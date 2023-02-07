Закарян о церемонии награждения ISU Skating Awards: «Не то чтобы доволен, но в целом премию мы сделали. Была опасность ее потерять»

Теги Рафаэль Арутюнян Ари Закарян ISU Skating Awards Фигурное катание

Спортивный агент, основатель премии ISU Skating Awards Ари Закарян поделился мнением о том, как прошла церемония вручения наград в этом году.

– Как вам итоги премии?

– Не то чтобы я доволен, но в целом премию мы сделали. Теперь хотя бы есть точка отсчета, от которой можно двигаться дальше. Было много моментов, которые надо сделать по-другому. Но мероприятие состоялось – и на этом спасибо.

– Что за моменты?

– Мне кажется, в самом начале было многовато студий. Возможно, стоит сделать их в формате подкаста за день до самой церемонии, чтобы ввести зрителя в курс дела. Хочется, чтобы зритель сразу получал порцию катания, после чего мы переходили бы к раздаче статуэток.

Была опасность потерять премию. Изначально в этом году было предложено снова делать ее в онлайн-формате, но я сказал, что если в третий раз подряд делать так, то лучше вообще всю эту премию прекратить. Очень долго проходил процесс переговоров, думали, как сделать лучше.

И тогда я понял, что в Японии после чемпионата мира будет очень сложно сделать, потому что проведением должна заниматься местная федерация, а они все-таки больше сконцентрированы на соревнованиях.

После этого было решено использовать вариант с шоу Art on Ice, так как многие фигуристы участвовали в нем. Плюс команда, с которой я работаю 27 лет и возможности которой хорошо знаю.

Я предложил это Оливеру Хенеру – ему эта идея понравилась. Потом мы вместе начали общаться с ISU, они тоже восприняли положительно. В итоге наша премия состоялась в Швейцарии на прекрасной арене.

В целом, думаю, многие люди были довольны. Мы получили достаточное количество положительных отзывов, в том числе и от руководства ISU.

– А как насчет итогов самой премии? Вас лично удивили результаты в каких-либо номинациях?

– Конечно, я бы хотел, чтобы мой друг Рафаэль Арутюнян выиграл премию «Лучший тренер». Он заслуженно претендовал на эту позицию, проделал огромную работу. Но я хотел бы подчеркнуть – да, он мой друг, к тому же он тоже армянин, но я никоим образом на итоги премии не влиял.

Моего голоса там нет. Все мое участие заключалось в том, чтобы премия в принципе состоялась, – сказал Закарян.

Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония? 

