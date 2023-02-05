Татьяна Тарасова: «Победа Чена справедлива, он на протяжении многих лет ведет одиночное мужское катание вперед»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Нэтан Чен Анна Щербакова ТАСС ISU Skating Awards Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о результатах премии ISU Skating Awards. 

Победу в номинации «Самый ценный фигурист» одержал олимпийский чемпион Нэтан Чен. В шорт-листе также были олимпийские чемпионы Анна Щербакова, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (танцы на льду). 

«Результаты премии справедливы, на мой взгляд.

Нэтан первый, потому что на протяжении многих лет он ведет одиночное мужское катание вперед, к новым вершинам, является его украшением», – сказала Тарасова.

Премия ISU Skating Awards. Чен победил в номинации «Самый ценный фигурист», у Пападакис и Сизерона лучшая программа

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4 комментария

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Александр Шульгин
Тарасова нос по ветру держит, старая школа
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Mikhail Lopatin
Ответ И это все о нем
А когда-то ТАТ считала ,что именно Ханю ведёт вперёд мужское фк ,как же она умеет переобуваться, теперь уже Орсер не лучший тренер ,после того ,как подсунула ему Медведеву, видно отношения дали трещину ,и теперь Чен её герой ,просто неприятно видеть это лицемерие !
А в чем здесь переобувание, собственно? Примерно в период с 2014го по 2018ый именно Юзу был главной движущей силой мужского ФК, но Олимпийский цикл 2018-22 остался целиком за Нейтаном, причем за явным преимуществом. Это не переобувание, просто констатация факта.
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И это все о нем
А когда-то ТАТ считала ,что именно Ханю ведёт вперёд мужское фк ,как же она умеет переобуваться, теперь уже Орсер не лучший тренер ,после того ,как подсунула ему Медведеву, видно отношения дали трещину ,и теперь Чен её герой ,просто неприятно видеть это лицемерие !
+2
-2
0
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Denkaaaa
все честно с Ченом,Пападикс и Сизерон,но все остальное....
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