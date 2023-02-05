Сегодня пройдет вручение премии ISU Skating Awards. Начало трансляции – в 14:45 по московскому времени

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5 февраля в Цюрихе пройдет церемония вручения премии ISU Skating Awards.

Начало трансляции на Okko – в 14:45 по московскому времени. Ведущими церемонии станут экс-фигурист Джонни Вейр и журналистка Эльма Смит.

Премия ISU будет вручаться в 6 основных номинациях, а также двух спецноминациях: «Награда за достижения в жизни» и «Награда за особые достижения». 

ISU Skating Awards-2023

Номинанты

Самый ценный фигурист

Нэтан Чен (США)

Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

Анна Щербакова (Россия)

Лучший костюм

Юдзуру Ханю (Япония) – короткая, сезон-2021/22. Дизайнер: Сатоми Ито

Луна Хендрикс (Бельгия) – произвольная, сезон-2021/22. Дизайнер: Наталья Комар

Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – произвольный танец, сезон-2021/22. Дизайнер: Мэдисон Чок

Лучшая развлекательная программа

Юдзуру Ханю (Япония) – короткая, сезон-2021/22

Донован Каррильо (Мексика) – короткая, сезон-2021/22

Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – ритм-танец, сезон-2021/22

Лучший новичок

Нина Петрыкина (Эстония)

Изабо Левито (США)

Ринка Ватанабе (Япония)

Лучший хореограф

Ше-Линн Бурн

Бенуа Ришо

Мари-Франс Дюбрей

Лучший тренер

Рафаэль Арутюнян

Патрис Лозон

Стефан Ламбьель

Встречаем фигурный «Оскар»: почему не позвали Щербакову и на какой спецприз претендует Трусова?

