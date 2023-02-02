Рылов о развитии парного катания: «Первые три-четыре места на чемпионате России – это шикарно. Но у остальных пар катаются два одиночника»

Чемпионы мира среди юниоров в парном катании и поделились мнением о текущем развитии вида.

– Вы уникальные спортсмены в том плане, что в достаточно юном возрасте смогли показать эталонное парное катание и что касается элементов, и во взаимодействии с партнером. За счет чего вам это удавалось?

Рылов: Возможно, как раз из-за этого мы быстро и закончили.

Панфилова: Это как яркие звезды быстро гаснут?

Рылов: Нет, я имею в виду... Допустим, есть апельсин, и из него жмут сок. Возможно, из нас просто все выжали, и мы дальше не смогли кататься. Если говорить про мою спину, то никто не знает, когда бы это все произошло: возможно, сейчас, возможно, через пять лет. Может быть, это счастливый случай, и мы просто очень подошли друг другу.

Панфилова: Если говорить про технику, то это вопрос того, насколько ты много отрабатываешь эти элементы. Сейчас тренировочная система у пар очень поменялась: у нас парники могут всю тренировку прыгать и только в конце делать парные элементы. Я не говорю, что прыгать не нужно, не нужно развиваться в этом направлении.

Но ключевое слово – ПАРНОЕ катание. Парные элементы и скатанность пары – главное в этом виде спорта. Одиночники – да, они могут прыгать всю тренировку и только в конце вращаться. Но у нас не так. У нас есть куча элементов, которые нужно отрабатывать и отрабатывать, если не больше, чем прыжки, то хотя бы наравне.

– То есть вы сторонники классического парного катания?

Рылов: Мы просто сторонники парного катания. Может, это прозвучит как оправдание, потому что мы все-таки пара, которая не прыгала, но когда ты два часа прыгаешь и оставляешь пять минут на парные элементы – мне кажется, так не должно быть.

Панфилова: Есть примеры пар, которые чисто делают сложные прыжки, но они даже не попадают в шестерку лучших. О чем это говорит?

– Это крадет уникальность у парного катания?

Рылов: Наверное, да. Даже не то что уникальность, просто парное катание перестает быть парным. Катаются два одиночника – все.

– Хочется подробнее поговорить с вами о том, куда движется парное катание. Складывается ощущение, что сейчас оно немного остановилось в развитии. Как вы думаете почему?

Рылов: Недавно мы смотрели с Полиной прокаты пары / , и, не поверите, они мне понравились больше, чем то, что происходит сейчас. Я не говорю про первые три-четыре места на чемпионате России, потому что это, конечно, шикарно. Но у остальных пар катаются два одиночника. Куда парное катание движется, мне сказать сложно. Будет зависеть от того, какой подход выберут тренеры и спортсмены.

Панфилова: Мы не деградируем, но уходим от парного катания – от красоты линий, от параллельности, когда два человека катаются как один.