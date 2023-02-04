«Ксения Синицына ходит на физиотерапию. Если все будет хорошо, ей разрешат тренироваться в полную силу». Хореограф Касумова о травме фигуристки

Хореограф Мария Касумова рассказала о травме фигуристки Ксении Синицыной.

В январе спортсменка снялась с Кубка Первого канала из-за стрессового перелома малоберцовой кости голени.

«Ксюше сделали [рентгеновский] снимок, который показал стрессовый перелом, наложили повязки. Она ходит на физиотерапию, Светлана Владимировна Панова на связи с врачами.

На днях она должна сделать повторный снимок. Если все будет хорошо, ей разрешат тренироваться в полную силу», – сказала Касумова.