Тарасова о том, что Щербакову не пригласили на премию ISU: «Они боятся провокаций. Если беспокоятся, то приставили бы к ней человека, который бы с ней ходил»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что олимпийскую чемпионку Анну Щербакову не пригласили в Цюрих на церемонию вручения премии ISU.

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее объяснил, что решение об этом было принято из соображений безопасности.

«Что мы можем с вами сделать? Можно только сказать, что жаль. Они объясняют, почему так происходит. Они боятся провокаций.

Думаю, что это несправедливо. Если они беспокоятся насчет обстановки, то приставили бы к ней человека, который был бы с ней и ходил. Это вопрос к санкции», – сказала Тарасова.