«Ксения Синицына ходит на физиотерапию. Если все будет хорошо, ей разрешат тренироваться в полную силу». Хореограф Касумова о травме фигуристки

Теги сборная России женское катание Светлана Панова Ксения Синицына Мария Касумова Фигурное катание

Хореограф Мария Касумова рассказала о травме фигуристки Ксении Синицыной.

В январе спортсменка снялась с Кубка Первого канала из-за стрессового перелома малоберцовой кости голени.

«Ксюше сделали [рентгеновский] снимок, который показал стрессовый перелом, наложили повязки. Она ходит на физиотерапию, Светлана Владимировна Панова на связи с врачами.

На днях она должна сделать повторный снимок. Если все будет хорошо, ей разрешат тренироваться в полную силу», – сказала Касумова.

12 комментариев

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alexnew
Ответ Fellina
Оды фигуристке без ультра-си! А не вы ли тут всячески ругали прошедший ЧЕ, или это другое?!
Причем тут вообще ЧЕ? И где Вы тут оды видите? Три калеки отметились. И Синицына никакая и ЧЕ еще хуже. Но на синицыну хотя бы смотреть приятно, у нее действительно скольжение есть.
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Fellina
Оды фигуристке без ультра-си! А не вы ли тут всячески ругали прошедший ЧЕ, или это другое?!
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ЮИ
Ответ Peter Varfolomeyev
Не нужно ей в танцы, так как фигуристка она уникальная, с великолепным скольжением. Нашей одиночке нужны такие фигуристки, не всем же заниматься акробатикой на льду, нужно чтобы было и катание тоже!
Вот и катались бы классно в паре! В любом случае главное здоровья Ксюше!
+2
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Peter Varfolomeyev
Ответ ЮИ
Может быть правда в танцы? Возраст хороший, девочка очень музыкальная. И невысокая (для одного одинокого классного танцора) ❤️
Не нужно ей в танцы, так как фигуристка она уникальная, с великолепным скольжением. Нашей одиночке нужны такие фигуристки, не всем же заниматься акробатикой на льду, нужно чтобы было и катание тоже!
+3
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Peter Varfolomeyev
Держу кулачки за Синицину. После повышения возрастного ценза у нее наконец-то появился шанс заявить о себе на международных турнирах, и наконец-то в российской фигурке появится новый "наш ответ Костнер", на который до этого претендовала Косторная.
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alexnew
Как же так. Синицына ведь не у Тутберидзе катается. Но при этом из травм не вылезает который год. И она при этом даже ультра-си не прыгает (ни одной успешной попытки).
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LoRa
Ксении успешно вылечиться! Удачи на льду! 😊
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Lebedstory
Пусть всё будет хорошо. Ксения - украшение любого турнира. Полноценного восстановления.
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Додик Аксель
Ксюше здоровья, успешного лечения и реабилитации. Удачи !
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Katerina Sunny
Ксюше здоровья и больше обращать внимания на свой организм.
+2
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+2
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ЮИ
Может быть правда в танцы? Возраст хороший, девочка очень музыкальная. И невысокая (для одного одинокого классного танцора) ❤️
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+11
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Jessi
В общем , Синицына не будет на ФГП. Ее с радостью заменит Петросян , хотя до неё в списке ещё пару человек
+5
-9
-4
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