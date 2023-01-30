Состояние Романа Костомарова продолжает улучшаться («Р-Спорт»)

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова продолжает улучшаться.

Об этом сообщает источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

«В состоянии Романа Костомарова происходят положительные изменения, оно продолжает улучшаться. Но определенные выводы пока делать рано», – заявил собеседник агентства.

В свою очередь ТАСС сообщает, что фигурист постепенно идет на поправку.

«Состояние Романа остается стабильным, потихоньку идет на поправку», – отметил источник ТАСС.

10 января стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, его состояние оценивалось как тяжелое.