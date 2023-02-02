Елизавета Туктамышева посетила балет «Сильфида» в Мариинском театре
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева посетила балет «Сильфида» в Мариинском театре Санкт-Петербурга.
Она поделилась фото из театра в своих соцсетях.
«Сходили на балет «Сильфида», – написала Туктамышева.
В Мариинку как на пляж. Совсем ориентиры потеряла. Негде больше нижним бельем потрясти?
А журналюги пишут про всех спортсменов как про английскую королеву - ПОСЕТИЛИ.
Молодец, что вдохновляешься балетом.
От переполнявших Лизика эмоций просто стало немного жарко, а че?))
Лизе идет сочетание белого и черного.
-Девушка, зачем вы надели пиджак?
-А может я в театр пойду!
- А зачем снизу спортивные штаны?
- А может и не пойду!
Пока охрана пялится на грудь,
А балетоманы морщат нос,
Я видеокамеру пронёс
Полное недоумение от её внешнего вида....
Не объяснил никто ей дресс-код в "культурной столице"