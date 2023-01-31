У Романа Костомарова наблюдается положительная динамика в состоянии легких («Матч ТВ»)

У олимпийского чемпиона наблюдается положительная динамика в состоянии легких.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, знакомый ситуацией.

Костомаров находится в реанимации с 10 января. Он был госпитализирован с пневмонией.

«Врачи постепенно убирают поддержку ИВЛ, но он все еще в ней нуждается, есть положительная динамика по состоянию легких и анализам, Роман может общаться с близкими», — сообщил источник.