Губанова об Олимпиаде-2022: «Перед выступлением отвалился крючок на ботинке. Рукавицын проделал дырку, все коньки были в его крови – он порезался»

Теги Олимпиада-2022 женское катание Евгений Рукавицын Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова поделилась воспоминаниями об Олимпийских играх-2022 в Пекине. 

«На самом деле там много чего случилось. В первую очередь, мне очень понравилась олимпийская деревня.

Мы там были все вместе, и я ощущала, что наша команда Грузии – прямо одна семья. Это чувство очень помогало в дальнейшем. В том числе на командном турнире очень чувствовалась поддержка.

Правда, там же, на командном турнире случился казус. За пару дней до выступления уже там, в Пекине, у меня начал отваливаться крючок на ботинке.

Мы с тренером понадеялись, что он продержится до конца соревнования, но после разминки я выхожу, начинаю перевязывать коньки, и крючок вылетает.

Слава богу, я выступала четвертой в разминке. В тот момент, когда крючок отвалился, со мной были мои любимые девочки, Карина Сафина и Маша Казакова, которые тоже выступают в грузинской команде.

И они очень помогли, сразу же побежали за Евгением Владимировичем (Рукавицыным), он дырку в ботинке проделал. Все коньки были в его крови, он порезался.

Я быстрее в эту дырку шнурок продела, зашнуровала ботинок, скотчем в 100 слоев обмотала, кровь оттерла, бегом на лед. Выхожу: ну это Олимпиада все-таки, а тут еще вдобавок такой стресс.

Но, слава богу, получилось отключиться от этого всего. Зато есть что вспомнить», – рассказала Губанова.

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4 комментария

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Alex1104
Ответ JforJustSkate
А те 2 девочки, они разве не из грузинской команды? Не, ну каков Рукавицын, не монстр и не абьюзер, однако... сделал всё,что смог, прямо "полное сопровождение" спортсменки. Молодец тренер.
так я о чем: девочки из грузинской команды побежали мало того, что россиянином, так ещё и вот это слово!
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Lennuci
В сборной Грузии видать не в курсе, что существует тоже же шило, например, дырки делать и инструменты для мелкого ремонта берут с собой? Дудаков сам коньки всем проверяет и чинит по ходу дела, а эти точно туристами поехали налегке.
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JforJustSkate
Ответ Alex1104
Странно, что "из одной семьи - команды Грузии" никто не пришел помогать.
А те 2 девочки, они разве не из грузинской команды?
Не, ну каков Рукавицын, не монстр и не абьюзер, однако... сделал всё,что смог, прямо "полное сопровождение" спортсменки. Молодец тренер.
+9
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+8
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Alex1104
Странно, что "из одной семьи - команды Грузии" никто не пришел помогать.
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