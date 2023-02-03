Анастасия Губанова: «На чемпионате Европы я узнала, что могу больше, чем думаю. С виду я кажусь хрупкой девочкой, а внутри – огромный стержень»
Грузинская фигуристка Анастасия Губанова поделилась впечатлениями от чемпионата Европы в Эспоо, где одержала победу.
– По результатам сезона было понятно, что ты претендуешь на медаль чемпионата Европы. Как ты пережила турнир?
– Старалась быть спокойной, абстрагироваться от всех мыслей, просто выходить на лед с холодной головой и выполнять свою работу. Конечно, не получилось выйти спокойной на произвольную, я нервничала, но справилась и довольна этим.
В голове не было мыслей, что должна занять какое-то место. Думала только о том, что должна откататься чисто. Успокоиться помогли тренер и друзья. Тренер сказал нужные слова.
– Когда допустила ошибку на флипе, о чем подумала?
– В моей голове пронеслась за секунду тысяча мыслей. На тренировках я никогда не нарабатывала смену – то есть не делала каскад со вторым флипом.
На этапе Гран-при в Финляндии также подумала, что раз не делала на тренировках, то и не надо делать в программе. Но здесь такие соревнования, что я понимала, нужно себя взять руки и сделать.
– Что нового ты о себе узнала на этом чемпионате?
– Что могу больше, чем думаю.
– С виду ты кажешься очень спокойной, даже тихой.
– На первый взгляд, да. Но близкие люди знают, что я – веселая, душа компании. С виду я кажусь хрупкой девочкой, а внутри у меня огромный стержень.
– Ты прошла долгий и непростой путь. Ярко выступала в юниорах, а потом пошли трудности. Если бы ты сейчас писала письмо Насте образца юниорского финала Гран-при, что бы ей ты написала?
– Я бы ей написала: «Никогда не нужно сдаваться. Даже когда у тебя нет физических и моральных сил, то это не конец, нужно подниматься и идти дальше. Выход есть из любой ситуации», – сказала Губанова.
«Наши тренеры сделали все, чтобы Губанова закончилась как фигуристка». Победа русской школы или Грузии?
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Я восхищен Настей Губановой и ее победой на Евро. Это фигурное катание, которое мы потеряли
А катается Луна на порядок лучше Насти по все параметрам. Какие вращения у Луны офигенные. Все таки остатки объективности надо сохранять при любых обстоятельствах.
пусть наслаждается,
она радуется, что в ее биографии случилось чудо,
и неважно, что на ЧЕ не было наших девочек,
для Насти этот ЧЕ особенный
Кайфует, поймала звезду, в эйфории от титула.
А по сути катание слабое ее.
Скорее от Луны можно ожидать лучших результатов на ЧМ при чистых прокатах.
И ее последний абзац про "никогда не сдаваться"- это типа ждать и надеяться, что спортсменок на уровень выше не допустят на соревнования?
Спасибо, что доставила несколько чертовски приятных минут на ЧЕ2023!