39 комментариев

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76yjgh98tr675dyt45
Ответ Тайга86
Это личное дело каждого, там представлены, в большинстве своем, спортсмены, с которыми связан не один сезон, испытаны разные эмоции, и чаще всего восторги. Они не виноваты в происходящем, как и наши, и выходили на лед делать свою работу и дарить красоту.
Виновато ISU. Смотря это идёт им поддержка. Спортсмены как жили без этого цирка раньше, так и переживут.
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Альфира Смирнова
Ответ Маргарита В Сафронова
Не пригласили только Аню Щербакову. Испугались. Аня самая сильная. Аня победила Трусову, победила жуткое психологическое давление, победила в благородстве поведения.
Хм...смешное фэнтензи про чужой испуг , силу и жуткую победу.
Это где такая олимпиада случилась с жутким психологическое давлением на Щербакову и её благородным поведением?
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Варлампий Варлампий
А почему грузино-американки нет в списке тренеров? что там за пассажиры? Забирает все титулы, а ее нет даже в номинантах. Если проблема в принадлежности к России, то что тогда там делает Щербакова. Нужно быть последовательными, товарищи
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Fellina
Ответ Montenegro Serbian
Ух, как вы их жёстко на место поставили. Они там наверное в Швейцарии сейчас от вашего коммента пришли в уныние и думают: а если вообще смысл проводить эту премию, если Залина Малина из Сыктывкара решила бойкотировать еë?
Вы правы, там началась паника! 😉😂😂
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Fellina
Ответ Мария С
а Ламбьель то в честь чего в списке лучших тренеров?
А он то чем вам не угодил?!
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Сейлем Сэйберхеген
Обыкновенный фашизм в действии. Ничего нового
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Тайга86
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
И какое нам дело до этого парада? Мы что любим ISU? Зачем их поддерживать просмотрами? Уважение к себе пора развивать.
Это личное дело каждого, там представлены, в большинстве своем, спортсмены, с которыми связан не один сезон, испытаны разные эмоции, и чаще всего восторги. Они не виноваты в происходящем, как и наши, и выходили на лед делать свою работу и дарить красоту.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Маргарита В Сафронова
Аня и в данной ситуации победила всех номинантов. Где же их fair play, почему они не бойкотируют дискриминациюнную премию. Ведь явно нарушаются права спортсмена по национальному признаку. А потому что слабые.
Там же где их бойкоты якобы международных турниров. Ничего мы знаем, за кого простые болельщики.
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Сейлем Сэйберхеген
Если приз за особые достижения не вручат Саше Трусовой, то это будет очередная политическая заказуха
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Fellina
Ответ Маргарита В Сафронова
Т.е дискриминация спортсмена по национальному признаку для вас шутка?
Вы же прекрасно знаете, что такое причинно-следственная связь. Спортсменов, как и всех остальных отстранили не по этому признаку. Я думаю, что вы прекрасно все поняли. Ваше возмущение это «Хорошая мина при плохой игре», к сожалению. Аня тут вообще ни при чем. Она прекрасная фигуристка.
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expertmer2020
В ISU сидят трусы, любящие деньги - бойкот номинации.
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Ineska
Ответ Мария С
а Ламбьель то в честь чего в списке лучших тренеров?
Не подскажете, кто у нас действующий чемпион мира? А кто выиграл в этом сезоне финал Гран-при? А кто у него тренер?
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Маргарита В Сафронова
Ответ Fellina
Шутка удалась!
Т.е дискриминация спортсмена по национальному признаку для вас шутка?
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Wiley Fox
Ответ Ира15577
Здорово, что нет тренеров сильнейших фигуристок??? Вам нравиться смотреть женское фигурное катание бещ наших девочек??? Там же позорный уровень!!!
тся.ру
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Fellina
Ответ Залина Малина
Спасибо, что оповестили. Буду знать, что НЕ буду смотреть в это время.
Очень страшно! 🙄😂😂
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плюшевая Ракета
Ответ Марина777
Позорно, если бы там присутствовали: допингистка и оч по договорнякам.
Деревянным и дëрганным, тоже на премии не место...
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Fellina
Ответ Маргарита В Сафронова
Не пригласили только Аню Щербакову. Испугались. Аня самая сильная. Аня победила Трусову, победила жуткое психологическое давление, победила в благородстве поведения.
Шутка удалась!
+2
-2
0
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Princess23
Ответ Мария С
а Ламбьель то в честь чего в списке лучших тренеров?
наверное в честь того что он тренер действующего ЧМ призера ОИ и вообще лучшего в мужском одиночном на данный момент фигуриста.
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Fellina
Ответ N-fox
Луна номинирована за лучший костюм? Тот, который, скажем культурно, выдержан в одном цвете? Кхе-кхе...))))
Настя выступала в похожем костюме на ЧЕ - это вас не смутило?!
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76yjgh98tr675dyt45
И какое нам дело до этого парада? Мы что любим ISU? Зачем их поддерживать просмотрами? Уважение к себе пора развивать.
+2
-4
-2
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Montenegro Serbian
Ответ Ира15577
А Вы будете смотреть???? Там же нет всех сильнейших! Карикатурную премию будете смотреть??? Гордости у Вас нет совсем
Я то смотреть не буду, но у меня и ума хватает чтобы не писать показушные комментарии, как мы эти зарубежные премии будем бойкотировать тут у себя на интернет сайте в России. Детский сад - штаны на лямках)
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Марина777
Ответ девочкитакиедевочки
а вдруг она запоет свою песню
Обязательно споет лакернику, зря что ли он старался
+5
-3
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Wiley Fox
Справедливо, что нет никого из штаба пальто

Виновные в допинге валиевой должны быть преданы забвению на пять лет.
+3
-4
-1
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Маргарита В Сафронова
Ответ Gilonjon862
У вас какое-то странное понятие о силе. Тот кто не может приземлить больше 2 четверных по определению физически слабее того кто делает 3-4-5. Вот в закулисной борьбе сильна, тут спору нет(и само попадание на премию когда отстранили всех россиян только подтверждает это)
Аня и в данной ситуации победила всех номинантов. Где же их fair play, почему они не бойкотируют дискриминациюнную премию. Ведь явно нарушаются права спортсмена по национальному признаку. А потому что слабые.
0
-7
-7
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N-fox
Луна номинирована за лучший костюм? Тот, который, скажем культурно, выдержан в одном цвете? Кхе-кхе...))))
+7
-4
+3
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