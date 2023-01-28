Даниэль Грассль: «В произвольной хочу прыгать шесть квадов. Трусова же прыгает пять»
Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал о целях на будущее.
Недавно Грассль стал тренироваться у Этери Тутберидзе.
«В произвольной хочу прыгнуть шесть квадов. Саша Трусова же прыгает пять четверных. Это тоже будет моей целью», – сказал Грассль.
А шесть квадов - это прекрасно, но, как показывает прошедший ЧЕ, совершенно не обязательно для победы.
Дабы не было никому обидно, я бы сделала три соревнования у девочек: программа чисто прыгов, без второй оценки, программа типа танцев, и нынешняя произвольная. И в каждой своя медаль. Так были бы омедалены и "попрыгушки", и непрыгающие компонентницы. И был бы стимул для долгой карьеры после потери прыжков и роста катания.
60--65 как и Валиева
И чем плохо, что Саша выступает в шоу Плющенко, где она Прима, под нее ставят спектакли? ЧТО она потеряла от этого?
Относительно спины- нагрузка на спину при многооборотных прыжках или бильмане, к примеру принципиально разная сравнивая с такими поднятиями на руках в воздух.. Когда вы сумку в руки берете- тоже идет нагрузка на спину. Если человек изза спины не может подняться на руках, то он вообще инвалид . Сравнивать нельзя, какие нагрузки на спину при прокатах спортивных программ и на шоу.
Поэтому на шоу прекрасно катаются фигуристы с самыми больным спинами, та же Медведева или Кацалапов. А спортивные программы катать уже не могут.
А что же великий хореограф Глейх не смог вплести 5 квадов в хорошую хорео и сложный рисунок программы, а оставил пустоты?)) Или тут тоже Саша виновата, сама себе проги не поставила?)
У хореографов и тренеров Чена получалось сбалансированные программы ставить с 5-6 квадами)