Губанова об Олимпиаде-2022: «Перед выступлением отвалился крючок на ботинке. Рукавицын проделал дырку, все коньки были в его крови – он порезался»
Грузинская фигуристка Анастасия Губанова поделилась воспоминаниями об Олимпийских играх-2022 в Пекине.
«На самом деле там много чего случилось. В первую очередь, мне очень понравилась олимпийская деревня.
Мы там были все вместе, и я ощущала, что наша команда Грузии – прямо одна семья. Это чувство очень помогало в дальнейшем. В том числе на командном турнире очень чувствовалась поддержка.
Правда, там же, на командном турнире случился казус. За пару дней до выступления уже там, в Пекине, у меня начал отваливаться крючок на ботинке.
Мы с тренером понадеялись, что он продержится до конца соревнования, но после разминки я выхожу, начинаю перевязывать коньки, и крючок вылетает.
Слава богу, я выступала четвертой в разминке. В тот момент, когда крючок отвалился, со мной были мои любимые девочки, Карина Сафина и Маша Казакова, которые тоже выступают в грузинской команде.
И они очень помогли, сразу же побежали за Евгением Владимировичем (Рукавицыным), он дырку в ботинке проделал. Все коньки были в его крови, он порезался.
Я быстрее в эту дырку шнурок продела, зашнуровала ботинок, скотчем в 100 слоев обмотала, кровь оттерла, бегом на лед. Выхожу: ну это Олимпиада все-таки, а тут еще вдобавок такой стресс.
Но, слава богу, получилось отключиться от этого всего. Зато есть что вспомнить», – рассказала Губанова.
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Не, ну каков Рукавицын, не монстр и не абьюзер, однако... сделал всё,что смог, прямо "полное сопровождение" спортсменки. Молодец тренер.