Светлана Журова: «Было понятно, что не допустят, чтобы награду ISU получил российский спортсмен. По этой причине Щербакову и не позвали на церемонию»

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о результатах премии .

Победу в номинации «Самый ценный фигурист» одержал олимпийский чемпион . В шорт-листе были также представлены олимпийские чемпионы , и (танцы на льду).

«Было понятно, что они не допустят, чтобы награду получил российский спортсмен. По этой причине ее и не позвали на церемонию.

На них потом со всех сторон давили бы и спрашивали, как могло выйти так, что спортсмен из России взошел на пьедестал и получил награду, поэтому в ISU сделали все, чтобы этого не допустить», – сказала Журова.

Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?