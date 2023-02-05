Дмитрий Свищев: «Щербакова – олимпийская чемпионка, этого звания ее не лишит ни одна премия, ни одно голосование»

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту высказался о результатах премии .

Победу в номинации «Самый ценный фигурист» американец . В шорт-лист была включена россиянка .

«Честно говоря, в сегодняшних условиях то, что ее включили в номинанты, уже было удивительным. Все, что связано с российским спортом, сегодня пытаются уничтожить – все наши достижения, все наши победы.

Профессионалы в спорте прекрасно понимают, но боятся заступиться за наших спортсменов, так что ничего удивительного. Мы любим, мы понимаем и знаем, кто звезда, Аня – олимпийская чемпионка, этого звания ее не лишит ни одна премия, ни одно голосование.

А вот хоккеисты сейчас наоборот другой рекорд поставили – максимальное количество россиян играло в Матче звезд Национальной хоккейной лиги. Там, где у лиг свои деньги, забывают, что есть такая история, им плевать на политику», – сказал Свищев.

Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?