Даниэль Грассль: «В произвольной хочу прыгать шесть квадов. Трусова же прыгает пять»

Итальянский фигурист рассказал о целях на будущее.

Недавно Грассль стал тренироваться у .

«В произвольной хочу прыгнуть шесть квадов. Саша Трусова же прыгает пять четверных. Это тоже будет моей целью», – сказал Грассль.