Закарян о церемонии награждения ISU Skating Awards: «Не то чтобы доволен, но в целом премию мы сделали. Была опасность ее потерять»
Спортивный агент, основатель премии ISU Skating Awards Ари Закарян поделился мнением о том, как прошла церемония вручения наград в этом году.
– Как вам итоги премии?
– Не то чтобы я доволен, но в целом премию мы сделали. Теперь хотя бы есть точка отсчета, от которой можно двигаться дальше. Было много моментов, которые надо сделать по-другому. Но мероприятие состоялось – и на этом спасибо.
– Что за моменты?
– Мне кажется, в самом начале было многовато студий. Возможно, стоит сделать их в формате подкаста за день до самой церемонии, чтобы ввести зрителя в курс дела. Хочется, чтобы зритель сразу получал порцию катания, после чего мы переходили бы к раздаче статуэток.
Была опасность потерять премию. Изначально в этом году было предложено снова делать ее в онлайн-формате, но я сказал, что если в третий раз подряд делать так, то лучше вообще всю эту премию прекратить. Очень долго проходил процесс переговоров, думали, как сделать лучше.
И тогда я понял, что в Японии после чемпионата мира будет очень сложно сделать, потому что проведением должна заниматься местная федерация, а они все-таки больше сконцентрированы на соревнованиях.
После этого было решено использовать вариант с шоу Art on Ice, так как многие фигуристы участвовали в нем. Плюс команда, с которой я работаю 27 лет и возможности которой хорошо знаю.
Я предложил это Оливеру Хенеру – ему эта идея понравилась. Потом мы вместе начали общаться с ISU, они тоже восприняли положительно. В итоге наша премия состоялась в Швейцарии на прекрасной арене.
В целом, думаю, многие люди были довольны. Мы получили достаточное количество положительных отзывов, в том числе и от руководства ISU.
– А как насчет итогов самой премии? Вас лично удивили результаты в каких-либо номинациях?
– Конечно, я бы хотел, чтобы мой друг Рафаэль Арутюнян выиграл премию «Лучший тренер». Он заслуженно претендовал на эту позицию, проделал огромную работу. Но я хотел бы подчеркнуть – да, он мой друг, к тому же он тоже армянин, но я никоим образом на итоги премии не влиял.
Моего голоса там нет. Все мое участие заключалось в том, чтобы премия в принципе состоялась, – сказал Закарян.
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