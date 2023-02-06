«Я подумала, что Хендрикс так выражает свои эмоции. Между нами все нормально, никакой злости или недомолвок нет». Губанова о ситуации на чемпионате Европы

Фигуристка из Грузии Анастасия Губанова высказалась о поведении бельгийки Луны Хендрикс на чемпионате Европы в Эспоо.

– Большой резонанс вызвал эпизод, когда выступавшая перед вами бельгийка Луна Хендрикс, покидая лед, трижды сильно ударила по нему зубцом. Вы это видели?

– Да, видела. Подумала в тот момент – наверное, у нее что-то не получилось, и она так выражает свои эмоции. Других мыслей не было.

– Но у многих возникла теория, что таким образом она хотела вам испортить выступление — ведь попадание в выбоину могло привести к срыву элемента.

– Читала об этом. Но мне кажется, это не так.

– Пообщались потом с Луной?

– Да, между нами все нормально, никакой злости или недомолвок нет, – рассказала Губанова.

Луна Хендрикс трижды стукнула лезвием по льду перед прокатом Губановой – сразу теория заговора