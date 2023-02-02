Алиса Двоеглазова получила травму колена и вряд ли выступит на первенстве России среди юниоров («Р-Спорт»)

Теги сборная России травмы чемпионат России среди юниоров женское катание Этери Тутберидзе Р-Спорт Алиса Двоеглазова Фигурное катание

Фигуристка Алиса Двоеглазова получила травму колена и вряд ли выступит на первенстве России среди юниоров в Перми.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Двоеглазовой 14 лет, она тренируется у Этери Тутберидзе. В текущем сезоне она победила на этапе Гран-при России среди юниоров в Самаре и заняла второе место на этапе в Сочи.

Первенство России пройдет с 14 по 18 февраля. 

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55 комментариев

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Владимир
Пора к Плющенко!
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Jessi
Ответ Defender64
Жаль, одна из главных героинь была бы. А так не очень-то всё весело будет, как я подозреваю, ну посмотрим, конечно, хоть бы составы сначала сказали. Я даже думал - не съездить ли мне на Первенство? Но в парнях и танцах неинтересно мне получается. Пары я уже видел, ну они молодцы, конечно. Там ЧЯ и АБ будут, например, надо полагать. У девочек ну Вероника, ну Софья Титова, ну дальше уже не так круто всё... Хотя ещё найдутся интересные участницы наверняка, но не знаю...
А как же Садкова и Рубцова? Ещё Юрова и Лабутина
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Syndycate
Опять Усачева коньком порезала, чую я что ее пинками скоро Этери прогонит, хотя весеннее шоу наверное отработает, а потом досвидули, один вред только приносит)
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Ezhevika33
Ответ Товарищ Майор.
у которой аксель раз через два?)) не смеши
На прыжковой турнире она прыгнула 100% своих акселей.
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Syndycate
Ответ Anneta28
На костылях?) Тогда это преодоление, затмит все предыдущие преодоления.
До Щербаковой ей все равно далеко, та до сих пор преодолевает, еще и в следующем сезоне новое преодоление нарисует, хотя закончила уже год назад)
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Defender64
Ответ k4rmazin2007
Вон уже 11-летку Базылюк в ТШТ уже на 3 квада гонят. Тутберидзе работает так, будто возрастной ценз не повысили, а наоборот, понизили. Ничему жизнь не учит
:))
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Новый Орлеан
Ответ Рябиновые бусы
а почему группа Мишина каждую зиму тяжело болеет в полном составе? В группе нет врача? Экономят на противовирусных? методику Тутберидзе все копируют, потому что все хотят своих чемпионов вырастить, но пока не получается.Плющенко в прошлом году копировал- в итоге Жилина и Гном в гипсе по льду скакали.
Плющ как раз не копирует. У него - частная лавочка и если он так будет загонять спортсменов то она обанкротится. Жа и тренер там не Плющ, а - Алексеев. А он - не сторонник сто-пятьсот акселей в день.
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Defender64
Жаль, одна из главных героинь была бы. А так не очень-то всё весело будет, как я подозреваю, ну посмотрим, конечно, хоть бы составы сначала сказали.
Я даже думал - не съездить ли мне на Первенство? Но в парнях и танцах неинтересно мне получается. Пары я уже видел, ну они молодцы, конечно. Там ЧЯ и АБ будут, например, надо полагать.
У девочек ну Вероника, ну Софья Титова, ну дальше уже не так круто всё... Хотя ещё найдутся интересные участницы наверняка, но не знаю...
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Новый Орлеан
Ответ k4rmazin2007
За Грассля тревожно. Поломают его в ТШТ и выкинут с формулировкой "ещё более ленивый чем Шома".
Не, про Шомяка молчат. Шомяк у Ламбьеля такие обороты набрал что скажут наоборот, что стажировка помогла.
+2
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Jessi
Ответ Мурманчанин37
Безусловно, Жилина просто пример стабильности))
Да, нестабильная Жилина в этом сезоне уже привезла «стабильной» Двоеглазовой 20 баллов, помним)
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Jessi
Ответ Товарищ Майор.
у которой аксель раз через два?)) не смеши
Да, видели на ЭГП и прыжковом турнире. Титова сделала все аксели. Но это же излюбленная тактика фанатов ТШТ, написать неправду, чтоб комментаторы, не смотревшие соревнования поверили
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Товарищ Майор.
Ответ Jessi
Титова
у которой аксель раз через два?)) не смеши
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Jessi
Ответ Товарищ Майор.
кто выше?
Титова
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pashkka
Как-то боязно за Грассля.)))
Береги колени, Даник!
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Loliloo
Ответ Леди Брэкнелл
Жилина ничего не ломала. Про перелом Жуков придумал. У неё даже гипса не было, в лангетке ходила.
Не знала, просто фанаты Тутберидзе кричали, что перелом, вот я и запомнила
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Леди Брэкнелл
Ответ Этери горячая
Камила крупнее почти всех взрослых фигуристов, но прыгает четверные без травм. Травмы случаются во всех видах спорта.
Не придумывайте, у Камилы тоже были травмы и перелом.
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Этери горячая
Ответ Леди Брэкнелл
Задолбали с этими квадами с юных лет. По 3-4 пытаются вставить. С этой гонкой травмы во всех штабах только дело времени если так дальше пойдёт. Я понимаю, хотелось победить... Здоровья Двоеглазовой.
Камила крупнее почти всех взрослых фигуристов, но прыгает четверные без травм.

Травмы случаются во всех видах спорта.
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Леди Брэкнелл
Ответ Loliloo
Комментарий удален пользователем
Жилина ничего не ломала. Про перелом Жуков придумал. У неё даже гипса не было, в лангетке ходила.
+4
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Loliloo
Ответ Рябиновые бусы
а почему группа Мишина каждую зиму тяжело болеет в полном составе? В группе нет врача? Экономят на противовирусных? методику Тутберидзе все копируют, потому что все хотят своих чемпионов вырастить, но пока не получается.Плющенко в прошлом году копировал- в итоге Жилина и Гном в гипсе по льду скакали.
Комментарий удален
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Lebedstory
Здоровья лисёнку! Очень жаль. Восстановления солнечной девочке. Всё-таки, ещё в сезоне ФГП впереди.
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Ортодокс7
Ответ alexander bakulin
ещё одну уработали дальше.
да уж, у-работаем дальше...
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Додик Аксель
Очень жаль, что Алиса получила травму и не сможет выступит на первенстве России среди юниоров. Успешного ей лечения и реабилитации ! Пусть всё будет благополучно и удачно !
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k4rmazin2007
Ответ Леди Брэкнелл
Задолбали с этими квадами с юных лет. По 3-4 пытаются вставить. С этой гонкой травмы во всех штабах только дело времени если так дальше пойдёт. Я понимаю, хотелось победить... Здоровья Двоеглазовой.
Вон уже 11-летку Базылюк в ТШТ уже на 3 квада гонят. Тутберидзе работает так, будто возрастной ценз не повысили, а наоборот, понизили. Ничему жизнь не учит
+11
-10
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ИннаВБ
Ответ Товарищ Майор.
кто выше?
У этого товарища все, кто не у ТШТ🤣
+5
-5
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Леди Брэкнелл
Ответ Товарищ Майор.
так не прыгай сама квады, а других не учи что делать
Брысь
+6
-8
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