Не-а, это просто правда. Грузия дала ей шанс - это правда. Её достижения идут в копилку для развития фигурного катания в Грузии - тоже правда. Никакого вранья.
Попроситесь в пресс-атташе.

Чтобы милая непосредственная девушка превратилась в скучную "по-конспектам" отвечающую, но главное без неудобных моментов.
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Sportsfan
Ответ Александр Шульгин
Настя всё-таки сдала почему Морис уехал
Морис об этом сам говорил в интервью.
+4
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Doctor of Philosophy
Ответ justbored
Славный эвфемизм.
Не-а, это просто правда. Грузия дала ей шанс - это правда. Её достижения идут в копилку для развития фигурного катания в Грузии - тоже правда. Никакого вранья.
0
-2
-2
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Александр Шульгин
Настя всё-таки сдала почему Морис уехал
+5
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Lennuci
Мне кажется его грузинская федра "уехала", чтоб не мобилизовали, xотя мог и отказаться. Тренера тож в КиК к Насте не пустили, и она старательно во всех интервью западным СМИ не называет их имен. Про.срали его сезон, хотя, он и так на каком-то спаде последние пару лет.
+3
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+2
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Sportsfan
Журналисты клещами вытаскивали из Насти хоть какой-нибудь громкий заголовок, но Настя умничка, справилась с этими дурацкими вопросами и очень корректно все сказала.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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