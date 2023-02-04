«Премия ISU относится к международной награде. А что не российская – то антироссийская». Железняков о том, что Щербакову не пригласили в Цюрих

Теги сборная России ISU женское катание Политика Алексей Железняков Анна Щербакова ISU Skating Awards Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) не приглашать Анну Щербакову на церемонию вручения премии ISU Skating Awards.

Щербакова представлена в номинации «Самый ценный фигурист» – победитель официально будет объявлен 5 февраля в Цюрихе. ISU объяснил, что не стал приглашать россиянку «из соображений безопасности».

«Ожидаемо было, я не удивлен совершенно. Эта премия относится к международной награде, не российская. А что не российская – то антироссийская, поэтому я не удивлен.

Тут больше политика, чем «по соображениям безопасности». Кто будет трогать наших спортсменов? Если так, можно приставить какую-то охрану для спортсменов. Глупости какие-то. Думаю, что политическая история, как обычно», – сказал Железняков.

Анну Щербакову не пригласили на премию ISU из соображений безопасности

6 комментариев

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Алеся Ткаченко
Железякин сам понял что наговорил?Спортсмены рвутся на международные соревнования,но эти соревнования антироссийские потому что международные)
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Andrea Alana
Бухать продолжает?
+1
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+1
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expertmer2020
Совсем заржавел.
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0
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HoratioH
Ответ Анастасия Лукьянова
Выздоравливайте, Алексей
Железо уже ничто не спасёт, он неизлечимо болен
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анастасия Лукьянова
Выздоравливайте, Алексей
+3
0
+3
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HoratioH
Какой мерзкий национализм. Всё, что не является российским, теперь антироссийское? А нафига вы на Олимпийские игры рвётесь тогда, они же антироссийские? Сделайте какие-нибудь скрепные игры и участвуйте только в них
+8
0
+8
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