Ари Закарян: «Хотел бы поменять формат показательных выступлений, чтобы они тоже были частью соревнований. Активно говорю об этом с ISU»

Теги ISU Ари Закарян Фигурное катание

Спортивный агент, основатель премии ISU Skating Awards Ари Закарян рассказал об идее сделать показательные выступления фигуристов частью соревнований. 

– Что дальше? Я слышал, у вас есть несколько предложений к ISU.

– Я бы хотел в первую очередь поменять формат показательных выступлений. Не перестану говорить, что гала в его нынешнем виде – не самый лучший способ показывать любителям фигурного катания блеск нашего спорта.

Потому что многие фигуристы буквально на коленках стряпают этот показательный номер, на месте придумывают что-то, берут у знакомых какие-то рубашки для костюмов. Если мы сейчас глянем типичный гала-вечер, там будут белые рубашки, черные джинсы – все в таком духе.

Никто не хочет заморачиваться и серьезно подходить к этому вопросу. Есть, конечно, люди, которые грамотно к этому готовятся, и я снимаю перед ними шляпу.

Они стараются, ответственно относятся, я только приветствую такое. В этом плане хочу отметить Мориса Квителашвили, у которого только наложение грима занимало порядка двух часов.

Хочется, чтобы показательные выступления тоже были частью соревнований, продолжением их. Я предлагаю ISU, чтобы в воскресенье, в день гала, тоже были своего рода соревнования.

Чтобы зритель через специальное приложение мог голосовать, допустим, за лучшую тройку номеров. Победители в свою очередь получат денежные призы.

Это позволит замотивировать фигуристов относиться к показательным выступлениям более ответственно, готовиться к ним заранее, а не в спешке что-то выдумывать прямо во время соревнований, а зрителю добавит адреналина.

– Вы уже вынесли это предложение?

– Я активно об этом говорю (с ISU).

– Как считаете, когда эти нововведения могли бы быть внедрены?

– Думаю, очень скоро.

– В следующем сезоне?

– Очень надеюсь, что так и будет, – сказал Закарян.

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13 комментариев

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Alex1104
Ответ Lennuci
Призеры бесплатно, и штраф $3000 если отказался. Остальным приглашенным платят по $200. Это на Гран При.
Один костюмчик потянет на значительно бОльшую сумму.
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buturlinomo
Яркий показательный номер это возможность привлечь к себе внимания организаторов шоу. Мотивация вполне себе отличная.
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EmperorNazer
По-моему, показательные в их нынешнем формате - вполне себе хороший вариант, удобный как и для спортсменов, так и для зрителей. И многие фигуристы выступают там с достаточно качественными и продуманными номерами, порой даже более впечатляющими, чем их соревновательные программы. К тому же за гала и так полагается гонорар, так что финансовая сторона тоже вниманием не обделена.
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Lennuci
Закарян решил доить ИСУ по полной, похоже. Я, кажется, догадываюсь кто ему советы дает как шоу устроить.
У ИСУ и так денег нет, а если выделываться долго будут по поводу якобы "опасности" от наших спортсменов, скоро и Гала не на что будет провести. И при таком отстое на как был на ЧЕ не удивлюсь если зритель решит пойти на шоу "Art on Ice", а не на эти недосоревнования.
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Lennuci
Ответ Katerina Sunny
О чём Закарян вообще? Кто-то в показательные попадает неожиданно. Кто-то после удачного выступления на соревнованиях. Когда и зачем им ставить номер заранее, а особенно готовить костюм заранее? А те, кто попадает в призы, если не заморачивались раньше показательным для зрителей, то вряд ли что-то изменится для них. Они итак не бесплатно в Гала участвуют.
Призеры бесплатно, и штраф $3000 если отказался. Остальным приглашенным платят по $200. Это на Гран При.
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0
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Karina kolesnikova
Я бы с удовольствием смотрела и голосовала. На соревнованиях слишком много внимания уходит на цифры в верхнем левом углу и нервотрепку "упадет-не упадет", теряется эстетический момент.
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Ольга Калугина
То есть показатель ответственности - это делать грим два часа?
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Gemma157
надо ледовых шоу поменьше, а соревнований побольше
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Sinson
Может оставите спортсменов в покое, эту них и так 2 тяжелых (физически и психологически) выступления, на показалках хоть отдохнуть морально можно, надо думать о спортсменах в первую очередь
+7
0
+7
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Viks
Если деньги есть, то в чём проблема назначить приз за показательное выступление?
+2
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Doctor of Philosophy
Кстати, вполне вменяемое предложение. Действительно, показалки сейчас очень уступают в массе соревновательным программам. Надо замотивировать как-то на творчество, в том числе бабками. Кстати, в рамках этой самой недопремии закаряновской тоже можно было бы за лучший показательный номер сезона приз вручать - видите, и она на что-то сгодиться может.
+5
-4
+1
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Дарья Виноградова
Иногда мне кажется, что они бредят...
+8
0
+8
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Katerina Sunny
О чём Закарян вообще? Кто-то в показательные попадает неожиданно. Кто-то после удачного выступления на соревнованиях. Когда и зачем им ставить номер заранее, а особенно готовить костюм заранее?
А те, кто попадает в призы, если не заморачивались раньше показательным для зрителей, то вряд ли что-то изменится для них. Они итак не бесплатно в Гала участвуют.
+10
0
+10
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