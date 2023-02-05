Сегодня пройдет вручение премии ISU Skating Awards. Начало трансляции – в 14:45 по московскому времени
5 февраля в Цюрихе пройдет церемония вручения премии ISU Skating Awards.
Начало трансляции на Okko – в 14:45 по московскому времени. Ведущими церемонии станут экс-фигурист Джонни Вейр и журналистка Эльма Смит.
Премия ISU будет вручаться в 6 основных номинациях, а также двух спецноминациях: «Награда за достижения в жизни» и «Награда за особые достижения».
ISU Skating Awards-2023
Номинанты
Самый ценный фигурист
Нэтан Чен (США)
Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
Анна Щербакова (Россия)
Лучший костюм
Юдзуру Ханю (Япония) – короткая, сезон-2021/22. Дизайнер: Сатоми Ито
Луна Хендрикс (Бельгия) – произвольная, сезон-2021/22. Дизайнер: Наталья Комар
Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – произвольный танец, сезон-2021/22. Дизайнер: Мэдисон Чок
Лучшая развлекательная программа
Юдзуру Ханю (Япония) – короткая, сезон-2021/22
Донован Каррильо (Мексика) – короткая, сезон-2021/22
Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – ритм-танец, сезон-2021/22
Лучший новичок
Нина Петрыкина (Эстония)
Изабо Левито (США)
Ринка Ватанабе (Япония)
Лучший хореограф
Ше-Линн Бурн
Бенуа Ришо
Мари-Франс Дюбрей
Лучший тренер
Рафаэль Арутюнян
Патрис Лозон
Стефан Ламбьель
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