Александр Галлямов: «На какие-то вещи стал смотреть более спокойно, но энергичность никуда не делась. Следующая большая цель – Олимпиада-2026»

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Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной, высказался о дальнейших целях в спорте.

– Ты уже воспринимаешь себя опытным фигуристом?

– У нас есть такая шутка. На Олимпиаду [в Пекин] в 22 года я поехал молодым, перспективным и талантливым фигуристом. В этом сезоне я уже опытный, матерый спортсмен. По крайней мере, так пишут в СМИ.

Если серьезно, то, как уже говорил выше, что на какие-то вещи стал смотреть более спокойно, но энергичность никуда не делась. Понимаю, как использовать свою энергию правильно.

– Есть понимание, чем ты займешься после окончания карьеры?

– Я учусь на тренера, но сейчас сложно загадывать. Следующая большая цель – Олимпиада-2026.

Дальше посмотрим, позволит ли здоровье держать высокую планку. С каждым годом важен режим, правильное питание, чтобы восстанавливаться, – сказал Галлямов.

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3 комментария

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Lennuci
Хороший парень.
Hо вот эта раздача дипломов физинститута всем спортсменам направо и налево аля "Авось пригодится" уже смешит. Лизон даже умудрилась красный получить ни разу в институт не сходивШи, Мишин же на кафедре ФК "работает". А Морис воПче уже Магистр физкультурных наук, но тренировать особо не хочет.
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Realist2022
После 26.04.2022, когда Саша сам решил стать чемпионом ОИ по решению Басманного суда и согласился взять деньги и ключи от машины в Кремле в придачу с гос. наградой, шансов очень не много конкретно у него на ОИ-2026.
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Olgacher
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