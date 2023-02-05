Татьяна Тарасова: «Победа Чена справедлива, он на протяжении многих лет ведет одиночное мужское катание вперед»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о результатах премии ISU Skating Awards.

Победу в номинации «Самый ценный фигурист» одержал олимпийский чемпион . В шорт-листе также были олимпийские чемпионы , и (танцы на льду).

«Результаты премии справедливы, на мой взгляд.

Нэтан первый, потому что на протяжении многих лет он ведет одиночное мужское катание вперед, к новым вершинам, является его украшением», – сказала Тарасова.

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