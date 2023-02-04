Попова об итогах премии ISU: «Для Щербаковой – это не поражение. Оказаться в номинации – уже победа»

Бывшая фигуристка Бетина Попова прокомментировала информацию об итогах премии Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова не смогла победить в номинации «Самый ценный фигурист». Официально результаты премии должны быть объявлены 5 февраля.

«У Ани были серьезные соперники в этой номинации (Нэтан Чен, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон – Sports.ru). Нэтан выступал на протяжении длительного времени, долго шел к этому.

Думаю, его спортивное долголетие помогло ему получить награду. Для Ани это не поражение. Оказаться в этой номинации – уже победа. Невероятно, что она оказалась в топ-3. Отличный результат», – сказала Попова.

Анну Щербакову не пригласили на премию ISU из соображений безопасности