Алиса Двоеглазова получила травму колена и вряд ли выступит на первенстве России среди юниоров («Р-Спорт»)
Фигуристка Алиса Двоеглазова получила травму колена и вряд ли выступит на первенстве России среди юниоров в Перми.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Двоеглазовой 14 лет, она тренируется у Этери Тутберидзе. В текущем сезоне она победила на этапе Гран-при России среди юниоров в Самаре и заняла второе место на этапе в Сочи.
Первенство России пройдет с 14 по 18 февраля.
Я даже думал - не съездить ли мне на Первенство? Но в парнях и танцах неинтересно мне получается. Пары я уже видел, ну они молодцы, конечно. Там ЧЯ и АБ будут, например, надо полагать.
У девочек ну Вероника, ну Софья Титова, ну дальше уже не так круто всё... Хотя ещё найдутся интересные участницы наверняка, но не знаю...
Береги колени, Даник!
Травмы случаются во всех видах спорта.