Ари Закарян: «Хотел бы поменять формат показательных выступлений, чтобы они тоже были частью соревнований. Активно говорю об этом с ISU»

Спортивный агент, основатель премии ISU Skating Awards Ари Закарян рассказал об идее сделать показательные выступления фигуристов частью соревнований.

– Что дальше? Я слышал, у вас есть несколько предложений к ISU.

– Я бы хотел в первую очередь поменять формат показательных выступлений. Не перестану говорить, что гала в его нынешнем виде – не самый лучший способ показывать любителям фигурного катания блеск нашего спорта.

Потому что многие фигуристы буквально на коленках стряпают этот показательный номер, на месте придумывают что-то, берут у знакомых какие-то рубашки для костюмов. Если мы сейчас глянем типичный гала-вечер, там будут белые рубашки, черные джинсы – все в таком духе.

Никто не хочет заморачиваться и серьезно подходить к этому вопросу. Есть, конечно, люди, которые грамотно к этому готовятся, и я снимаю перед ними шляпу.

Они стараются, ответственно относятся, я только приветствую такое. В этом плане хочу отметить Мориса Квителашвили, у которого только наложение грима занимало порядка двух часов.

Хочется, чтобы показательные выступления тоже были частью соревнований, продолжением их. Я предлагаю ISU, чтобы в воскресенье, в день гала, тоже были своего рода соревнования.

Чтобы зритель через специальное приложение мог голосовать, допустим, за лучшую тройку номеров. Победители в свою очередь получат денежные призы.

Это позволит замотивировать фигуристов относиться к показательным выступлениям более ответственно, готовиться к ним заранее, а не в спешке что-то выдумывать прямо во время соревнований, а зрителю добавит адреналина.

– Вы уже вынесли это предложение?

– Я активно об этом говорю (с ISU).

– Как считаете, когда эти нововведения могли бы быть внедрены?

– Думаю, очень скоро.

– В следующем сезоне?

– Очень надеюсь, что так и будет, – сказал Закарян.