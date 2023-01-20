Вайцеховская о премии ISU: «Щербакова совершила в Пекине подвиг. Для меня вообще не было бы проблемой, за кого голосовать в тройке номинантов»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о попадании олимпийской чемпионки Анны Щербаковой в шорт-лист премии ISU Skaing Awards в номинации «Самый ценный фигурист».

«В номинации на самого ценного игрока было бы интересно узнать даже не кто именно из фигуристов получит главный приз, а то, чем будут руководствоваться люди, от которых зависит итог голосования.

Если бы приз вручался лучшему, у , как мне кажется, было бы не так много шансов: и , и – были лучшими на протяжении многих предыдущих сезонов, причем стабильно лучшими, на всех турнирах подряд не давая никому ни малейшего повода поставить под сомнение собственное превосходство. На фоне общей картины ошибка французов на ЧЕ-2020 выглядит не более чем нелепостью – олимпийский сезон это только подтвердил.

Но приз подразумевает не лучшего, а наиболее ценного. И вот это уже, как мне кажется, несколько иная история. Самая большая ценность атлета во все времена заключалась в умении показать абсолютный максимум в тот момент, когда это наиболее важно.

Когда никто не ожидает и мало кто верит. Когда все обстоятельства не то чтобы против, но не способствуют. Когда ты сам все это прекрасно понимаешь, но должен выйти и любой ценой выдать лучшее выступление всей своей жизни.

В Пекине ни Чен, ни Пападакис с Сизероном при всем своем величии этого не сделали. Сделали ровно то, чего все от них ждали, – то есть победили, выступая в своих собственных лигах. А вот Аня реально совершила в Пекине подвиг.

Такой же, как в декабре 2020-го, приехав на главный для себя чемпионат России в полуживом, без преувеличения, состоянии после тяжелейшей пневмонии.

Такой же, как в 2021-м, выиграв чемпионат мира. Мы все тогда задавались вопросом: «Как она это делает?» – и не нашли ответа до сих пор.

Поэтому лично для меня вообще не было бы проблемой, за кого голосовать в тройке номинантов. И вопрос национального пристрастия здесь совершенно ни при чем», – написала Вайцеховская.