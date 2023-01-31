У Романа Костомарова наблюдается положительная динамика в состоянии легких («Матч ТВ»)

Теги Роман Костомаров сборная России происшествия танцы на льду Матч ТВ Фигурное катание

У олимпийского чемпиона Романа Костомарова наблюдается положительная динамика в состоянии легких. 

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый ситуацией. 

Костомаров находится в реанимации с 10 января. Он был госпитализирован с пневмонией. 

«Врачи постепенно убирают поддержку ИВЛ, но он все еще в ней нуждается, есть положительная динамика по состоянию легких и анализам, Роман может общаться с близкими», — сообщил источник.

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3 комментария

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LoRa
Хорошая новость!! Выздоравливай, Роман! 🙏🙏🙏
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Лека-Лека
Слава богу!!!

Рома, ты сильный, победишь все болезни.
Родным терпения.
Мои поздравления всей семье и близким.
+1
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+1
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ДИАНА
Отлично! Доброго всем дня!!!!
Роман, борись!!!!! ❤️❤️❤️
+6
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+6
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