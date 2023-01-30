Состояние Романа Костомарова продолжает улучшаться («Р-Спорт»)
Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова продолжает улучшаться.
Об этом сообщает источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
«В состоянии Романа Костомарова происходят положительные изменения, оно продолжает улучшаться. Но определенные выводы пока делать рано», – заявил собеседник агентства.
В свою очередь ТАСС сообщает, что фигурист постепенно идет на поправку.
«Состояние Романа остается стабильным, потихоньку идет на поправку», – отметил источник ТАСС.
10 января стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, его состояние оценивалось как тяжелое.
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