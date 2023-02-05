Светлана Журова: «Было понятно, что не допустят, чтобы награду ISU получил российский спортсмен. По этой причине Щербакову и не позвали на церемонию»
Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о результатах премии ISU Skating Awards.
Победу в номинации «Самый ценный фигурист» одержал олимпийский чемпион Нэтан Чен. В шорт-листе были также представлены олимпийские чемпионы Анна Щербакова, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (танцы на льду).
«Было понятно, что они не допустят, чтобы награду получил российский спортсмен. По этой причине ее и не позвали на церемонию.
На них потом со всех сторон давили бы и спрашивали, как могло выйти так, что спортсмен из России взошел на пьедестал и получил награду, поэтому в ISU сделали все, чтобы этого не допустить», – сказала Журова.
Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?
Ну кто такая Щербакова на фоне Чена?
Сама Щербакова Чена считает лучшим