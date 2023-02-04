Попова об итогах премии ISU: «Для Щербаковой – это не поражение. Оказаться в номинации – уже победа»

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Бывшая фигуристка Бетина Попова прокомментировала информацию об итогах премии Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова не смогла победить в номинации «Самый ценный фигурист». Официально результаты премии должны быть объявлены 5 февраля.

«У Ани были серьезные соперники в этой номинации (Нэтан Чен, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон – Sports.ru). Нэтан выступал на протяжении длительного времени, долго шел к этому.

Думаю, его спортивное долголетие помогло ему получить награду. Для Ани это не поражение. Оказаться в этой номинации – уже победа. Невероятно, что она оказалась в топ-3. Отличный результат», – сказала Попова.

Анну Щербакову не пригласили на премию ISU из соображений безопасности

4 комментария

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Sincere
Нейтан сам-то будет на этой церемонии?
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ВИван
Откуда Бетина Попова знает, что Чен победил, если результаты должны объявить завтра 5 февраля? А нахождение ЩА в этой номинации комедия.
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Мэй Касахара
А результаты уже объявили?
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На Пекин
Победы и поражения у спортсменов случаются на соревнованиях, а все эти номинации это желание организаторов погреться у чужого огня и получить свои бонусы. Понятны подобные премии у актёров, певцов, но у спортсменов другая история, имхо.
+3
-1
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