Журова о том, что Щербакову не пригласили на церемонию ISU Skating Awards из соображений безопасности: «Это все отмазки. Могли бы ей выделить телохранителей»

Теги сборная России Светлана Журова женское катание Анна Щербакова ISU Skating Awards Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о том, что фигуристку Анну Щербакову не пригласили на церемонию вручения наград ISU Skating Awards из соображений безопасности.

«Я хочу сказать непарламентское слово, это все отмазки. Они просто не могли допустить российских спортсменов на награждение и нашли надуманный повод.

Почему теннисистам могут обеспечить безопасность, а фигуристам нет? В фигурном катании люди более спокойные, чем на футболе, а здесь не соревнование, а награждение, обеспечить безопасность легче.

Если они считают, что на нее может быть произведена какая-то атака, могли бы ей выделить телохранителей», – сказала Журова.

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Анну Щербакову не пригласили на премию ISU из соображений безопасности

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1 комментарий

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Александр Шульгин
Не надоело им одно и тоже обсасывать
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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