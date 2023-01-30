Состояние Романа Костомарова продолжает улучшаться («Р-Спорт»)

Теги Роман Костомаров сборная России происшествия танцы на льду Фигурное катание

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова продолжает улучшаться.

Об этом сообщает источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

«В состоянии Романа Костомарова происходят положительные изменения, оно продолжает улучшаться. Но определенные выводы пока делать рано», – заявил собеседник агентства.

В свою очередь ТАСС сообщает, что фигурист постепенно идет на поправку.

«Состояние Романа остается стабильным, потихоньку идет на поправку», – отметил источник ТАСС.

10 января стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, его состояние оценивалось как тяжелое.

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4 комментария

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LoRa
Вот и хорошие новости!) Поправляйся, Роман!! 🙏🙏🙏
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olvl
Очень тяжёлое испытание для Романа и его близких. И мы тут очень переживали и переживаем. Но последние новости дают повод осторожно порадоваться. Пусть и дальше так идёт - только к лучшему. Роману крепкого здоровья.
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Мэри-Сью
Фух, прям от сердца отлегло! 😄 Рома, ты больше нас так никогда не пугай, куда ж мы без нашего самого красивого и фактурного ОЧ в танцах?))
+1
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+1
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Bartez1986
И это хорошо. Пневмония - коварнейшая штука. Здоровья Роману
+2
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+2
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