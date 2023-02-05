Хореограф Касумова: «Нам в «Снежных барсах» дали достаточное количество льда. Раньше не было зала, но сейчас все в порядке»

Теги сборная России женское катание ТАСС Мария Касумова Фигурное катание

Фигуристы школы «Снежные барсы» больше не испытывают проблем со льдом, рассказала хореограф Мария Касумова.

«Снежные барсы» являются частью Московской академии фигурного катания. Весной 2021 года было принято провести капитальный ремонт в здании школы. 

«Наш каток был на ремонте. Мы вышли уже на свой каток, но ремонт был достаточно долго, приходилось кататься в торговом центре. Если бы нам не дали льда, страшно представить, что бы произошло.

А так нам дали достаточное количество льда, но у нас не было зала, родители снимали его, наш хореограф приезжал туда и занимался.

Сейчас все в порядке, у нас спортивный центр, где есть лед, бассейн. В здании с бассейном есть зал», – сказала Касумова. 

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1 комментарий

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Додик Аксель
Можно только порадоваться за "Снежных Барсов", что все их мытарства и проблемы закончились и можно полноценно работать и тренироваться. Удачи !
+6
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+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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