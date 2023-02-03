Анастасия Губанова: «На чемпионате Европы я узнала, что могу больше, чем думаю. С виду я кажусь хрупкой девочкой, а внутри – огромный стержень»

Грузинская фигуристка поделилась впечатлениями от чемпионата Европы в Эспоо, где одержала победу.

– По результатам сезона было понятно, что ты претендуешь на медаль чемпионата Европы. Как ты пережила турнир?

– Старалась быть спокойной, абстрагироваться от всех мыслей, просто выходить на лед с холодной головой и выполнять свою работу. Конечно, не получилось выйти спокойной на произвольную, я нервничала, но справилась и довольна этим.

В голове не было мыслей, что должна занять какое-то место. Думала только о том, что должна откататься чисто. Успокоиться помогли тренер и друзья. Тренер сказал нужные слова.

– Когда допустила ошибку на флипе, о чем подумала?

– В моей голове пронеслась за секунду тысяча мыслей. На тренировках я никогда не нарабатывала смену – то есть не делала каскад со вторым флипом.

На этапе Гран-при в Финляндии также подумала, что раз не делала на тренировках, то и не надо делать в программе. Но здесь такие соревнования, что я понимала, нужно себя взять руки и сделать.

– Что нового ты о себе узнала на этом чемпионате?

– Что могу больше, чем думаю.

– С виду ты кажешься очень спокойной, даже тихой.

– На первый взгляд, да. Но близкие люди знают, что я – веселая, душа компании. С виду я кажусь хрупкой девочкой, а внутри у меня огромный стержень.

– Ты прошла долгий и непростой путь. Ярко выступала в юниорах, а потом пошли трудности. Если бы ты сейчас писала письмо Насте образца юниорского финала Гран-при, что бы ей ты написала?

– Я бы ей написала: «Никогда не нужно сдаваться. Даже когда у тебя нет физических и моральных сил, то это не конец, нужно подниматься и идти дальше. Выход есть из любой ситуации», – сказала Губанова.

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