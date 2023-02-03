Анастасия Губанова: «Хотела бросить фигурное катание, было тяжело морально. А потом случилось чудо, Грузия меня воскресила»
Чемпионка Европы Анастасия Губанова рассказала, что до перехода в сборную Грузии думала о завершении спортивной карьеры.
Губанова перешла из России в Грузию в 2021 году.
– Если вспоминать твою карьеру, то ты выступила на финале юниорского Гран-при, а затем не попала на юниорский мир и дальше несколько лет не могла выйти на международный уровень. Как ты не сдалась, не закончила?
– Тяжело было именно морально, хотела бросить. Но тяжело поставить крест на всем, да и кататься хотелось. А потом, можно сказать, случилось чудо, Грузия меня воскресила.
– Когда накануне прошлого сезона тебя пригласили выступать за Грузию, что изменилось?
– Огромная мотивация появилась, добавилось желание кататься, к тренировкам стала по-другому относиться, более ответственно.
То есть понимала, что передо мной такие задачи стоят, и нужно еще больше работать. Больше стала получать кайф от всего, – сказала Губанова.
«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!
«Наши тренеры сделали все, чтобы Губанова закончилась как фигуристка». Победа русской школы или Грузии?
Рождался ,
Шашлык -- машлык , чача ,киндзмараули, свежий
Воздух , приветливые грузины...
Эх давно это было
появилась огромная мотивация окунуться в атмосферу большого спорта, поучаствовать в международных турнирах, поездить по разным странам, познакомиться с иностранными фигуристами...вон, на Гала ей помогал Маттео Риццои Луна поздравила)
так бы завязала со спортом, ни разу не побывав на ЧМ, ЧЕ, не говоря уж об Олимпиадах,
теперь уже можно сказать, что не зря столько лет отдала фк
Если она скажет , я круче Валиевой & со, тогда можно критиковать.
А тут Губановой профит, от того, что наших тупо не пустили.