Тарасова о том, что Щербакову не пригласили на премию ISU: «Они боятся провокаций. Если беспокоятся, то приставили бы к ней человека, который бы с ней ходил»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ISU женское катание Анна Щербакова ISU Skating Awards Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что олимпийскую чемпионку Анну Щербакову не пригласили в Цюрих на церемонию вручения премии ISU.

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее объяснил, что решение об этом было принято из соображений безопасности.

«Что мы можем с вами сделать? Можно только сказать, что жаль. Они объясняют, почему так происходит. Они боятся провокаций.

Думаю, что это несправедливо. Если они беспокоятся насчет обстановки, то приставили бы к ней человека, который был бы с ней и ходил. Это вопрос к санкции», – сказала Тарасова.

8 комментариев

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Сергей Южин
Ответ Lotte Fischbach
В Цюрихе полно русских и рускоязычных никто их не трогает. Кому там нужна Щ? Ее никто не узнает даже если она налепит букву Щ на куртку. Авот способы которыми она медали получала ей припомнить могут. Публичное унижение за свои нечестные победы вот чего боиться Щ.
А в чем публичное унижение за нечестные победы может состоять, позвольте спросить?
Хотите сказать, что там все такие же отбитые трусоботы, как вы, специально номинировали Щербакову в числе 3-х лучших, чтобы потом там публично начать унижать?
Язык, он, конечно, без костей, особенно, когда в голове пусто.
Что же Трусову тогда не номинировали?
Она же 3 года нечестно проигрывала кому не лень: и Косторной, и Щербаковой, и Валиевой, и, даже, Туктамышевой!
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JL JL
Точно! Испугались. Поджилки трясутся и деньги глубоко по карманам спрятали. Мало ли.
Приставили? А кого? Дуболома? Дыпломата? Знаем мы кто это такие))) Так это еще страшнее.
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Lotte Fischbach
Ответ Бунтарь без идеала
Я тоже думаю, не Аню боятся, а ответственности, если кто-то решит на ней отыграться. Человека можно приставить, а поможет ли? Помимо реальной физической опасности, всякие Дюамельки могут скандализировать ситуацию.
В Цюрихе полно русских и рускоязычных никто их не трогает. Кому там нужна Щ? Ее никто не узнает даже если она налепит букву Щ на куртку.
Авот способы которыми она медали получала ей припомнить могут. Публичное унижение за свои нечестные победы вот чего боиться Щ.
+3
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+1
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Iuasamotu
Да, Татьяна Анатольевна, злобные поляки они такие, сразу спровоцировали бы Анюту
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Wiley Fox
Ей самой нужен человек, напоминающий о приеме таблеток
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Сейлем Сэйберхеген
Сами создали такую обстановку незаконными отстранениями, а теперь боятся. Лицемеры. Нам не о чем разговаривать с ISU. Пусть сами себе свои премии вручают.
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Тайга86
Так сначала создали такую обстановку в спорте, привязав ее к политической ситуации в мире, а теперь сами всего боятся...Повели бы себя правильно, согласно давно уже действующим принципам спортивного сообщества и оглядываться бы не пришлось. Как эти люди вообще собираются проводить международные соревнования, в которых принимают(должны принимать) участие все без исключения, независимо от своей национальной принадлежности?
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+1
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Бунтарь без идеала
Я тоже думаю, не Аню боятся, а ответственности, если кто-то решит на ней отыграться. Человека можно приставить, а поможет ли? Помимо реальной физической опасности, всякие Дюамельки могут скандализировать ситуацию.
+4
-6
-2
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