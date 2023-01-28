РУСАДА получило от дисциплинарного комитета полный текст решения по допинг-делу Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) полный текст решения по допинг-делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы получили от ДАК полный текст решения по делу фигуристки. Нам потребуется некоторое время на изучение документа, после чего примем решение о дальнейших действиях», – заявили в пресс-службе РУСАДА.

13 января дисциплинарный комитет признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны фигуристки.

Дисциплинарный антидопинговый комитет имеет полную независимость от РУСАДА.

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