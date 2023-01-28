РУСАДА получило от дисциплинарного комитета полный текст решения по допинг-делу Валиевой

Теги сборная России допинг РУСАДА женское катание ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) полный текст решения по допинг-делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы получили от ДАК полный текст решения по делу фигуристки. Нам потребуется некоторое время на изучение документа, после чего примем решение о дальнейших действиях», – заявили в пресс-службе РУСАДА. 

13 января дисциплинарный комитет признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны фигуристки.

Дисциплинарный антидопинговый комитет имеет полную независимость от РУСАДА.

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bhbif77
Некоторое время это ещё 11 месяцев??))
В общем ясно все: вина есть, но без наказания оставят всех.
Это наш мир такой ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vladimir Arutin
Ответ Ольга Долгова
ДАК передал в ВАДА мотивировочную часть решения по допинговому делу Камилы, а в РУСАДА передал полный текст решения по ее делу.
Русада провело расследование и результаты передало в ДАК .ДАК это наподобие ихнего CAS.Он принял решение по результатам раследования и доводам защиты и передал текс решения и в ВАДА и в РУСАДА .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девочка с севера
Не томите уже🙏
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Товарищ Майор.
Ответ Wiley Fox
Решение одно - дисквалификация
Дисквалифицируй себя с этого сайта
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viktoria dek
Ответ Ольга Долгова
ДАК передал в ВАДА мотивировочную часть решения по допинговому делу Камилы, а в РУСАДА передал полный текст решения по ее делу.
Наоборот, это РУСАДА должно передавать ВАДА, а ДАК - РУСАДА.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Ответ Juulia
Думаю, дотянут до конца сезона ,чтоб дать ей выиграть финал гран при
Зачем? Потом отдадут второму месту золото
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Решение одно - дисквалификация
+4
-11
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Juulia
Ответ SteFani
Когда же эта история завершится? Почти год минул
Думаю, дотянут до конца сезона ,чтоб дать ей выиграть финал гран при
+5
-10
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Долгова
Ответ Viktoria dek
Так само РУСАДА передало дело ВАДА. Это тут новости с задержкой выходят)
ДАК передал в ВАДА мотивировочную часть решения по допинговому делу Камилы, а в РУСАДА передал полный текст решения по ее делу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SteFani
Когда же эта история завершится? Почти год минул
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
asusp527
Ответ Viktoria dek
Так само РУСАДА передало дело ВАДА. Это тут новости с задержкой выходят)
Аааа...Но от слов про тюленей отказаться не могу...Уж простите...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viktoria dek
Ответ asusp527
ВАДА впереди наших тюленей...
Так само РУСАДА передало дело ВАДА. Это тут новости с задержкой выходят)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
закрыт по беспределу
Теперь РУСАДе есть чем заняться на выходных
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
asusp527
ВАДА впереди наших тюленей...
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий