Тарасова о том, что Щербакову не пригласили на премию ISU: «Они боятся провокаций. Если беспокоятся, то приставили бы к ней человека, который бы с ней ходил»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что олимпийскую чемпионку Анну Щербакову не пригласили в Цюрих на церемонию вручения премии ISU.
Международный союз конькобежцев (ISU) ранее объяснил, что решение об этом было принято из соображений безопасности.
«Что мы можем с вами сделать? Можно только сказать, что жаль. Они объясняют, почему так происходит. Они боятся провокаций.
Думаю, что это несправедливо. Если они беспокоятся насчет обстановки, то приставили бы к ней человека, который был бы с ней и ходил. Это вопрос к санкции», – сказала Тарасова.
Хотите сказать, что там все такие же отбитые трусоботы, как вы, специально номинировали Щербакову в числе 3-х лучших, чтобы потом там публично начать унижать?
Язык, он, конечно, без костей, особенно, когда в голове пусто.
Что же Трусову тогда не номинировали?
Она же 3 года нечестно проигрывала кому не лень: и Косторной, и Щербаковой, и Валиевой, и, даже, Туктамышевой!
Приставили? А кого? Дуболома? Дыпломата? Знаем мы кто это такие))) Так это еще страшнее.
Авот способы которыми она медали получала ей припомнить могут. Публичное унижение за свои нечестные победы вот чего боиться Щ.