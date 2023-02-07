Закарян о церемонии награждения ISU Skating Awards: «Не то чтобы доволен, но в целом премию мы сделали. Была опасность ее потерять»

Спортивный агент, основатель премии ISU Skating Awards Ари Закарян поделился мнением о том, как прошла церемония вручения наград в этом году.

– Как вам итоги премии?

– Не то чтобы я доволен, но в целом премию мы сделали. Теперь хотя бы есть точка отсчета, от которой можно двигаться дальше. Было много моментов, которые надо сделать по-другому. Но мероприятие состоялось – и на этом спасибо.

– Что за моменты?

– Мне кажется, в самом начале было многовато студий. Возможно, стоит сделать их в формате подкаста за день до самой церемонии, чтобы ввести зрителя в курс дела. Хочется, чтобы зритель сразу получал порцию катания, после чего мы переходили бы к раздаче статуэток.

Была опасность потерять премию. Изначально в этом году было предложено снова делать ее в онлайн-формате, но я сказал, что если в третий раз подряд делать так, то лучше вообще всю эту премию прекратить. Очень долго проходил процесс переговоров, думали, как сделать лучше.

И тогда я понял, что в Японии после чемпионата мира будет очень сложно сделать, потому что проведением должна заниматься местная федерация, а они все-таки больше сконцентрированы на соревнованиях.

После этого было решено использовать вариант с шоу Art on Ice, так как многие фигуристы участвовали в нем. Плюс команда, с которой я работаю 27 лет и возможности которой хорошо знаю.

Я предложил это Оливеру Хенеру – ему эта идея понравилась. Потом мы вместе начали общаться с ISU, они тоже восприняли положительно. В итоге наша премия состоялась в Швейцарии на прекрасной арене.

В целом, думаю, многие люди были довольны. Мы получили достаточное количество положительных отзывов, в том числе и от руководства ISU.

– А как насчет итогов самой премии? Вас лично удивили результаты в каких-либо номинациях?

– Конечно, я бы хотел, чтобы мой друг выиграл премию «Лучший тренер». Он заслуженно претендовал на эту позицию, проделал огромную работу. Но я хотел бы подчеркнуть – да, он мой друг, к тому же он тоже армянин, но я никоим образом на итоги премии не влиял.

Моего голоса там нет. Все мое участие заключалось в том, чтобы премия в принципе состоялась, – сказал Закарян.