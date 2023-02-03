Анастасия Губанова: «На чемпионате Европы я узнала, что могу больше, чем думаю. С виду я кажусь хрупкой девочкой, а внутри – огромный стержень»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова поделилась впечатлениями от чемпионата Европы в Эспоо, где одержала победу. 

– По результатам сезона было понятно, что ты претендуешь на медаль чемпионата Европы. Как ты пережила турнир?

– Старалась быть спокойной, абстрагироваться от всех мыслей, просто выходить на лед с холодной головой и выполнять свою работу. Конечно, не получилось выйти спокойной на произвольную, я нервничала, но справилась и довольна этим.

В голове не было мыслей, что должна занять какое-то место. Думала только о том, что должна откататься чисто. Успокоиться помогли тренер и друзья. Тренер сказал нужные слова.

– Когда допустила ошибку на флипе, о чем подумала?

– В моей голове пронеслась за секунду тысяча мыслей. На тренировках я никогда не нарабатывала смену – то есть не делала каскад со вторым флипом.

На этапе Гран-при в Финляндии также подумала, что раз не делала на тренировках, то и не надо делать в программе. Но здесь такие соревнования, что я понимала, нужно себя взять руки и сделать.

– Что нового ты о себе узнала на этом чемпионате?

– Что могу больше, чем думаю.

– С виду ты кажешься очень спокойной, даже тихой.

– На первый взгляд, да. Но близкие люди знают, что я – веселая, душа компании. С виду я кажусь хрупкой девочкой, а внутри у меня огромный стержень.

– Ты прошла долгий и непростой путь. Ярко выступала в юниорах, а потом пошли трудности. Если бы ты сейчас писала письмо Насте образца юниорского финала Гран-при, что бы ей ты написала?

– Я бы ей написала: «Никогда не нужно сдаваться. Даже когда у тебя нет физических и моральных сил, то это не конец, нужно подниматься и идти дальше. Выход есть из любой ситуации», – сказала Губанова. 

«Наши тренеры сделали все, чтобы Губанова закончилась как фигуристка». Победа русской школы или Грузии?

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33 комментария

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vanessa2021
Ответ AllaS
Всю карьеру Насти ее катание оценивается в пределах 190 баллов. На этот раз удалось откатать почти чисто на 199 б. Но на первом месте она исключительно благодаря двум падениям Луны. И похоже она этого не понимает. Кайфует, поймала звезду, в эйфории от титула. А по сути катание слабое ее. Скорее от Луны можно ожидать лучших результатов на ЧМ при чистых прокатах.
Я вообще не поняла, что так на Луну накинулись у нас. Она вообщето очень осторожно сказала, на наших форумах куда жесче кроют и Камилу за допинг и остальных россиянок не жалеют.

А катается Луна на порядок лучше Насти по все параметрам. Какие вращения у Луны офигенные. Все таки остатки объективности надо сохранять при любых обстоятельствах.
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Marya Y
Ответ Mikhail Lopatin
Самое противное в том, что наша федра теперь будет долго примазываться к этому успеху, делая вид, что Настя -- "продукт" их системы. Дескать, победила-то все равно наша - вот мы молодцы какие, а! Не Настя молодец, что нашла в себе силы продолжать заниматься любимым делом и верить в себя вопреки всем обстоятельствам, а они молодцы. Что чуть не угробили ее талант еще на этапе выхода во взрослые.
Спортсменка ни дня не тренировавшаяся в Грузии, с юниоров полностью подготовленная российскими спецами - и не продукт системы. Эпичная наглядность шор на одном месте.
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<vella>
это Настин звездный час,
пусть наслаждается,
она радуется, что в ее биографии случилось чудо,
и неважно, что на ЧЕ не было наших девочек,
для Насти этот ЧЕ особенный
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AllaS
Ответ Verysia
Она всегда такая была, а теперь вообще звезду поймала.
Это точно, гордыня ее мучила и раньше!
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AllaS
Всю карьеру Насти ее катание оценивается в пределах 190 баллов. На этот раз удалось откатать почти чисто на 199 б. Но на первом месте она исключительно благодаря двум падениям Луны. И похоже она этого не понимает.
Кайфует, поймала звезду, в эйфории от титула.
А по сути катание слабое ее.
Скорее от Луны можно ожидать лучших результатов на ЧМ при чистых прокатах.
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Maria N
Немного боялась, что Настю начнут превозносить в России как "победившую россиянку" и она на это купится. Но по комментариям понятно, что опасения беспочвенны.
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Наталья Карлова
Да сейчас у многих зарубежных фигуристок и стержень появится и крылья вырастут)
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singer1
Ответ Alla Belova
Такой откровенной хвалы своему внутреннему стержню не произносила вслух даже многими нелюбимая здесь Анечка Щ))
Так совершенно два разных стержня, один домашней девочки, москвички, другой той собачки, которую выкидывали и пинали, а потом добрая девочка-федерация подобрала и пригрела, чуете разницу
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Verysia
Ответ Mikhail Lopatin
Самое противное в том, что наша федра теперь будет долго примазываться к этому успеху, делая вид, что Настя -- "продукт" их системы. Дескать, победила-то все равно наша - вот мы молодцы какие, а! Не Настя молодец, что нашла в себе силы продолжать заниматься любимым делом и верить в себя вопреки всем обстоятельствам, а они молодцы. Что чуть не угробили ее талант еще на этапе выхода во взрослые.
А кто ее тренеры? Никак в Грузии тренировалась?
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Verysia
Ответ supepper
Всё-таки есть польза от того, что не было российских топов. Это другим фигуристкам даёт веру, что можешь больше, чем думаешь.
И чего ж там больше было?
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asusp527
Чемпионка ситуации в эйфории ...Даже смешно как-то.
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Verysia
Ответ vanessa2021
Чтото Настя звезду поймала. Видимо не поняла, что прокатала на уровне конца российской десятки. И ее победа была исключительно изза несправедливой отмены российских фигуристок. А не Настиного "стержня" внутри))): И ее последний абзац про "никогда не сдаваться"- это типа ждать и надеяться, что спортсменок на уровень выше не допустят на соревнования?
Она всегда такая была, а теперь вообще звезду поймала.
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Kareglazaya
Обычно про стержень внутри говорят другие люди - тренер или коллеги по команде, а тут сама про себя) странно звучит)
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Kareglazaya
Ответ vanessa2021
Чтото Настя звезду поймала. Видимо не поняла, что прокатала на уровне конца российской десятки. И ее победа была исключительно изза несправедливой отмены российских фигуристок. А не Настиного "стержня" внутри))): И ее последний абзац про "никогда не сдаваться"- это типа ждать и надеяться, что спортсменок на уровень выше не допустят на соревнования?
Еще и Луна наошибалась и тем самым в какой-то степени уступила место.
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Pelageya_20
Ответ Mikhail Lopatin
Самое противное в том, что наша федра теперь будет долго примазываться к этому успеху, делая вид, что Настя -- "продукт" их системы. Дескать, победила-то все равно наша - вот мы молодцы какие, а! Не Настя молодец, что нашла в себе силы продолжать заниматься любимым делом и верить в себя вопреки всем обстоятельствам, а они молодцы. Что чуть не угробили ее талант еще на этапе выхода во взрослые.
А можно ли серьёзно называть успехом результат ниже 200 баллов? Эту планку она так и не сумела преодолеть. Лучшая среди худших. Гордиться здесь нечем ни нашей федре, ни Губановой. Если только позлорадствовать , что злословившая про наших фигуристок Луна, рассчитывавшая в отсутствии россиянок без хлопот забрать золото ЧЕ, осталась "с носом".
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AntOn
Она Губанишвилли или Губанадзе?
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Perfeksionistka
Мда.. sports совсем опарашился..
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Lennuci
Если бы не много раз уже сказанное "бы", ездила бы туристом на турниры, как сказал Морис. Наши вернутся - малина закончится.
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Morveena Bum
Ответ Alex1104
Ты молодец, конечно, показала свои способности, силу российской школы ФК, но не переоценивай эту победу. Эта победа всё-таки - не премьер-лига, скажем так. Чтобы результат на ЧМ, а уж тем более после возвращения наших тебя не слишком больно вернул на землю
...или чтобы ярых болельщиков не слишком больно вернуло на землю не_возвращение наших в те сроки, которые они уже себе вообразили.)
+2
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vanessa2021
Чтото Настя звезду поймала. Видимо не поняла, что прокатала на уровне конца российской десятки. И ее победа была исключительно изза несправедливой отмены российских фигуристок. А не Настиного "стержня" внутри))):

И ее последний абзац про "никогда не сдаваться"- это типа ждать и надеяться, что спортсменок на уровень выше не допустят на соревнования?
+24
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Порядка.нет
Настя переживает свою "минуту славы", хочется сказать ей спасибо, что вольно-невольно, а она поддержала высокий статус русского фигурного катания, пусть и формально косвенным образом....
Спасибо, что доставила несколько чертовски приятных минут на ЧЕ2023!
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Глокая Куздра
Ответ Mikhail Lopatin
Самое противное в том, что наша федра теперь будет долго примазываться к этому успеху, делая вид, что Настя -- "продукт" их системы. Дескать, победила-то все равно наша - вот мы молодцы какие, а! Не Настя молодец, что нашла в себе силы продолжать заниматься любимым делом и верить в себя вопреки всем обстоятельствам, а они молодцы. Что чуть не угробили ее талант еще на этапе выхода во взрослые.
А развве Настя не продукт системы федры. Ее же не грузины тренировали в самом деле.
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Глокая Куздра
Ответ seasea
что то даже смешно с Насти становится , с начало было за нее радостно но что то дальше пошло не то )))))))
Настя всегда такой была.
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Mikhail Lopatin
Ответ Настя Розова
Ох, Настя, какая ты все-таки молодец. Отлились нашей федре твои слезы. Я рада за тебя.
Самое противное в том, что наша федра теперь будет долго примазываться к этому успеху, делая вид, что Настя -- "продукт" их системы. Дескать, победила-то все равно наша - вот мы молодцы какие, а! Не Настя молодец, что нашла в себе силы продолжать заниматься любимым делом и верить в себя вопреки всем обстоятельствам, а они молодцы. Что чуть не угробили ее талант еще на этапе выхода во взрослые.
+12
-9
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Alla Belova
Такой откровенной хвалы своему внутреннему стержню не произносила вслух даже многими нелюбимая здесь Анечка Щ))
+27
-6
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