Гончаренко о премии ISU: «Я не склонна искать политические подоплеки. То, что Щербакова была внесена в список претендентов – уже много значит»

Теги сборная России женское катание Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Нэтан Чен Инна Гончаренко Анна Щербакова ТАСС ISU Skating Awards Фигурное катание

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась о результатах премии ISU Skating Awards. 

Победу в номинации «Самый ценный фигурист» одержал олимпийский чемпион Нэтан Чен. В шорт-лист также вошли олимпийские чемпионы Анна ЩербаковаГабриэла Пападакис и Гийом Сизерон (танцы на льду). 

«Очевидно, что Нэтан Чен точно заслужил награду не меньше. У него было очень много ярких побед, он внес большой вклад в развитие мужского одиночного и вообще всего фигурного катания – эти разнообразные четверные, он великий спортсмен, интересная личность.

Мы видели его на протяжении нескольких сезонов со взлетами и падениями, мне он очень нравится, считаю его гениальным спортсменом. Я не склонна искать все эти политические подоплеки, не люблю в это лезть, это абсолютно бессмысленно.

То, что Щербакова была внесена в список претендентов – уже много значит. Нэтан очень достойный соперник, поэтому расстраиваться, конечно, не стоит», – сказала Гончаренко. 

Премия ISU Skating Awards. Чен победил в номинации «Самый ценный фигурист», у Пападакис и Сизерона лучшая программа

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий