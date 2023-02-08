Домнина в день рождения Костомарова: «Мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Чемпионка мира в танцах на льду Оксана Домнина поздравила своего мужа – чемпиона Турина-2006 Романа Костомарова – с днем рождения.

Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

Экс-фигурист более пяти дней был подключен к аппарату для проведения ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), из-за чего пострадали мелкие сосуды и начался некроз тканей. Накануне сообщалось, что ему ампутировали стопы.

«С Днем рождения, мой герой… мой сильный… мой любимый… мой чемпион во всем!

Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты! Ровно год назад мы и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти… но сейчас так. И мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только ЖИВИ.

Спасибо всем неравнодушным. Только добрыми мыслями, молитвами, позитивной энергией мы можем поддержать Романа и помочь ему, так как с точки зрения медицины делается все возможное и невозможное.

Уважаемая пресса. Пожалуйста. Прекратите звонить мне, родственникам, знакомым, друзьям. Я понимаю, что это ваша работа – добывать информацию и писать, что правда и не правда. Но только Роман, если посчитает нужным, расскажет обо всем, когда поправится! А это обязательно скоро случится! Нужно только набраться терпения! Всем!

Всем здоровья. Ведь это самое главное в жизни! Жалко, что мы это ценим по-настоящему только в трудные минуты! Цените в здравии, друзья!» – написала Домнина.

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5 комментариев

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missis-Zima
Прекрасной семье фигуристов терпения,сил и надежды,что скоро все будет хорошо.
Рому с Днем Рождения, столько людей за тебя переживают,выздоравливай!
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Eva2426
Оксане терпения и сил! Роману скорейшего выздоровления!
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Русская женщина коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт! Оксане и Роману терпения и сил, пусть у Вас всё будет хорошо и всё Получится! Роман, с днём рождения!
+1
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+1
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Анна Беляева
Романа с днем рождения, пусть в его жизни будет их еще минимум столько же, сколько он уже отметил.

Оксане сил и терпения, сколько переживает она, наверное, поймет только та женщина, супруг которой был между жизнью и смертью, в немощном состоянии долгое время. Пусть все обойдется, и их общие усилия выльются в победу над болезнью и долгое совместное счастье после нее.
+5
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+5
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Абу Огого
Страшная трагедия семьи, сил и здоровья. И правильно, что жена упомянула СМИ с просьбой не беспокоить, им действительно нужно не тревожить.
+4
0
+4
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