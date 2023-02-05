Наталья Бестемьянова: «То, что Щербакову не пригласили в Цюрих, – политическое решение. Но сам факт номинации говорит о том, что премия не была политизирована»

Олимпийская чемпионка прокомментировала информацию о том, что россиянка не получила приглашение на церемонию вручения наград премии .

«То, что Аню не пригласили в Цюрих, – это политическое решение. Но как бы ничего нового в этом нет. Сам факт того, что она была номинирована наравне с великими спортсменами, это прекрасно, это хороший задел, хорошая рекомендация для тех, кто заведует этими номинациями.

Это говорит о том, что эта премия не была политизирована. Учитывая сегодняшнюю политику, ее могли просто отодвинуть и даже не номинировать, но они это сделали.

Нельзя говорить, что все огульно отрицают культуру спорта. Все специалисты прекрасно понимают, что без российских фигуристов соревнования обеднели», — сказала Бестемьянова.

Щербакова была номинирована в категории «Самый ценный фигурист». Победу в номинации одержал американец .