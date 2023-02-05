«Чен, Папдакис и Сизерон – живые легенды нашего спорта, для меня честь быть номинированной с ними». Щербакова на английском записала видео о премии ISU

Олимпийская чемпионка высказалась о премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards.

Щербакова вошла в шорт-лист в номинации «Самый ценный фигурист». Победу там одержал олимпийский чемпион Нэтан Чен (США).

«Во-первых, я хочу поблагодарить болельщиков по всему миру, благодаря которым я была номинирована.

Я глубоко уважаю и и , они живые легенды нашего спорта и вывели свои дисциплины на новый уровень. Для меня большая честь быть номинированной вместе с ними.

Выиграть Олимпийские игры – мечта каждого спортсмена. Для этого мы работаем день за днем и год за годом. Спорт учит нас не сдаваться при встрече с трудностями, преодолевать наши слабости, объединяет нас.

Я бы хотела от всего сердца поздравить победителей и пожелать им всего наилучшего в будущем», – сказала Щербакова на английском языке.