«Премия ISU относится к международной награде. А что не российская – то антироссийская». Железняков о том, что Щербакову не пригласили в Цюрих

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) не приглашать Анну Щербакову на церемонию вручения премии ISU Skating Awards.

Щербакова представлена в номинации «Самый ценный фигурист» – победитель официально будет объявлен 5 февраля в Цюрихе. ISU объяснил, что не стал приглашать россиянку «из соображений безопасности».

«Ожидаемо было, я не удивлен совершенно. Эта премия относится к международной награде, не российская. А что не российская – то антироссийская, поэтому я не удивлен.

Тут больше политика, чем «по соображениям безопасности». Кто будет трогать наших спортсменов? Если так, можно приставить какую-то охрану для спортсменов. Глупости какие-то. Думаю, что политическая история, как обычно», – сказал Железняков.

Анну Щербакову не пригласили на премию ISU из соображений безопасности