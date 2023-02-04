Журова о том, что Щербакову не пригласили на церемонию ISU Skating Awards из соображений безопасности: «Это все отмазки. Могли бы ей выделить телохранителей»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о том, что фигуристку Анну Щербакову не пригласили на церемонию вручения наград из соображений безопасности.

«Я хочу сказать непарламентское слово, это все отмазки. Они просто не могли допустить российских спортсменов на награждение и нашли надуманный повод.

Почему теннисистам могут обеспечить безопасность, а фигуристам нет? В фигурном катании люди более спокойные, чем на футболе, а здесь не соревнование, а награждение, обеспечить безопасность легче.

Если они считают, что на нее может быть произведена какая-то атака, могли бы ей выделить телохранителей», – сказала Журова.

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Анну Щербакову не пригласили на премию ISU из соображений безопасности