Анастасия Губанова: «Хотела бросить фигурное катание, было тяжело морально. А потом случилось чудо, Грузия меня воскресила»

Теги сборная России женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Чемпионка Европы Анастасия Губанова рассказала, что до перехода в сборную Грузии думала о завершении спортивной карьеры. 

Губанова перешла из России в Грузию в 2021 году.

– Если вспоминать твою карьеру, то ты выступила на финале юниорского Гран-при, а затем не попала на юниорский мир и дальше несколько лет не могла выйти на международный уровень. Как ты не сдалась, не закончила?

– Тяжело было именно морально, хотела бросить. Но тяжело поставить крест на всем, да и кататься хотелось. А потом, можно сказать, случилось чудо, Грузия меня воскресила.

– Когда накануне прошлого сезона тебя пригласили выступать за Грузию, что изменилось?

– Огромная мотивация появилась, добавилось желание кататься, к тренировкам стала по-другому относиться, более ответственно.

То есть понимала, что передо мной такие задачи стоят, и нужно еще больше работать. Больше стала получать кайф от всего, – сказала Губанова. 

«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!

«Наши тренеры сделали все, чтобы Губанова закончилась как фигуристка». Победа русской школы или Грузии?

29 комментариев

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Akiss75
Настя, спустись уже с небес на землю. Ни одного элемента ультра-си в программах! В техническом плане программы 20-ти летней давности. Девочкам из России ты проигрываешь порядка 30-40(!!!) баллов и это не одной девочке, а девочкам из первой шестёрки, как минимум. О чем речь, вообще? О каком возрождении?
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Mukunku 64
Я когда отдыхал в Грузии, как будто заново
Рождался ,
Шашлык -- машлык , чача ,киндзмараули, свежий
Воздух , приветливые грузины...
Эх давно это было
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supepper
Ответ Maria N
Переход под флаг Грузии был намечен задолго до бана россиянок, не придумывайте.
А это интервью она когда дала, после перехода под флаг Грузии или после ЧЕ 2023? Вот то-то же. Это большая разница. После победы на ЧЕ совсем другие эмоции.
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Iuasamotu
Тяжело наверное быть девушкой в России, ибо в своей стране они никому не нужны, а за рубежом, хоть нарасхват. Бедняжки, живут, терпят и мучаются
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Marya Y
Грузия? А Рукавицын мимо пробегал? Прекрасно.
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<vella>
Ответ Whiskey cat
Огромная мотивация для нее- отсутствие российской конкуренции.
не, не так,
появилась огромная мотивация окунуться в атмосферу большого спорта, поучаствовать в международных турнирах, поездить по разным странам, познакомиться с иностранными фигуристами...вон, на Гала ей помогал Маттео Риццои Луна поздравила)
так бы завязала со спортом, ни разу не побывав на ЧМ, ЧЕ, не говоря уж об Олимпиадах,
теперь уже можно сказать, что не зря столько лет отдала фк
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А ведь можно забацать флеш-моб и стать чемпионкой Грузии, Молдавии, Польши, Азербайджана ... раз так везуха попёрла. :)
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Маргарита В Сафронова
А молодец Настя, не растерялась и взяла титул.
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Lennuci
Ответ brig_Mercury
Тоже самое. Тогда Хоккеисты все хотели поехать, но включилась более могущественная лига, чем хоккеисты или например власти США или Канады. Даже Овечкин испугался санкций и на турнир не поехал. Это примерно как если бы наши фигуристы осудили бы СВО публично, скорее всего их пустили бы на соревнования, но дома была бы статья.
Запретили им не по политическим причинам, а по финансовым. Если бы поехали, дома бы потом не было бабла рекой.
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Lapo Elkann
Ответ Maria N
Даже не после того, как уже стала выступать за Грузию, а как только появился такой вариант. А он появился как минимум за год до перехода.
Да, так и сказала. хотела бросить , а тут такой шанс.
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Maria N
Ответ Lapo Elkann
Она сказала, после того , как стала кататься под грузинским флагом. А что не так , в сборной России она не попала бы , а так начала выступать на межд. стартах и даже на ОИ. А отсутствие российских девушек дал ей шанс и она использовала этот шанс. Если она скажет , я круче Валиевой & со, тогда можно критиковать.
