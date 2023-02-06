Александр Галлямов: «На какие-то вещи стал смотреть более спокойно, но энергичность никуда не делась. Следующая большая цель – Олимпиада-2026»

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной, высказался о дальнейших целях в спорте.

– Ты уже воспринимаешь себя опытным фигуристом?

– У нас есть такая шутка. На Олимпиаду [в Пекин] в 22 года я поехал молодым, перспективным и талантливым фигуристом. В этом сезоне я уже опытный, матерый спортсмен. По крайней мере, так пишут в СМИ.

Если серьезно, то, как уже говорил выше, что на какие-то вещи стал смотреть более спокойно, но энергичность никуда не делась. Понимаю, как использовать свою энергию правильно.

– Есть понимание, чем ты займешься после окончания карьеры?

– Я учусь на тренера, но сейчас сложно загадывать. Следующая большая цель – Олимпиада-2026.

Дальше посмотрим, позволит ли здоровье держать высокую планку. С каждым годом важен режим, правильное питание, чтобы восстанавливаться, – сказал Галлямов.