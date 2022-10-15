Бетина Попова: «У Москвиной очень равнозначные пары. Но после олимпийского сезона Бойкова и Козловский более голодны до побед»

Бывшая фигуристка, хореограф Бетина Попова оценила итоги соревнований пар на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

На прошлой неделе победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они набрали 245,79 балла по сумме программ, что превышает мировой рекорд (239,88), ранее установленный китайской парой Суй Вэницзин – Хань Цун.

«Для первого старта – сумасшедшие баллы, результаты сразу выше мирового рекорда. Как они ворвались в этот сезон, прямо с ноги выбили дверь! Здорово, что ребята так заряжены после Олимпиады и идут в хорошем ключе, усложняют свои программы. У Мишиной и Галлямова динамичная произвольная программа.

Хотелось, конечно же, увидеть и пару Бойкова – Козловский. Радостно, что они выступили хотя бы с короткой программой (которую Бойкова и Козловский выиграли, но позже снялись с произвольной – Sports.ru). У них очень классная, стильная постановка. Мне очень нравятся их костюмы. У Саши такой красивый комбинезон! Они шикарны в этом образе!

У Тамары Николаевны (Москвиной) тренируются очень равнозначные пары. У каждой есть сильные стороны. Этот спарринг подстегивает обе пары. Но, если можно так сказать, после олимпийского сезона Бойкова и Козловский более голодны до побед.

Произвольная программа Мишиной и Галлямова – это не продолжение прошлогодней постановки, но что-то в этом направлении. Они завоевали болельщиков и судей своим катанием под Queen. Саша Галлямов – под композиции Элвиса Пресли в образе рок-звезды. И они, как мне кажется, этим и берут зрителей, – сказала Попова.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Бойкова и Козловский заняли четвертое место в парном катании. Мишина и Галлямов стали третьими, а также выиграли золото командного турнира.