Светлана Журова: «Было понятно, что не допустят, чтобы награду ISU получил российский спортсмен. По этой причине Щербакову и не позвали на церемонию»

Теги сборная России Светлана Журова женское катание Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Нэтан Чен Анна Щербакова ТАСС ISU Skating Awards Фигурное катание

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о результатах премии ISU Skating Awards

Победу в номинации «Самый ценный фигурист» одержал олимпийский чемпион Нэтан Чен. В шорт-листе были также представлены олимпийские чемпионы Анна ЩербаковаГабриэла Пападакис и Гийом Сизерон (танцы на льду). 

«Было понятно, что они не допустят, чтобы награду получил российский спортсмен. По этой причине ее и не позвали на церемонию.

На них потом со всех сторон давили бы и спрашивали, как могло выйти так, что спортсмен из России взошел на пьедестал и получил награду, поэтому в ISU сделали все, чтобы этого не допустить», – сказала Журова.

Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?

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11 комментариев

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Marina Syrovova
Кто нибудь адекватно может ответить, Аня не подходит под критерии этой номенации, лучшей в сезоне она не была, еле попала на ОИ, да и на играх лучшей не была, не выиграла ни КП, ни ПП
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Nassta
Получить у нее шансов была примерно ноль даже если бы пригласили
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asusp527
Ответ Rashida
Журова вообще не в теме, она хоть знает кто такой Чен и почему он победил?
Похоже, ей это знать не нужно..
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Rashida
Ответ asusp527
Боже, какое тупое высказывание...У Щербаковой не было шансов, похоже это ясно даже ее фанатам...
Журова вообще не в теме, она хоть знает кто такой Чен и почему он победил?
+2
0
+2
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Wiley Fox
Вот же дура

Ну кто такая Щербакова на фоне Чена?

Сама Щербакова Чена считает лучшим
+3
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Andrea Alana
Очередная думская идиотка.
+6
0
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Rashida
Журова , почитайте ответ Татьяны Анатольевны Тарасовой и вам станет понятно , почему победил Чен. Нет никакой политики, побеждает сильнейший спортсмен .и это заслуженно - Чен.
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EmperorNazer
Ну вот зачем человек, совершенно не разбирающийся в теме, лезет в нее со своими комментариями? Какой еще пьедестал? Пьедестал был на соревнованиях, и там Аня свою главную награду уже получила.
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asusp527
Боже, какое тупое высказывание...У Щербаковой не было шансов, похоже это ясно даже ее фанатам...
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+11
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Fleuriris
Скажите кто-нибудь этим экспертам, что кроме номинантов-участников шоу Art on ice других там не было, сколько ж можно.
+5
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Katerina Sunny
Аня взошла на пьедестал на ОИ и получила золото. А на премии никто никуда не всходил.
+4
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