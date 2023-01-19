Дмитрий Рылов: «Возможно, Слюсаренко перестал верить или разочаровался в нас. Поначалу было немного обидно, как всем было бы»

Дмитрий Рылов, выступавший в паре с Аполлинарией Панфиловой, рассказал, как складывались их отношения с тренером Павлом Слюсаренко.

– Когда я слег со спиной, первый месяц тренер очень поддерживал. Прямо “давайте, ребята, мы все вместе это преодолеем”. А когда я после операции и первой реабилитации выписался и мы приехали поговорить, почувствовали, как будто такого желания уже нет. Ощущаешь эту пустоту на каком-то ментальном уровне.

Спустя еще 2-3 месяца при разговоре я задал прямой вопрос: вы верите в нас? Есть ли смысл продолжать? Он ответил: “Да”. Но в последующем мы этого желания не увидели. Такого коннекта между тремя людьми, который был раньше, когда мы все сплоченные и стремимся к одной цели, уже не было.

Возможно, он перестал верить или разочаровался в нас. Мы ни в коем случае его не обвиняем и не предъявляем ему претензии. У нас большая группа. Она продолжает жить своей жизнью, ему нужно было работать дальше.

Поначалу было немного обидно, как всем было бы. Но спустя время я задумываюсь, что, возможно, на его месте мы бы тоже так поступили. Просто мы никогда не были на этом месте и не знаем.

– С параллельной работой Павла Сергеевича в Москве это не могло быть связано? Очень большая загруженность и ответственность.

– Этого мы не знаем. Но он точно взял на себя большую ношу. В Перми две группы – старшая и младшая. Плюс есть сотрудничество с Этери Георгиевной (Тутберидзе). Возможно, он в какой-то момент действительно выгорел, а тут еще у нас все слишком сложно. Не смог продолжать верить в пару, которая еще даже не вышла на лед, и вообще неизвестно, что бы с нами было, – сказал Рылов.