Наталья Бестемьянова: «То, что Щербакову не пригласили в Цюрих, – политическое решение. Но сам факт номинации говорит о том, что премия не была политизирована»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Анна Щербакова Спорт-Экспресс ISU Skating Awards Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала информацию о том, что россиянка Анна Щербакова не получила приглашение на церемонию вручения наград премии ISU

«То, что Аню не пригласили в Цюрих, – это политическое решение. Но как бы ничего нового в этом нет. Сам факт того, что она была номинирована наравне с великими спортсменами, это прекрасно, это хороший задел, хорошая рекомендация для тех, кто заведует этими номинациями.

Это говорит о том, что эта премия не была политизирована. Учитывая сегодняшнюю политику, ее могли просто отодвинуть и даже не номинировать, но они это сделали.

Нельзя говорить, что все огульно отрицают культуру спорта. Все специалисты прекрасно понимают, что без российских фигуристов соревнования обеднели», — сказала Бестемьянова.

Щербакова была номинирована в категории «Самый ценный фигурист». Победу в номинации одержал американец Нэтан Чен

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16 комментариев

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Свет19
Ответ alexnew
Ну, почему же. Если мы считаем эту премию авторитетной, то очень даже сравнимые. Впрочем, я как раз ее авторитетной и не считаю, но организаторы же претендуют на это?
А если бы Аня её получила, то думаю она стала бы авторитетной из всех авторитетных? :) Я всё сказала выше. Премии могут быть разные с разным форматом проведения. Тут формат странноватый, не предполагающий личного присутствия. Несравнимо с Олимпиадой и прочими мировыми соревнованиями.
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alexnew
Ответ Свет19
Несравнимые вещи :))))
Ну, почему же. Если мы считаем эту премию авторитетной, то очень даже сравнимые. Впрочем, я как раз ее авторитетной и не считаю, но организаторы же претендуют на это?
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Andrea Alana
Ответ or.om
А кого-то приглашали?
Наши видно особое приглашение ждали. Думали Анюту на Артсы пригласят, а они - нет.
+1
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Rashida
Ответ Спорт_в_массы
хоспади. одни деляги придумали какую-то никчёмную премию, другие - трындят на эту тему уже которую неделю. премия спортсмена - это медали, алё.
Пиар Щербаковой полным ходом идёт.
+2
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+2
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Свет19
Ответ alexnew
Вот представьте Вы выиграли на олимпиаде бронзу. А Вам говорят, что на церемонии награждения Вас не будет и не раздувайте тут из мухи слона. Ради вашей же безопасности.
Несравнимые вещи :))))
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alexnew
Ответ Свет19
А это и не свадьба, а виртуальная премия. :) только раздули СМИ это неприглашение, чтоб попиариться видимо.
Вот представьте Вы выиграли на олимпиаде бронзу. А Вам говорят, что на церемонии награждения Вас не будет и не раздувайте тут из мухи слона. Ради вашей же безопасности.
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-1
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Rums67
Ну что там политизировать?
Вдохновитель этой промии агент Ани.
Что смог то и сделал - номинантом.
+3
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+3
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Свет19
Ответ alexnew
Вы без приглашения поедете на свадьбу, например? :)
А это и не свадьба, а виртуальная премия. :) только раздули СМИ это неприглашение, чтоб попиариться видимо.
+1
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+1
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alexnew
Ответ Свет19
Там видимо кто захотел и смог, тот и приехал. Чего раздувать то на пустом месте :) Это ж не церемония, где номинанты бы катались, а потом победителю в номинации вручали бы премию. Просто узнать, что выиграл, можно и сидя уютно дома.
Вы без приглашения поедете на свадьбу, например? :)
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Anna Stefan
Ответ Спорт_в_массы
хоспади. одни деляги придумали какую-то никчёмную премию, другие - трындят на эту тему уже которую неделю. премия спортсмена - это медали, алё.
И призовые☝
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Свет19
Там видимо кто захотел и смог, тот и приехал. Чего раздувать то на пустом месте :) Это ж не церемония, где номинанты бы катались, а потом победителю в номинации вручали бы премию. Просто узнать, что выиграл, можно и сидя уютно дома.
+1
-1
0
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Marina Syrovova
Многие номенанты не приехали в Цюрих и что, там на всякий случай проходило шоу Art on ice.
+1
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-1
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Спорт_в_массы
хоспади. одни деляги придумали какую-то никчёмную премию, другие - трындят на эту тему уже которую неделю.
премия спортсмена - это медали, алё.
+7
-1
+6
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JL JL
Пригласили не пригласили, не пригласили пригласили. Мусолят одно и тоже. Вести себя надо по-человечески, тогда, и, пригласят куда угодно.
+4
-5
-1
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Anna Stefan
====Но сам факт номинации говорит о том, что премия не была политизирована====
Бести поняла, что сказала? Кроме Ани, получается, у нас нет других спортсменов, достойных номинации? А если есть, то по какой причине их не включили, а, Бести?🤔
+2
-4
-2
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or.om
А кого-то приглашали?
+2
0
+2
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