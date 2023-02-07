Ари Закарян: «Хотел бы поменять формат показательных выступлений, чтобы они тоже были частью соревнований. Активно говорю об этом с ISU»
Спортивный агент, основатель премии ISU Skating Awards Ари Закарян рассказал об идее сделать показательные выступления фигуристов частью соревнований.
– Что дальше? Я слышал, у вас есть несколько предложений к ISU.
– Я бы хотел в первую очередь поменять формат показательных выступлений. Не перестану говорить, что гала в его нынешнем виде – не самый лучший способ показывать любителям фигурного катания блеск нашего спорта.
Потому что многие фигуристы буквально на коленках стряпают этот показательный номер, на месте придумывают что-то, берут у знакомых какие-то рубашки для костюмов. Если мы сейчас глянем типичный гала-вечер, там будут белые рубашки, черные джинсы – все в таком духе.
Никто не хочет заморачиваться и серьезно подходить к этому вопросу. Есть, конечно, люди, которые грамотно к этому готовятся, и я снимаю перед ними шляпу.
Они стараются, ответственно относятся, я только приветствую такое. В этом плане хочу отметить Мориса Квителашвили, у которого только наложение грима занимало порядка двух часов.
Хочется, чтобы показательные выступления тоже были частью соревнований, продолжением их. Я предлагаю ISU, чтобы в воскресенье, в день гала, тоже были своего рода соревнования.
Чтобы зритель через специальное приложение мог голосовать, допустим, за лучшую тройку номеров. Победители в свою очередь получат денежные призы.
Это позволит замотивировать фигуристов относиться к показательным выступлениям более ответственно, готовиться к ним заранее, а не в спешке что-то выдумывать прямо во время соревнований, а зрителю добавит адреналина.
– Вы уже вынесли это предложение?
– Я активно об этом говорю (с ISU).
– Как считаете, когда эти нововведения могли бы быть внедрены?
– Думаю, очень скоро.
– В следующем сезоне?
– Очень надеюсь, что так и будет, – сказал Закарян.
У ИСУ и так денег нет, а если выделываться долго будут по поводу якобы "опасности" от наших спортсменов, скоро и Гала не на что будет провести. И при таком отстое на как был на ЧЕ не удивлюсь если зритель решит пойти на шоу "Art on Ice", а не на эти недосоревнования.
А те, кто попадает в призы, если не заморачивались раньше показательным для зрителей, то вряд ли что-то изменится для них. Они итак не бесплатно в Гала участвуют.