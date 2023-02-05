Сегодня пройдет вручение премии ISU Skating Awards. Начало трансляции – в 14:45 по московскому времени

5 февраля в Цюрихе пройдет церемония вручения премии ISU Skating Awards.

Начало трансляции на Okko – в 14:45 по московскому времени. Ведущими церемонии станут экс-фигурист и журналистка Эльма Смит.

Премия ISU будет вручаться в 6 основных номинациях, а также двух спецноминациях: «Награда за достижения в жизни» и «Награда за особые достижения».

-2023

Номинанты

Самый ценный фигурист

(США)

Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

(Россия)

Лучший костюм

Юдзуру Ханю (Япония) – короткая, сезон-2021/22. Дизайнер: Сатоми Ито

(Бельгия) – произвольная, сезон-2021/22. Дизайнер: Наталья Комар

Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – произвольный танец, сезон-2021/22. Дизайнер: Мэдисон Чок

Лучшая развлекательная программа

Юдзуру Ханю (Япония) – короткая, сезон-2021/22

Донован Каррильо (Мексика) – короткая, сезон-2021/22

Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – ритм-танец, сезон-2021/22

Лучший новичок

Нина Петрыкина (Эстония)

Изабо Левито (США)

Ринка Ватанабе (Япония)

Лучший хореограф

Ше-Линн Бурн

Бенуа Ришо

Мари-Франс Дюбрей

Лучший тренер

Рафаэль Арутюнян

Патрис Лозон

Стефан Ламбьель

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