Даже не после того, как уже стала выступать за Грузию, а как только появился такой вариант. А он появился как минимум за год до перехода.
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Maria N
Ответ supepper
Забанили российских топовых фигуристок, и появилась огромная мотивация. Хорошо, когда не приходится соперничать с Валиевой, Трусовой, Щербаковой. Чистый кайф.
Переход под флаг Грузии был намечен задолго до бана россиянок, не придумывайте.
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Лилибет
Да ладно,пусть девочка радуется,для нас это всего лишь один старт в календаре,но для спортсмена—целая жизнь,вне зависимости от ее технического контента,она так же целыми днями на катке работает. В условиях нынешнего мирового фк действительно молодец,честно заработала медаль,сделала все,на что способна,не упустила момент)
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brig_Mercury
Ответ Lennuci
Так НХЛ же запретила, а не МОК забанил/отстранил. Сами не поехали, их проблемы. Сравнение не в кассу. А тут Губановой профит, от того, что наших тупо не пустили.
Тоже самое. Тогда Хоккеисты все хотели поехать, но включилась более могущественная лига, чем хоккеисты или например власти США или Канады. Даже Овечкин испугался санкций и на турнир не поехал. Это примерно как если бы наши фигуристы осудили бы СВО публично, скорее всего их пустили бы на соревнования, но дома была бы статья.
+1
-2
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Verysia
Ответ шампион
После ЧЕ целая очередь выстроилась из тех, кто "помог" Губановой. Правда, она почему-то об этом не знает.
Родная Грузия помогла?
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Adeen
Ну маленькая она ещё, чего вы ругаетесь? Грузия так Грузия:)
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mold-cel
рад за нее, и уж она точно не виновата в том что фавориты не приехали
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Lapo Elkann
Ответ Whiskey cat
Огромная мотивация для нее- отсутствие российской конкуренции.
Она сказала, после того , как стала кататься под грузинским флагом. А что не так , в сборной России она не попала бы , а так начала выступать на межд. стартах и даже на ОИ. А отсутствие российских девушек дал ей шанс и она использовала этот шанс.
Если она скажет , я круче Валиевой & со, тогда можно критиковать.
+13
-5
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Lennuci
Ответ brig_Mercury
Ну да, российские хоккейные чиновники до сих пор радуются, что НХЛ запретило участие игроков на ОИ-2018. Тогда был им профит.
Так НХЛ же запретила, а не МОК забанил/отстранил. Сами не поехали, их проблемы. Сравнение не в кассу.
А тут Губановой профит, от того, что наших тупо не пустили.
+3
-2
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brig_Mercury
Ответ supepper
Забанили российских топовых фигуристок, и появилась огромная мотивация. Хорошо, когда не приходится соперничать с Валиевой, Трусовой, Щербаковой. Чистый кайф.
Ну да, российские хоккейные чиновники до сих пор радуются, что НХЛ запретило участие игроков на ОИ-2018. Тогда был им профит.
+2
-3
-1
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Анатолий Ярына
Приезжай ещё к нам,в Молдавию...Мотивации будет по уши...А потом в Зимбабве...)))
+2
-5
-3
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шампион
После ЧЕ целая очередь выстроилась из тех, кто "помог" Губановой. Правда, она почему-то об этом не знает.
+9
-7
+2
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шампион
Ответ supepper
Забанили российских топовых фигуристок, и появилась огромная мотивация. Хорошо, когда не приходится соперничать с Валиевой, Трусовой, Щербаковой. Чистый кайф.
Трусова и Щербакова уже не помнят, где их коньки лежат, Валиева под баном.
+7
-13
-6
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Katerina Sunny
Ответ supepper
Забанили российских топовых фигуристок, и появилась огромная мотивация. Хорошо, когда не приходится соперничать с Валиевой, Трусовой, Щербаковой. Чистый кайф.
Что Губанова не так сказала? Соревновалась на ОИ рядом с этими девочками. Без перехода в Грузию для Губановой ОИ бы не было.
+29
-11
+18
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Whiskey cat
Огромная мотивация для нее- отсутствие российской конкуренции.
+18
-12
+6
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