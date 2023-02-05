«Чен, Папдакис и Сизерон – живые легенды нашего спорта, для меня честь быть номинированной с ними». Щербакова на английском записала видео о премии ISU

Теги сборная России женское катание Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Нэтан Чен Анна Щербакова ISU Skating Awards Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова высказалась о премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards. 

Щербакова вошла в шорт-лист в номинации «Самый ценный фигурист». Победу там одержал олимпийский чемпион Нэтан Чен (США). 

«Во-первых, я хочу поблагодарить болельщиков по всему миру, благодаря которым я была номинирована. 

Я глубоко уважаю Нэтана Чена и Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона, они живые легенды нашего спорта и вывели свои дисциплины на новый уровень. Для меня большая честь быть номинированной вместе с ними. 

Выиграть Олимпийские игры – мечта каждого спортсмена. Для этого мы работаем день за днем и год за годом. Спорт учит нас не сдаваться при встрече с трудностями, преодолевать наши слабости, объединяет нас. 

Я бы хотела от всего сердца поздравить победителей и пожелать им всего наилучшего в будущем», – сказала Щербакова на английском языке. 

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33 комментария

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missis-Zima
Аня умница, поумнее многих взрослых .Очень достойно.
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spboksana
Ответ Elenstvo
Гораздо хуже пытаться что-то лепетать, не подготовившись
Так понятно, что готовилась. Любой бы так сделал. Я просто не поняла восторгов тут о том, как она шикарно и бегло говорит на английском) любому двоечнику напиши текст и дай заучить - так же оттараторит))
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LoRa
Аня умница и очень правильно, что поздравила победителей!! Это достойно, вежливость - главное оружие дипломатии😊
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Пользователь Гугла
когбуд то кто то там смотрит телегу ани, тем более с премии ису, эт скорее своим болельщикам обращение, на английском надо было если бы это обращение показали на премии, вот когда медведева была номинирована за лучший костюм, то ее обращение показали на этой премии и там было уместно ее обращение на английском, а тут что, показать своим болельщиком знание английского так они и так всегда восхищаются этим и подчеркивают всегда как одно из достоинств ани в пику алине и саше
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Scorpion*
Вот умница! Очень достойно. Анюта - браво.
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Тайга86
Кстати, Аня поумнее наших многих известных личностей будет. В то время, как кто-то проезжается по внешности, личной жизни, детям и тд, еще больше накаляя и так накалившуюся обстановку...Человечек вот так просто, по-доброму и достойно умеет сказать важное. Придет время, которое расставит всё по своим местам...хорошее забудется, плохое останется в памяти.
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Elenstvo
Ответ spboksana
как заученный текст у доски на уроке) садись, пять!)))
Гораздо хуже пытаться что-то лепетать, не подготовившись
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девочкитакиедевочки
Ответ Sportsfan
Какая умничка. А еще очень приятно видеть ее на катке! Надеюсь, колено заживает хорошо и не будет больше ее беспокоить.
и песню споет и текст напишет
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Adeen
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Молодец Аня. Нужно всегда быть дипломатичной и выдержанной, даже перед лицемерами. Только вежливость побеждает лицемерие
Нет. Не побеждает.
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oilala
Ответ Vladimir Arutin
Малинин ? А почему не Трусова .Первой исполнившая КВАД тулуп , флип и лутц .Первой исполнившая четыре ,пять четверных в одной программе .
В Пхенчхане у Чена было 6 квадов в ПП.
+5
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spboksana
как заученный текст у доски на уроке) садись, пять!)))
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Маргарита В Сафронова
Ответ Активист
С чего это? Кого там пригласили или нет - вообще не их проблема. Тем более, что было понятно, что Аня эту премию не выиграет.
Торгашеский взгляд.
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Тайга86
Достойно. И это искусство дипломатии. Всех номинантов с победой. Проигравших там нет, есть победители в своих номинациях.
+9
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Активист
Ответ Маргарита В Сафронова
Чен и ПС, по правилам fair play,, должны были отказаться от вручения в отсутствие Анны Щербаковой. Не те уже чемпионы...
С чего это? Кого там пригласили или нет - вообще не их проблема. Тем более, что было понятно, что Аня эту премию не выиграет.
+2
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Vladimir Arutin
Ответ Sonyas
Давайте правду: Чен, Габи, Гийом на 100% да. Малинин - безусловно. А все остальные - НЕТ!
Малинин ? А почему не Трусова .Первой исполнившая КВАД тулуп , флип и лутц .Первой исполнившая четыре ,пять четверных в одной программе .
0
-7
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Anna Stefan
Думаю, Аня правильно сделала. Проявила вежливость по отношению к своим коллегам и показала, что то, что её не пригласили, для неё не имеет никакого значения.
+18
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+15
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Гарниенко не болеет за Россию
Ответ pulpfiction
ты подумай, на АНГЛИЙСКОМ!
невольно вспоминается трусова на ОИ: "Я не понимаю по-английски"
+11
-3
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Gheorghe Rusu
Ответ Sonyas
Вот с такими претензиями уж точно не к Ане. Она проходила допинг контроль международного уровня на протяжении всей своей карьеры, задолго до ОИ.
Только глупцы думают, что у Тутбе только Валиева жрала допинг.
+3
-6
-3
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Оз
Ответ Sonyas
Давайте правду: Чен, Габи, Гийом на 100% да. Малинин - безусловно. А все остальные - НЕТ!
2 пары Лозона были на пьедестале ОИ, Одна из них выиграла! на ЧМ все 3 медали опять же у группы Лозона. Чем он Вас не устроил?
Медисон Чок будучи фигуристкой создаёт шикарные костюмы для программ. Платье для ПТ у неё очень красивое и оригинальное. Чем оно Вас не устроило?
+6
-3
+3
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Сейлем Сэйберхеген
Молодец Аня. Нужно всегда быть дипломатичной и выдержанной, даже перед лицемерами. Только вежливость побеждает лицемерие
+15
-5
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Gheorghe Rusu
Ответ Sonyas
Вот с такими претензиями уж точно не к Ане. Она проходила допинг контроль международного уровня на протяжении всей своей карьеры, задолго до ОИ.
Её чудо прокаты, после унылых коротких программ, уже стали легендарными. Великая допингистка, что еще сказать.
+3
-11
-8
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Ритт
Ждала от нее комментариев, знала, что примерно так и скажет. Молодец, Аня! Чен и ПС достойны премии
+12
-6
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Маргарита В Сафронова
Чен и ПС, по правилам fair play,, должны были отказаться от вручения в отсутствие Анны Щербаковой. Не те уже чемпионы...
+2
-10
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Lebedstory
Уважительный и правильный жест.
Чена с победой.
+10
-4
+6
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Алексей Венедиктов
Вау…кто-то и на русском такой параграф не произнесет😂😂🥴
За Анютку совсем не стыдно. Умница)
+14
-7
+7
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