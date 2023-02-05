Дмитрий Свищев: «Щербакова – олимпийская чемпионка, этого звания ее не лишит ни одна премия, ни одно голосование»

Теги сборная России Дмитрий Свищев женское катание Анна Щербакова ТАСС ISU Skating Awards Фигурное катание

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о результатах премии ISU Skating Awards

Победу в номинации «Самый ценный фигурист» американец Нэтан Чен. В шорт-лист была включена россиянка Анна Щербакова.

«Честно говоря, в сегодняшних условиях то, что ее включили в номинанты, уже было удивительным. Все, что связано с российским спортом, сегодня пытаются уничтожить – все наши достижения, все наши победы.

Профессионалы в спорте прекрасно понимают, но боятся заступиться за наших спортсменов, так что ничего удивительного. Мы любим, мы понимаем и знаем, кто звезда, Аня – олимпийская чемпионка, этого звания ее не лишит ни одна премия, ни одно голосование.

А вот хоккеисты сейчас наоборот другой рекорд поставили – максимальное количество россиян играло в Матче звезд Национальной хоккейной лиги. Там, где у лиг свои деньги, забывают, что есть такая история, им плевать на политику», – сказал Свищев. 

Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?

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9 комментариев

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Зоя Кудряшова
Ответ Jessi
С Валиевой решили переключиться на Щербакову?
Глупости. Щербакову номинировали и это уже большая заслуга , но оказался более заслуженный спортсмен.
А Валиева проходит по другой статье.
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Регина Артёмова
Ответ asusp527
Еще один идиот... Представляю перлы после дисквала Валиевой, это будут нетленные шед🤣евры
Не скажу, что и вы умны . Причем здесь вообще Валиева или вы читать не умеете ? Тут написано Щербакова!
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Wiley Fox
А кто ее звания лишает?

Конкретно фляга свистит у депутата
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Зоя Кудряшова
Только депутат от спорта мог предположить, что Щербакова победит Чена.
Звание номинантки уже много значит для Ани.
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Rashida
Так Чен тоже ОЧ. Почему они решили , что он не достоин. Чен намного более сильный и ценный фигурист, чем Щ.
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Беглый*
После сегодняшнего мероприятия стало понятно, что ISU на 99% стало американским, практически все лауреаты из этого государства. Только ПС отметили, но мы опять же знаем, по какой причине) и Петрыкину (колония, верная шавка). Думаю, в эту структуру, которую ныне курьирует канадец-русофоб, нам возвращаться не следует. ФК и так, мягко скажем, непопулярный вид спорта (кроме России), а в нынешнем состоянии, при такой повестке, его ждёт гибель. Шутка ли, ладно Щербакова (мы как бы привыкли), но ведь даже Ханю не отметили. Посылать нужно к чертям собачьим эту организацию, хотя я за то, чтоб наши спортсмены, пусть без флага и гимна, но выступали на международных соревнования. Просто конкретно с этой организацией связываться не стоит.
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asusp527
Еще один идиот...
Представляю перлы после дисквала Валиевой, это будут нетленные шед🤣евры
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Andrea Alana
А вот и главная затычка подъехала. Куда же без Свищева?
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Jessi
С Валиевой решили переключиться на Щербакову?
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