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14 комментариев

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Princess23
Ковид всю малину Закаряну испортил, если бы изначально премия прошла как задумывалась после ЧМ 2020, может все и по другому бы было
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Doctor of Philosophy
Мы много критиковали вообще это действо, когда оно только в проекте было. Говорили, что таким образом будет происходить дополнительная накачка звёзд, их усиленная капитализация, и при этом будет расти расслоение в спортивной среде. Эти опасения по-прежнему в силе, но по факту ничего особенного-то не произошло. Церемония выглядит серенькой, ни на что особенно не влияет, особого веса призы вроде как не имеют. Реакция на не вполне ожидаемые решения -- типа неприсуждения премии Рафику - отнюдь не бурная, скорее, недоуменное пожимание плечами: ну ладно, решили и решили. В общем, пока больше шуму было на этапе разработки, чем сейчас.
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Ирина С
После церемонии 2023 предлагаю Закаряну переименовать эту премию в USA Skating Awards, соответственно проводить её в Америке для англо-язычных фигуристов и не морочить голову всем остальным. 👎
+1
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+1
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И это все о нем
Вообще эту премию не надо было даже находить ,а уж потерять сам бог велел ,потому что вся процедура подготовки ,выбор кандидатов и т.д это тёмный лес ,где нет ни входа ,ни выхода , нет уверенности в справедливом и компетентном выборе победителей.
+2
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+2
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Lapo Elkann
Ответ orlitza
Он же сказал, что не влиял на выбор и сам не голосовал.
мало ли что он говорит. никаких принципов, только деньги.
+2
0
+2
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Heopsa
Я так и поняла, что не просто так Ханю убрали, явно с японцами терки возникли
+3
0
+3
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Лучшее_враг_хорошего
Лучше бы потеряли. Кому эта премия нужна в том виде, в каком она существует
+6
0
+6
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Lapo Elkann
Ответ Rums67
Агент у Ани кто?
пишут, что Матуа .
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Rums67
Ответ Lapo Elkann
5 февраля 2022|Sports.ru 18:42 Ари Закарян: «Если Валиева выиграет Олимпиаду, вижу ее в номинации «Самый ценный фигурист» ISU Skating Awards»|106 Закарян о чемпионате России: «Щербакова умеет собираться и к Олимпиаде должна это сделать. Хотя большинство, думаю, болело за Туктамышеву» 7 февраля 2022|Sports.ru 11:47 Ари Закарян: «Против России сейчас невозможно бороться. Любой спортсмен, который бы выступал, стал бы олимпийским чемпионом»|42 0 февраля 2022|Sports.ru 13:41 Ари Закарян: «Сам факт выступления Ханю на Олимпиаде показывает его величие и фанатизм к фигурному катанию. Это дорогого стоит»|36 9 февраля 2022|Sports.ru 21:14 Ари Закарян: «Китайцы заслужили золото, они шли к этому долгие годы через переломы и травмы. Показали максимум на сегодняшний день»|54 Где эти люди Арик. На ОИ восхищался другими, а отметил только американцев. Не нравилась Щербакова, а из сборной отметил в номинации только Аню.
Агент у Ани кто?
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-1
-1
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Rums67
Арт он айс. Они сделали.
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orlitza
Ответ Lapo Elkann
5 февраля 2022|Sports.ru 18:42 Ари Закарян: «Если Валиева выиграет Олимпиаду, вижу ее в номинации «Самый ценный фигурист» ISU Skating Awards»|106 Закарян о чемпионате России: «Щербакова умеет собираться и к Олимпиаде должна это сделать. Хотя большинство, думаю, болело за Туктамышеву» 7 февраля 2022|Sports.ru 11:47 Ари Закарян: «Против России сейчас невозможно бороться. Любой спортсмен, который бы выступал, стал бы олимпийским чемпионом»|42 0 февраля 2022|Sports.ru 13:41 Ари Закарян: «Сам факт выступления Ханю на Олимпиаде показывает его величие и фанатизм к фигурному катанию. Это дорогого стоит»|36 9 февраля 2022|Sports.ru 21:14 Ари Закарян: «Китайцы заслужили золото, они шли к этому долгие годы через переломы и травмы. Показали максимум на сегодняшний день»|54 Где эти люди Арик. На ОИ восхищался другими, а отметил только американцев. Не нравилась Щербакова, а из сборной отметил в номинации только Аню.
Он же сказал, что не влиял на выбор и сам не голосовал.
+1
-1
0
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tull
Кому нужен Ваш междусобойчик. Половина номинаций абсолютно левые.
+7
0
+7
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Katerina Sunny
Проще говоря: японцы послали Закаряна и он решил слепить на коленке хоть что-нибудь.
+9
0
+9
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Lapo Elkann
5 февраля 2022|Sports.ru
18:42 Ари Закарян: «Если Валиева выиграет Олимпиаду, вижу ее в номинации «Самый ценный фигурист» ISU Skating Awards»|106

Закарян о чемпионате России: «Щербакова умеет собираться и к Олимпиаде должна это сделать. Хотя большинство, думаю, болело за Туктамышеву»

7 февраля 2022|Sports.ru
11:47 Ари Закарян: «Против России сейчас невозможно бороться. Любой спортсмен, который бы выступал, стал бы олимпийским чемпионом»|42

0 февраля 2022|Sports.ru
13:41 Ари Закарян: «Сам факт выступления Ханю на Олимпиаде показывает его величие и фанатизм к фигурному катанию. Это дорогого стоит»|36

9 февраля 2022|Sports.ru
21:14 Ари Закарян: «Китайцы заслужили золото, они шли к этому долгие годы через переломы и травмы. Показали максимум на сегодняшний день»|54

Где эти люди Арик. На ОИ восхищался другими, а отметил только американцев. Не нравилась Щербакова, а из сборной отметил в номинации только Аню.
+4
0
+4
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