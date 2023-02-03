Губанова об Олимпиаде-2022: «Перед выступлением отвалился крючок на ботинке. Рукавицын проделал дырку, все коньки были в его крови – он порезался»

Грузинская фигуристка поделилась воспоминаниями об Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«На самом деле там много чего случилось. В первую очередь, мне очень понравилась олимпийская деревня.

Мы там были все вместе, и я ощущала, что наша команда Грузии – прямо одна семья. Это чувство очень помогало в дальнейшем. В том числе на командном турнире очень чувствовалась поддержка.

Правда, там же, на командном турнире случился казус. За пару дней до выступления уже там, в Пекине, у меня начал отваливаться крючок на ботинке.

Мы с тренером понадеялись, что он продержится до конца соревнования, но после разминки я выхожу, начинаю перевязывать коньки, и крючок вылетает.

Слава богу, я выступала четвертой в разминке. В тот момент, когда крючок отвалился, со мной были мои любимые девочки, Карина Сафина и Маша Казакова, которые тоже выступают в грузинской команде.

И они очень помогли, сразу же побежали за Евгением Владимировичем (Рукавицыным), он дырку в ботинке проделал. Все коньки были в его крови, он порезался.

Я быстрее в эту дырку шнурок продела, зашнуровала ботинок, скотчем в 100 слоев обмотала, кровь оттерла, бегом на лед. Выхожу: ну это все-таки, а тут еще вдобавок такой стресс.

Но, слава богу, получилось отключиться от этого всего. Зато есть что вспомнить», – рассказала Губанова.

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