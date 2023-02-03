Чемпионка Европы рассказала, что до перехода в сборную Грузии думала о завершении спортивной карьеры.

Губанова перешла из России в Грузию в 2021 году.

– Если вспоминать твою карьеру, то ты выступила на финале юниорского Гран-при, а затем не попала на юниорский мир и дальше несколько лет не могла выйти на международный уровень. Как ты не сдалась, не закончила?

– Тяжело было именно морально, хотела бросить. Но тяжело поставить крест на всем, да и кататься хотелось. А потом, можно сказать, случилось чудо, Грузия меня воскресила.

– Когда накануне прошлого сезона тебя пригласили выступать за Грузию, что изменилось?

– Огромная мотивация появилась, добавилось желание кататься, к тренировкам стала по-другому относиться, более ответственно.

То есть понимала, что передо мной такие задачи стоят, и нужно еще больше работать. Больше стала получать кайф от всего, – сказала Губанова.

«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!

«Наши тренеры сделали все, чтобы Губанова закончилась как фигуристка». Победа русской школы или Грузии?