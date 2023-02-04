Журова о том, что Щербакову не пригласили на церемонию ISU Skating Awards из соображений безопасности: «Это все отмазки. Могли бы ей выделить телохранителей»
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о том, что фигуристку Анну Щербакову не пригласили на церемонию вручения наград ISU Skating Awards из соображений безопасности.
«Я хочу сказать непарламентское слово, это все отмазки. Они просто не могли допустить российских спортсменов на награждение и нашли надуманный повод.
Почему теннисистам могут обеспечить безопасность, а фигуристам нет? В фигурном катании люди более спокойные, чем на футболе, а здесь не соревнование, а награждение, обеспечить безопасность легче.
Если они считают, что на нее может быть произведена какая-то атака, могли бы ей выделить телохранителей», – сказала Журова.
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Анну Щербакову не пригласили на премию ISU из соображений безопасности
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