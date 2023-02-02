Рылов о развитии парного катания: «Первые три-четыре места на чемпионате России – это шикарно. Но у остальных пар катаются два одиночника»

Теги сборная России Екатерина Гордеева пары Сергей Гриньков Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов Фигурное катание

Чемпионы мира среди юниоров в парном катании Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов поделились мнением о текущем развитии вида.

– Вы уникальные спортсмены в том плане, что в достаточно юном возрасте смогли показать эталонное парное катание и что касается элементов, и во взаимодействии с партнером. За счет чего вам это удавалось?

Рылов: Возможно, как раз из-за этого мы быстро и закончили.

Панфилова: Это как яркие звезды быстро гаснут?

Рылов: Нет, я имею в виду... Допустим, есть апельсин, и из него жмут сок. Возможно, из нас просто все выжали, и мы дальше не смогли кататься. Если говорить про мою спину, то никто не знает, когда бы это все произошло: возможно, сейчас, возможно, через пять лет. Может быть, это счастливый случай, и мы просто очень подошли друг другу.

Панфилова: Если говорить про технику, то это вопрос того, насколько ты много отрабатываешь эти элементы. Сейчас тренировочная система у пар очень поменялась: у нас парники могут всю тренировку прыгать и только в конце делать парные элементы. Я не говорю, что прыгать не нужно, не нужно развиваться в этом направлении.

Но ключевое слово – ПАРНОЕ катание. Парные элементы и скатанность пары – главное в этом виде спорта. Одиночники – да, они могут прыгать всю тренировку и только в конце вращаться. Но у нас не так. У нас есть куча элементов, которые нужно отрабатывать и отрабатывать, если не больше, чем прыжки, то хотя бы наравне.

– То есть вы сторонники классического парного катания?

Рылов: Мы просто сторонники парного катания. Может, это прозвучит как оправдание, потому что мы все-таки пара, которая не прыгала, но когда ты два часа прыгаешь и оставляешь пять минут на парные элементы – мне кажется, так не должно быть.

Панфилова: Есть примеры пар, которые чисто делают сложные прыжки, но они даже не попадают в шестерку лучших. О чем это говорит?

– Это крадет уникальность у парного катания?

Рылов: Наверное, да. Даже не то что уникальность, просто парное катание перестает быть парным. Катаются два одиночника – все.

– Хочется подробнее поговорить с вами о том, куда движется парное катание. Складывается ощущение, что сейчас оно немного остановилось в развитии. Как вы думаете почему?

Рылов: Недавно мы смотрели с Полиной прокаты пары Гордеева/Гриньков, и, не поверите, они мне понравились больше, чем то, что происходит сейчас. Я не говорю про первые три-четыре места на чемпионате России, потому что это, конечно, шикарно. Но у остальных пар катаются два одиночника. Куда парное катание движется, мне сказать сложно. Будет зависеть от того, какой подход выберут тренеры и спортсмены.

Панфилова: Мы не деградируем, но уходим от парного катания – от красоты линий, от параллельности, когда два человека катаются как один.

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6 комментариев

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Irina Kuznetsova
Мне показалось что у них комплексы на тему прыжков.
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Alex1104
Сравнение глуповатое. Так, как катались Гордеева и Гриньков - катаются раз в 20 лет. Возьмите 5-6 пару того времени с сравните с 5-6 парой сейчас.
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Defender64
Обидно за ЧЯ. За АБ. Понятно, что там ещё расти и расти, но это явно не два одиночника. Два одиночника эта места всё же пониже, на мой взгляд.
Но скатанность, синхронность решает очень многое, потому что элементы могут гораздо больше пар выучить, чем достичь того самого уровня... У ПР, конечно, с этим было очень хорошо.
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Anneta28
Гордеева и Гриньков - это эталон парного катания. Там как будто один человек катался. Почти 40 лет прошло, а таких больше не было.
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Katerina Sunny
Что-то новенькое. Критика парного катания в России. Так может дело в том, что парное катание само по себе успупает по популярности одиночному даже среди фигуристов. И туда идут те, кто не может конкурировать в одиночном из-за прыжков, за редким исключением. И парность нарабатывается годами при соответствующих отношениях между партнёрами.
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ЮИ
Было бы интересно увидеть ребят среди тренеров. Эти многочисленные разговоры надо переводить в работу.
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