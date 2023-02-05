Хореограф Касумова: «Нам в «Снежных барсах» дали достаточное количество льда. Раньше не было зала, но сейчас все в порядке»

Фигуристы школы «Снежные барсы» больше не испытывают проблем со льдом, рассказала хореограф Мария Касумова.

«Снежные барсы» являются частью Московской академии фигурного катания. Весной 2021 года было принято провести капитальный ремонт в здании школы.

«Наш каток был на ремонте. Мы вышли уже на свой каток, но ремонт был достаточно долго, приходилось кататься в торговом центре. Если бы нам не дали льда, страшно представить, что бы произошло.

А так нам дали достаточное количество льда, но у нас не было зала, родители снимали его, наш хореограф приезжал туда и занимался.

Сейчас все в порядке, у нас спортивный центр, где есть лед, бассейн. В здании с бассейном есть зал», – сказала Касумова.