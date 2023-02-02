Панфилова о Косторной: «Много девушек переходят в парное катание после 18 лет и успешно выступают, занимают призовые места. Почему нет?»

Чемпионы мира среди юниоров в парном катании и поделились мнением о переходе в пары.

– Возможно, вы слышали новость, что Алена Косторная собирается в парное катание переходить. В связи с этим некоторые болельщики ждут параллельный тройной аксель в парном катании. Как вы считаете, возможно ли это в ближайшее время?

Рылов: В ближайшее время, думаю, нет, потому что одно дело прыгать тройной аксель или четверной, когда ты одиночник и только и делаешь, что прыгаешь. Да, мы говорили ранее, что пары сейчас тоже примерно так тренируются, но все равно время и на парные элементы отводится. Да и все-таки, если сравнить мальчиков-одиночников и парников, там разница в весе килограммов 20-30. Это сложно.

Панфилова: И если мы говорим про тройные аксели и четверные прыжки, то это элементы ультра-си, и надо кучу времени, чтобы их выучить и исполнять стабильно. У нас одиночницы-то не все исполняют их стабильно.

– Алена перешла в парное катание в 19 лет – считается, что это уже поздно. Как вы считаете, есть ли перспективы в таком возрасте?

Панфилова: Я думаю, что да. На самом деле, много девушек переходят в парное катание после 18 лет и успешно выступают, занимают призовые места. Почему нет? Парное катание – все-таки не танцы, где нужна скатанность годами. Тут нужно просто научиться элементам, и главное – не бояться. Кататься при желании можно всегда. Да, на это нужно время, но не такое большое, как в тех же танцах. Да, я видела, многие пишут, что парное катание в 19 лет – это поздно, но нет. Почему?

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?