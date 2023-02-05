Гончаренко о премии ISU: «Я не склонна искать политические подоплеки. То, что Щербакова была внесена в список претендентов – уже много значит»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась о результатах премии ISU Skating Awards.

Победу в номинации «Самый ценный фигурист» одержал олимпийский чемпион Нэтан Чен. В шорт-лист также вошли олимпийские чемпионы , и (танцы на льду).

«Очевидно, что точно заслужил награду не меньше. У него было очень много ярких побед, он внес большой вклад в развитие мужского одиночного и вообще всего фигурного катания – эти разнообразные четверные, он великий спортсмен, интересная личность.

Мы видели его на протяжении нескольких сезонов со взлетами и падениями, мне он очень нравится, считаю его гениальным спортсменом. Я не склонна искать все эти политические подоплеки, не люблю в это лезть, это абсолютно бессмысленно.

То, что Щербакова была внесена в список претендентов – уже много значит. Нэтан очень достойный соперник, поэтому расстраиваться, конечно, не стоит», – сказала Гончаренко.

Премия ISU Skating Awards. Чен победил в номинации «Самый ценный фигурист», у Пападакис и Сизерона лучшая программа