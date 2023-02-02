Панфилова о Косторной: «Много девушек переходят в парное катание после 18 лет и успешно выступают, занимают призовые места. Почему нет?»

Теги сборная России пары Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов Алена Косторная Фигурное катание

Чемпионы мира среди юниоров в парном катании Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов поделились мнением о переходе Алены Косторной в пары.

– Возможно, вы слышали новость, что Алена Косторная собирается в парное катание переходить. В связи с этим некоторые болельщики ждут параллельный тройной аксель в парном катании. Как вы считаете, возможно ли это в ближайшее время?

Рылов: В ближайшее время, думаю, нет, потому что одно дело прыгать тройной аксель или четверной, когда ты одиночник и только и делаешь, что прыгаешь. Да, мы говорили ранее, что пары сейчас тоже примерно так тренируются, но все равно время и на парные элементы отводится. Да и все-таки, если сравнить мальчиков-одиночников и парников, там разница в весе килограммов 20-30. Это сложно.

Панфилова: И если мы говорим про тройные аксели и четверные прыжки, то это элементы ультра-си, и надо кучу времени, чтобы их выучить и исполнять стабильно. У нас одиночницы-то не все исполняют их стабильно.

– Алена перешла в парное катание в 19 лет – считается, что это уже поздно. Как вы считаете, есть ли перспективы в таком возрасте?

Панфилова: Я думаю, что да. На самом деле, много девушек переходят в парное катание после 18 лет и успешно выступают, занимают призовые места. Почему нет? Парное катание – все-таки не танцы, где нужна скатанность годами. Тут нужно просто научиться элементам, и главное – не бояться. Кататься при желании можно всегда. Да, на это нужно время, но не такое большое, как в тех же танцах. Да, я видела, многие пишут, что парное катание в 19 лет – это поздно, но нет. Почему?

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

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9 комментариев

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Тайга86
Опрос видимо еще не завершен) Осталась самая малость - дождаться конкретики от самой Алёнки. Что подразумевается под переходом в парное, кроме их совместных тренировок на одном льду? Шоу? Соревнования? Для общего развития? И вот когда появится определенность, будет озвучено парой(особенно Алёной), уже можно будет понимать для чего все это затеяно.
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Додик Аксель
Фигуристы разного уровня и дарования и здесь, как и в других случаях не надо обобщать. От Алёны уже было столько ожиданий, но они так и остались проблемами ожидающих... Посмотрим как будет в этот раз. Хотелось, чтобы она наперекор скептикам смогла доказать, что её рано списывать как спортсменку высокого уровня. А для ледовых шоу она всегда будет нарасхват. Удачи Алёне и Георгию !
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Dina2
Алёна уникальная фигуристка, она одарена волшебным чувством конька. Пусть остаётся хоть где в фигурном катании. Главное, чтобы осталась. Всё так сложилось - ковид, вада... Алёна, выступай и успехов тебе!
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Katerina Sunny
Был бы у Алёнки стабильный триксель, то она бы из одиночного на сторону и не смотрела бы.
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frog19
Как бы она на декрет не перешла после развлечений со своей куницей на отдыхе.
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N-fox
У Алены были прекрасные тройные. При желаниии набор, необходиый для парников, сможет восстановить. А кто-нибудь в курсе, что там с прыжковым набором у Куницы? Не помню его на соревнованиях. Почему-то есть сомнения в его компетенции...
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Elenavasilevna
"много девушек переходят в парное катание после 18 лет и успешно выступают". Так уж и много? Из последнего Вика Васильева и Лиза Осокина перешли, но об успешности и призовых местах пока только мечтать. Еще и партнера подходящего пойди, подбери. Да и Аленка, как мне кажется, уже от изнурительных тренировок как то отошла отвыкла. А без них какой успех?
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Пахра
Ну вот, теперь все высказались, все дали добро, осталось малость - осуществить начинание. Только сама Поля с Димой подавали большие надежды, но так и не смогли продолжить карьеру, парное катание травмоопасный вид спорта, вот и в мире совсем немного идут в пары, здоровье надо иметь отменное. Не сомневаюсь в мастерстве Косторной, остаётся только пожелать здоровья и удачи.
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Этери горячая
Алена должна перейти на модельный бизнес в бикини!
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