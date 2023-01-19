Дмитрий Рылов: «Возможно, Слюсаренко перестал верить или разочаровался в нас. Поначалу было немного обидно, как всем было бы»

Теги сборная России травмы пары Павел Слюсаренко Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов Р-Спорт Фигурное катание

Дмитрий Рылов, выступавший в паре с Аполлинарией Панфиловой, рассказал, как складывались их отношения с тренером Павлом Слюсаренко. 

– Когда я слег со спиной, первый месяц тренер очень поддерживал. Прямо “давайте, ребята, мы все вместе это преодолеем”. А когда я после операции и первой реабилитации выписался и мы приехали поговорить, почувствовали, как будто такого желания уже нет. Ощущаешь эту пустоту на каком-то ментальном уровне.

Спустя еще 2-3 месяца при разговоре я задал прямой вопрос: вы верите в нас? Есть ли смысл продолжать? Он ответил: “Да”. Но в последующем мы этого желания не увидели. Такого коннекта между тремя людьми, который был раньше, когда мы все сплоченные и стремимся к одной цели, уже не было.

Возможно, он перестал верить или разочаровался в нас. Мы ни в коем случае его не обвиняем и не предъявляем ему претензии. У нас большая группа. Она продолжает жить своей жизнью, ему нужно было работать дальше.

Поначалу было немного обидно, как всем было бы. Но спустя время я задумываюсь, что, возможно, на его месте мы бы тоже так поступили. Просто мы никогда не были на этом месте и не знаем.

– С параллельной работой Павла Сергеевича в Москве это не могло быть связано? Очень большая загруженность и ответственность.

– Этого мы не знаем. Но он точно взял на себя большую ношу. В Перми две группы – старшая и младшая. Плюс есть сотрудничество с Этери Георгиевной (Тутберидзе). Возможно, он в какой-то момент действительно выгорел, а тут еще у нас все слишком сложно. Не смог продолжать верить в пару, которая еще даже не вышла на лед, и вообще неизвестно, что бы с нами было, – сказал Рылов. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KMR
Не фигурнокатабельная фамилия. Можно в хоккей
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Слюсаренко переключился на Тарасову-Морозова.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий