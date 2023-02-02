Алиса Двоеглазова получила травму колена и вряд ли выступит на первенстве России среди юниоров («Р-Спорт»)

Фигуристка Алиса Двоеглазова получила травму колена и вряд ли выступит на первенстве России среди юниоров в Перми.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Двоеглазовой 14 лет, она тренируется у . В текущем сезоне она победила на этапе Гран-при России среди юниоров в Самаре и заняла второе место на этапе в Сочи.

Первенство России пройдет с 14 по 18 февраля.