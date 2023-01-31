У Романа Костомарова наблюдается положительная динамика в состоянии легких («Матч ТВ»)
У олимпийского чемпиона Романа Костомарова наблюдается положительная динамика в состоянии легких.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый ситуацией.
Костомаров находится в реанимации с 10 января. Он был госпитализирован с пневмонией.
«Врачи постепенно убирают поддержку ИВЛ, но он все еще в ней нуждается, есть положительная динамика по состоянию легких и анализам, Роман может общаться с близкими», — сообщил источник.
Рома, ты сильный, победишь все болезни.
Родным терпения.
Мои поздравления всей семье и близким.
Роман, борись!!!!! ❤️❤️❤️