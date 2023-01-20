Вайцеховская о премии ISU: «Щербакова совершила в Пекине подвиг. Для меня вообще не было бы проблемой, за кого голосовать в тройке номинантов»

Теги сборная России танцы на льду Елена Вайцеховская сборная Франции сборная США Олимпиада-2022 мужское катание женское катание Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Нэтан Чен Анна Щербакова ISU Skating Awards Фигурное катание

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о попадании олимпийской чемпионки Анны Щербаковой в шорт-лист премии ISU Skaing Awards в номинации «Самый ценный фигурист».

«В номинации ISU Awards на самого ценного игрока было бы интересно узнать даже не кто именно из фигуристов получит главный приз, а то, чем будут руководствоваться люди, от которых зависит итог голосования.

Если бы приз вручался лучшему, у Ани Щербаковой, как мне кажется, было бы не так много шансов: и Нэтан Чен, и Габриэла ПападакисГийом Сизерон были лучшими на протяжении многих предыдущих сезонов, причем стабильно лучшими, на всех турнирах подряд не давая никому ни малейшего повода поставить под сомнение собственное превосходство. На фоне общей картины ошибка французов на ЧЕ-2020 выглядит не более чем нелепостью – олимпийский сезон это только подтвердил.

Но приз подразумевает не лучшего, а наиболее ценного. И вот это уже, как мне кажется, несколько иная история. Самая большая ценность атлета во все времена заключалась в умении показать абсолютный максимум в тот момент, когда это наиболее важно.

Когда никто не ожидает и мало кто верит. Когда все обстоятельства не то чтобы против, но не способствуют. Когда ты сам все это прекрасно понимаешь, но должен выйти и любой ценой выдать лучшее выступление всей своей жизни.

В Пекине ни Чен, ни Пападакис с Сизероном при всем своем величии этого не сделали. Сделали ровно то, чего все от них ждали, – то есть победили, выступая в своих собственных лигах. А вот Аня реально совершила в Пекине подвиг.

Такой же, как в декабре 2020-го, приехав на главный для себя чемпионат России в полуживом, без преувеличения, состоянии после тяжелейшей пневмонии.

Такой же, как в 2021-м, выиграв чемпионат мира. Мы все тогда задавались вопросом: «Как она это делает?» – и не нашли ответа до сих пор.

Поэтому лично для меня вообще не было бы проблемой, за кого голосовать в тройке номинантов. И вопрос национального пристрастия здесь совершенно ни при чем», – написала Вайцеховская.

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11 комментариев

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Competition Score
Ответ AAPolyansky
ну здравствуйте как же. выиграла чемпионат России у Валиевой и Трусовой, катавшихся без ошибок
Это когда?
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Оле-Лукойе
Ой, а не Вайц ли уверяла всех, что ни Щербакова, ни Трусова вообще не доедут до ОИ? Какое стремительное переобувание в воздухе.
+1
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AAPolyansky
Ответ Competition Score
Вся карьера - "подвиги". Ни разу не выиграла ни у кого, кто катался без ошибок. Вся карьера - сплошные липовые оценки. Подвиг - подвигов, преодоление, как романтично!
ну здравствуйте как же. выиграла чемпионат России у Валиевой и Трусовой, катавшихся без ошибок
0
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asusp527
Стесняюсь спросить, в чем подвиг?..
И лучше бы сейчас помолчать об ее подвигах- у многих возрикают естественные вопросы, как можно еле двигаясь в КП внезапно найти массу энергии на ПП...
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Brokkoli
В чистоте спортсменок ТШТ многие сомневаются, а после кейса Валиевой сомнения усилились
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oldparakhod
Ждём мнений противоположных)))
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Competition Score
Вся карьера - "подвиги". Ни разу не выиграла ни у кого, кто катался без ошибок. Вся карьера - сплошные липовые оценки. Подвиг - подвигов, преодоление, как романтично!
+2
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мистер бин
Героический сезон и настоящий спортивный характер. Как показала жизнь именно она заслужила то золото больше всех.
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flyhigh
Сегодня красный снег пойдёт, не иначе. Добрые слова от Вайц, или там продолжение с обсиранием есть?
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buturlinomo
ну безусловно выигрывать все на протяжении всего олимпийского цикла и завершить безусловной победой - это не ценность. Что несет в очередной раз этот странный журналист.....
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gold-for-zagitova
Ого, добрые слова Вайцеховской о подопечных ТШТ!
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