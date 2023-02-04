Павел Слюсаренко: «Не могу сказать, что завершение карьеры Панфиловой и Рылова было логичным. Ребята старались выйти на высокий уровень, но постоянно что-то мешало»

Теги сборная России травмы пары Павел Слюсаренко Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов Фигурное катание

Тренер Павел Слюсаренко высказался о решении чемпионов мира среди юниоров в парном катании Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова завершить карьеру.

«Не могу сказать, что завершение спортивной карьеры Панфиловой – Рылова было логичным. Ребята на самом деле старались выйти на высокий уровень, но постоянно что-то мешало. То одна травма, то другая, то запрет нашим спортсменам ездить куда-то.

Одно накладывалось на другое. Но при этом Полина с Димой при любой возможности проводили полноценные тренировки. Приходили два раза в день.

Они долго «вкатывались» после травмы Димы. Только восстановили выбросы, сделали подкрут, и тут травма ноги у Полины. Снова шаг назад… А это очень сложно, когда вроде начинаешь двигаться вперед и тут же отступаешь… Да и потом, когда видишь на тренировках, как другие прогрессируют, то психологически справляться с этим нелегко…

Тут просто стечение обстоятельств, травмы и проблемы со здоровьем, которые не позволили Полине с Димой попробовать выйти и показать, что они не просто так всего добились. 2020 год был золотой в карьере ребят. Они выиграли все. К сожалению, травмы их подкосили», – сказал Слюсаренко.

«Даже у желания есть конец». Чемпионы мира среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завершили карьеру

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2 комментария

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Tatiana Klm
Ответ Pakita
Прелестная была пара
Они теперь пара в жизни - все было уж точно не зря! Красота на льду и любовь в жизни!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pakita
Прелестная была пара
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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