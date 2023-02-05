Татьяна Тарасова: «Победа Чена справедлива, он на протяжении многих лет ведет одиночное мужское катание вперед»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о результатах премии ISU Skating Awards.
Победу в номинации «Самый ценный фигурист» одержал олимпийский чемпион Нэтан Чен. В шорт-листе также были олимпийские чемпионы Анна Щербакова, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (танцы на льду).
«Результаты премии справедливы, на мой взгляд.
Нэтан первый, потому что на протяжении многих лет он ведет одиночное мужское катание вперед, к новым вершинам, является его украшением», – сказала Тарасова.
Премия ISU Skating Awards. Чен победил в номинации «Самый ценный фигурист», у Пападакис и Сизерона лучшая программа
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