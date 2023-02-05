«Чен, Папдакис и Сизерон – живые легенды нашего спорта, для меня честь быть номинированной с ними». Щербакова на английском записала видео о премии ISU
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова высказалась о премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards.
Щербакова вошла в шорт-лист в номинации «Самый ценный фигурист». Победу там одержал олимпийский чемпион Нэтан Чен (США).
«Во-первых, я хочу поблагодарить болельщиков по всему миру, благодаря которым я была номинирована.
Я глубоко уважаю Нэтана Чена и Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона, они живые легенды нашего спорта и вывели свои дисциплины на новый уровень. Для меня большая честь быть номинированной вместе с ними.
Выиграть Олимпийские игры – мечта каждого спортсмена. Для этого мы работаем день за днем и год за годом. Спорт учит нас не сдаваться при встрече с трудностями, преодолевать наши слабости, объединяет нас.
Я бы хотела от всего сердца поздравить победителей и пожелать им всего наилучшего в будущем», – сказала Щербакова на английском языке.
Медисон Чок будучи фигуристкой создаёт шикарные костюмы для программ. Платье для ПТ у неё очень красивое и оригинальное. Чем оно Вас не устроило?
Чена с победой.
За Анютку совсем не стыдно. Умница)