«Я подумала, что Хендрикс так выражает свои эмоции. Между нами все нормально, никакой злости или недомолвок нет». Губанова о ситуации на чемпионате Европы

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Бельгии женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Луна Хендрикс Фигурное катание

Фигуристка из Грузии Анастасия Губанова высказалась о поведении бельгийки Луны Хендрикс на чемпионате Европы в Эспоо.

– Большой резонанс вызвал эпизод, когда выступавшая перед вами бельгийка Луна Хендрикс, покидая лед, трижды сильно ударила по нему зубцом. Вы это видели?

– Да, видела. Подумала в тот момент – наверное, у нее что-то не получилось, и она так выражает свои эмоции. Других мыслей не было.

– Но у многих возникла теория, что таким образом она хотела вам испортить выступление — ведь попадание в выбоину могло привести к срыву элемента.

– Читала об этом. Но мне кажется, это не так.

– Пообщались потом с Луной?

– Да, между нами все нормально, никакой злости или недомолвок нет, – рассказала Губанова.

Луна Хендрикс трижды стукнула лезвием по льду перед прокатом Губановой – сразу теория заговора

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sv Sv
И снова здрасте...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lennuci
Какие недомолвки? Губанова кроме " Ай эм сооооо хЭппииии" по-английски ни слова не знает.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
UserFreud
Высосанная из пальца история. Удивительно, что Настю спросили об этом на полном серьёзе.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий