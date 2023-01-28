Даниэль Грассль: «В произвольной хочу прыгать шесть квадов. Трусова же прыгает пять»

Теги сборная России сборная Италии мужское катание женское катание Этери Тутберидзе Александра Трусова Даниэль Грассль Фигурное катание

Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал о целях на будущее.

Недавно Грассль стал тренироваться у Этери Тутберидзе.

«В произвольной хочу прыгнуть шесть квадов. Саша Трусова же прыгает пять четверных. Это тоже будет моей целью», – сказал Грассль.

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66 комментариев

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Zhuuuzhik
Дане бы те, что есть хорошо выкатывать... И оси поправить, через раз удивляюсь, как он такие прыжки выезжает...

А шесть квадов - это прекрасно, но, как показывает прошедший ЧЕ, совершенно не обязательно для победы.
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Zhuuuzhik
Ответ bezsugar
Еще меня всегда удивляют тут комменты о том, что Трусова упрямая, сама настаивала, чтобы было 5 квадов в программе и ездила от прыжка к прыжку с пустой программой. При этом эти же боты пишут: "ей такие крутые кп и пп поставили" Лолшто🤣 типа если ей выбрали колоритную музыку в кп и супердрайвовую в пп, то это уже равно крутая программа?) Это только музыка! А что же великий хореограф Глейх не смог вплести 5 квадов в хорошую хорео и сложный рисунок программы, а оставил пустоты?)) Или тут тоже Саша виновата, сама себе проги не поставила?) У хореографов и тренеров Чена получалось сбалансированные программы ставить с 5-6 квадами)
Ну вы сравнили Ше-Линн и Мари-Франс с Глейхенгаузом))
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верю_в_волшебство)
там вирус на катке какой-то "хочу_больше_всех_квадов"? передается воздушно-капельным путем?
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Tanzoli*
Ответ vanessa2021
Я вам просто объясняю, что Саше опять собирать эти квады НЕТ СМЫСЛА! Мотивации нет, как вы не понимаете. Потому что ей объяснили, что мало того, что эти квады надо прыгать идеально, иначе нещитово. Но еще при заходе и выезде на них надо хореографию примы Большого театра показывать. А сие невозможно. Потому что на квады все, даже парни, заходят через весь каток, лишь бы получилось. Саша раздвинула горизонты фк, но ей показали ее место и больше она этого делать не будет.
Есть правила, они одни на всех. Есть стоимость квада, есть стоимость хореографии, есть стоимость сложных заходов и выездов. Либо ты хочешь победить, и тогда считаешь все эти стоимости и делаешь выбор наиболее выгодного расклада, либо ты хочешь пять квадов, и тогда теряешь баллы на том, что не успела сделать хорео, не смогла сложно выехать. А то, что пишите вы, это просто подростковые обидки. Саша хотела вписать себя в историю пятью квадами -- она это сделала. Аня хотела набрать максимум с теми квадами, которые тянет -- она это сделала. Они играли по одним правилам. Саша в любом случае крута, она молодец, но не получается одновременно и потерять хорео, и выиграть соревнования.
Дабы не было никому обидно, я бы сделала три соревнования у девочек: программа чисто прыгов, без второй оценки, программа типа танцев, и нынешняя произвольная. И в каждой своя медаль. Так были бы омедалены и "попрыгушки", и непрыгающие компонентницы. И был бы стимул для долгой карьеры после потери прыжков и роста катания.
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Roman Ivanov
Ответ Gemma157
Ну так Грассль не девочка весом в 40 кг Да и строго говоря сейчас у него ни одного квада..
Трусова не 40 весит, сейчас то точно
60--65 как и Валиева
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Tanzoli*
Ответ Black&White
Саша раскрыла свой талант. У нее были феноменальные выступления, взять тот же ЧМ-21, ЧР-22 за который сейчас ее хейтят. Пусть катает в свое удовольствие. Она убедилась что гонка за квадами ей не даст больше баллов при существующей системе. Я бы на ее месте не стала загонять себя 5ю квадами. Ну если только она не доедет до следующих ОИ. А будет это или нет, все под вопросом.
Я не сказала, что не раскрыла, я сказала, не раскрыла в полной мере. Она могла показать гораздо больше. Конечно, она из самого невезучего поколения, которое потеряло больше всего гс. У них к их 18 годам был всего один ЧМ... Это тоже сыграло свою роль. Но и переходы навряд ли пошли на пользу, что бы ни говорила сама Саша.
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Lapo Elkann
Ответ vanessa2021
Саша ни разу не сказала ни одного плохого слова ни про одного своего тренера. Зачем придумывать? И чем плохо, что Саша выступает в шоу Плющенко, где она Прима, под нее ставят спектакли? ЧТО она потеряла от этого?
Ну кроме реакции после ПП на ОИ , не говорила ничего плохого. Я про то , что ее метания были ошибкой. Олимпийский цикл длиною 4 -х сезонов. и надо готовится по плану, а не бегать то к Розанову, то к Плющу и т. д. Малинин , который считается вундеркиндом, на днях сказал, что начал готовить ся к ОИ. Переход Саши был ошибкой, в том сезоне медали валялись, их надо было лишь подобратб , а она уходила под Гуляковой и Туктика. Так как не любительница шоу и циркового искусства, говорю о спортсменке Трусовой. Она многое потеряла. Остальное знает сама , если для нее высшая цель шоу , то все нормально. Но Грассль не восхищается артисткой шоу Рудковских, а спортсменкой Тутберидзе.
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Алексей Венедиктов
Ответ Тайга86
Всегда забавляло, когда идет много разговоров о балансе, утопической гонке за прыжками и, в общем-то, с этим сложно не согласиться...Но как только разговор переходит в фазу крышесносного мастерства, нереального для понимания контента и тд, все почему-то вспоминают Сашу Трусову. И ведь не зря) Первопроходец и талантище Александра, кто бы что ни говорил. Такой и останется, такой ее запомнили, такие не забудутся никогда, сколько бы у них не было медалей, как бы не сравнивали контенты и красоту программ. Так бывает. И здорово что есть такие спортсмены, без них было бы скучно и без них бы фк топталось на уровне проходящего сейчас ЧЕ. Даниэлю удачи, пусть все задуманное получится, и будет еще круче чем у легендарных Чена и Саши.
В точку! Никто из спортсменов не говорит, например, «хочу собрать члем», как у Алинушки, а всегда говорят - «хочу 5 квадов, как у Трусовой»Потому что в спорте важны рекорды (быстрее, выше, сильнее), а не лавры!
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Алексей Венедиктов
Ответ Iuliia Timofeyeva
Открытые прокаты - не сорнвнования
Ни до, ни после нее такое никто не повторит) из девушек.
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Ортодокс7
Ответ tim55555
Нужно работать над техникой - флутцбергеры не прыжки. В воздухе нужно научиться хотя бы 3,5 оборота выполнять, чтобы считать себя настоящим квадовиком.
А он сделал все наоборот: пошел в штаб флутцбергерш
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Ортодокс7
Ответ Black&White
Даниэлю бы оси поправить на тех, что есть.
Мозги ему надо поправлять в первую очередь, но в его окружении нет разумных, если он отправился по следам оскандалившихся фигуристов(ок).
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vanessa2021
Ответ Lapo Elkann
То что Саша уникальная спортсменка, знают все непредвзятые , но связалась с Рудковскими и потеряла многое. Но так как она себя винить не хочет , винит тренеров, а Грассль знает чья заслуга . собрать спортсмену 5 квадов в ПП.
Саша ни разу не сказала ни одного плохого слова ни про одного своего тренера. Зачем придумывать?
И чем плохо, что Саша выступает в шоу Плющенко, где она Прима, под нее ставят спектакли? ЧТО она потеряла от этого?
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vanessa2021
Ответ Сырок с кокосом
Лучшее решение - летать под куполом арены без страховки с травмой спины. Не просто лучшее - гениальное
Не врите, . там были специальные петли на руках, которые соскочить не могли, даже если человек отпустит руку. На таких петлях ВСЕ поднимаются. Многие фигуристы на таких петлях летали над катком на шоу, фио перечислять не буду.

Относительно спины- нагрузка на спину при многооборотных прыжках или бильмане, к примеру принципиально разная сравнивая с такими поднятиями на руках в воздух.. Когда вы сумку в руки берете- тоже идет нагрузка на спину. Если человек изза спины не может подняться на руках, то он вообще инвалид . Сравнивать нельзя, какие нагрузки на спину при прокатах спортивных программ и на шоу.

Поэтому на шоу прекрасно катаются фигуристы с самыми больным спинами, та же Медведева или Кацалапов. А спортивные программы катать уже не могут.
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Сырок с кокосом
Ответ liss
Саша собирала пятиквадку 2 раза, на открытых прокатах сборной РФ и на ОИ. А по поводу сейчас она и не выступает, она в каком то интервью чётко сказала этот сезон я выхожу на прокаты только ради зрителей, а не ради соревнований. Особенно с её травмой спины, по моему мнению, это самое лучшее решение)
Лучшее решение - летать под куполом арены без страховки с травмой спины. Не просто лучшее - гениальное
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Svetlanavg Ив
Эх, Даниэль ... Ну во-первых, поправочка, Трусова не прыгает, а прыгнула 1 единственный раз те самые пять квадов. А во-вторых, золото ОИ ей это не принесло. Ибо надо цели ставить правильно.
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Lapo Elkann
То что Саша уникальная спортсменка, знают все непредвзятые , но связалась с Рудковскими и потеряла многое. Но так как она себя винить не хочет , винит тренеров, а Грассль знает чья заслуга . собрать спортсмену 5 квадов в ПП.
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-1
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Black&White
Ответ sergey-ld
Не надо тебе, мальчишка, в эту тупиковую колею...
Почему-то для Чена колея была очень перспективной. Или вы про штаб?
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Светлана Менова
Ответ Татьяна Семёновна
Глебушка тут на днях на КПК в ПП 4 квада прыгнул! Почему и Глеб, и Даниэль, и все желающие не могут выполнить больше ?! Может быть, в ближайшем будущем с тремя о пьедестале можно будет и не мечтать!
Глебушка весь сезон прыгает четыре квада, но пока что ещё не сделал их ни разу как надо и проигрывает очень сильно непрыжковыми.
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Black&White
Ответ Katerina Sunny
Не ну квады приближают к чемпионству, но только когда у других их нет в таком количестве и они не катают чисто. А так квады отбирают много сил, а надо всё - таки катать всю программу чисто.
Почему-то Чена 5 квадов приблизили к чемпионству, а Сашу нет. Вот ведь чудеса. И не надо про чистоту катания. У кого-то девственно чистые протоколы, а кому-то снимают абсолютно за все.
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Black&White
Ответ Tanzoli*
Саша конечно выделяется по-любому, независимо от титулов. Она сделала то, чего никто другой пока не смог, и даже если повторят, и с красивым катанием, Саша будет выделяться как первопроходец. Обидно только, что не смогла по максимуму раскрыть талант. У неё большой запас прочности и возможность вернуть квады на мой взгляд повыше, чем у Ани. Но в Соколовскую что-то не очень верю.
Саша раскрыла свой талант. У нее были феноменальные выступления, взять тот же ЧМ-21, ЧР-22 за который сейчас ее хейтят. Пусть катает в свое удовольствие. Она убедилась что гонка за квадами ей не даст больше баллов при существующей системе. Я бы на ее месте не стала загонять себя 5ю квадами. Ну если только она не доедет до следующих ОИ. А будет это или нет, все под вопросом.
+3
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Black&White
Даниэлю бы оси поправить на тех, что есть.
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liss
Ответ Iuliia Timofeyeva
Госпаде, Трусова прыгнула на соревнованиях этот контент 1 раз, и то не чисто..а сейчас она так вообще ничего не прыгает
Саша собирала пятиквадку 2 раза, на открытых прокатах сборной РФ и на ОИ. А по поводу сейчас она и не выступает, она в каком то интервью чётко сказала этот сезон я выхожу на прокаты только ради зрителей, а не ради соревнований. Особенно с её травмой спины, по моему мнению, это самое лучшее решение)
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Татьяна Семёновна
Ответ Светлана Менова
На ЧР у мужчин среднее количество квадов в ПП - три штуки, это норма для мужского одиночного.
Глебушка тут на днях на КПК в ПП 4 квада прыгнул! Почему и Глеб, и Даниэль, и все желающие не могут выполнить больше ?! Может быть, в ближайшем будущем с тремя о пьедестале можно будет и не мечтать!
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bezsugar
Ответ bezsugar
Странно, что для шестиквадовки он выбрал ориентиром Сашу, а не Чена - крутейшего представителя мужской одиночки, а не женской) Типа польстил тшт, что их воспитанница выполнила однажды 5 квадов. Вот только сам тшт отчаянно был против 5 квадов у Саши, о чем до сих пор здесь успешно напоминают лапшичные боты) Кстати, удивило, что Грассль выбрал тшт - совсем не "мужской" тренерский штаб, прославились как девочковые тренеры) Конечно, это хороший вызов и для тш, и для спортсмена. Но немного странно)
Еще меня всегда удивляют тут комменты о том, что Трусова упрямая, сама настаивала, чтобы было 5 квадов в программе и ездила от прыжка к прыжку с пустой программой. При этом эти же боты пишут: "ей такие крутые кп и пп поставили" Лолшто🤣 типа если ей выбрали колоритную музыку в кп и супердрайвовую в пп, то это уже равно крутая программа?) Это только музыка!
А что же великий хореограф Глейх не смог вплести 5 квадов в хорошую хорео и сложный рисунок программы, а оставил пустоты?)) Или тут тоже Саша виновата, сама себе проги не поставила?)
У хореографов и тренеров Чена получалось сбалансированные программы ставить с 5-6 квадами)
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Olga Tchistyakov
Ответ vanessa2021
Я вам просто объясняю, что Саше опять собирать эти квады НЕТ СМЫСЛА! Мотивации нет, как вы не понимаете. Потому что ей объяснили, что мало того, что эти квады надо прыгать идеально, иначе нещитово. Но еще при заходе и выезде на них надо хореографию примы Большого театра показывать. А сие невозможно. Потому что на квады все, даже парни, заходят через весь каток, лишь бы получилось. Саша раздвинула горизонты фк, но ей показали ее место и больше она этого делать не будет.
Так на заходы и выезды все уже закрывали глаза,лишь бы не упала.Но,получилось,то что получилось.
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