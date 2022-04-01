Галлямов об отмене награждения по итогам командника на Олимпиаде: «Нам подарили олимпийскую грамоту. Все равно все знают, что мы выиграли»

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали решение МОК не проводить церемонию награждения по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Ранее Мишина и Галлямов в составе сборной России выиграли золото соревнований. Однако награждение было отменено из-за участия в турнире Камилы Валиевой, сдавшей положительный допинг-тест.

– Надежда на то, что вас наградят, теплилась до последнего. Вам было грустно уезжать из Пекина без золотой медали?

Галлямов: Нам подарили олимпийскую грамоту.

Мишина: То, что мы не получили медаль, – конечно, важно, но к концу Олимпийских игр это немножко подзабылось, и в голове осталось только то, что мы победили. И это ощущение – самое важное.

Галлямов: Все равно все знают, что мы заняли первое место, что мы выиграли. Главное: для своих мы – олимпийские чемпионы. Очень приятно, что все наши (болельщики) рады.