Елизавета Туктамышева посетила балет «Сильфида» в Мариинском театре

Теги сборная России фото Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева посетила балет «Сильфида» в Мариинском театре Санкт-Петербурга.

Она поделилась фото из театра в своих соцсетях.

«Сходили на балет «Сильфида», – написала Туктамышева.

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29 комментариев

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KMR
Не хватает рядом только гламурного Трани,в стиле Киркорова
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Додик Аксель
Ответ pashkka
Собиралась в клуб, но случайно подкинули билет в Мариинку. ))) Полное недоумение от её внешнего вида....
Как у И. Корнелюка " Билет на балет".
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KMR
И это в культурной столице🤦
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Lilia Sadykova
Ответ galik55
Не обязательны , я согласна, но перед праздником видеть женщин в вечерних нарядах в театре , это приятно. Елка тоже была сказочная. Да и балет прекрасный.
Согласна с вами:)
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galik55
Ответ Lilia Sadykova
Я не категорично, наверное просто неправильно выразилась. Я имею ввиду, что сейчас вечерние платья не обязательны:)
Не обязательны , я согласна, но перед праздником видеть женщин в вечерних нарядах в театре , это приятно. Елка тоже была сказочная. Да и балет прекрасный.
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Лека-Лека
Ответ Дружба11
Лизик красивый! Молодец, что вдохновляешься балетом. От переполнявших Лизика эмоций просто стало немного жарко, а че?)) Лизе идет сочетание белого и черного.
Ей сначала стало жарко, а потом она в театр пошла на балет?
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Lilia Sadykova
Ответ galik55
Вы часто посещаете Мариинский? Не надо так категорично про вечерние платья. Сильфиду в Мариинке смотрели перед Новым годом, не мало дам были в вечерних платьях.
Я не категорично, наверное просто неправильно выразилась. Я имею ввиду, что сейчас вечерние платья не обязательны:)
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Лека-Лека
У Туктамышевой на одежду не хватает?
В Мариинку как на пляж. Совсем ориентиры потеряла. Негде больше нижним бельем потрясти?
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Лека-Лека
Ну нормально же Лиза пишет: СХОДИЛИ на балет.
А журналюги пишут про всех спортсменов как про английскую королеву - ПОСЕТИЛИ.
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galik55
Ответ Lilia Sadykova
Почему же. Некий дресс код есть. Часто хожу в театр, понятно, что сейчас не наряжаются в вечерние платья, но принято одеваться сдержанно, а лучше ближе в вечернему. Когда ходим с дочей на детские спектакли одеваю ее в красивое платье. Деток тоже смотрю стараются наряжать. Но вот взрослых в коротких шортиках, в лифчиках и топиках с рубашками нараспашку ни разу не видела:)
Вы часто посещаете Мариинский? Не надо так категорично про вечерние платья. Сильфиду в Мариинке смотрели перед Новым годом, не мало дам были в вечерних платьях.
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Lennuci
Пуш-апа не нашлось дома, видимо. Грехи можно и поболе было прикрыть. Не совсем уместный наряд для театра 🤦‍♀️
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Додик Аксель
Ответ Lilia Sadykova
Почему же. Некий дресс код есть. Часто хожу в театр, понятно, что сейчас не наряжаются в вечерние платья, но принято одеваться сдержанно, а лучше ближе в вечернему. Когда ходим с дочей на детские спектакли одеваю ее в красивое платье. Деток тоже смотрю стараются наряжать. Но вот взрослых в коротких шортиках, в лифчиках и топиках с рубашками нараспашку ни разу не видела:)
С детьми понятное дело. Но вот как Лиза одета, а до неё Саша Бойкова также, когда посещала балет.
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Джефф Лебовски
В исподнем на балете - нет лучше для кликбейта 🤪
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Дружба11
Лизик красивый!
Молодец, что вдохновляешься балетом.
От переполнявших Лизика эмоций просто стало немного жарко, а че?))
Лизе идет сочетание белого и черного.
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Беглый*
Ответ Lilia Sadykova
В лифчике и в рубашке нараспашку в театр? Такое впечатление, что изначально Лизон не в театр собиралась идти:))
Это как в анекдоте:

-Девушка, зачем вы надели пиджак?
-А может я в театр пойду!
- А зачем снизу спортивные штаны?
- А может и не пойду!
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Lilia Sadykova
Ответ Додик Аксель
Дресс-кода нет. Такое впечатление, что сейчас ходят в театры не смотреть спектакль, балет, оперу, а себя показать...
Почему же. Некий дресс код есть. Часто хожу в театр, понятно, что сейчас не наряжаются в вечерние платья, но принято одеваться сдержанно, а лучше ближе в вечернему. Когда ходим с дочей на детские спектакли одеваю ее в красивое платье. Деток тоже смотрю стараются наряжать. Но вот взрослых в коротких шортиках, в лифчиках и топиках с рубашками нараспашку ни разу не видела:)
+10
-2
+8
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Додик Аксель
Дресс-кода нет. Такое впечатление, что сейчас ходят в театры не смотреть спектакль, балет, оперу, а себя показать...
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Alexander X
мммддда... рад за Лизу, что её не игнорят... но "избирательность" спортса начинает бесить...
+3
-7
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Su50
Балет? Отлично, но не в этом суть,
Пока охрана пялится на грудь,
А балетоманы морщат нос,
Я видеокамеру пронёс
+7
-4
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pashkka
Собиралась в клуб, но случайно подкинули билет в Мариинку. )))
Полное недоумение от её внешнего вида....
+22
-4
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Denkaaaa
какие спортивные новости!
+1
-2
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Alsu89sha
А че такой вид?:)))) упс
+16
-4
+12
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Wiley Fox
Удмуртская королева

Не объяснил никто ей дресс-код в "культурной столице"
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Nataly1991
Спортс, ЭКС-чемпионка мира. Вы же все-таки вроде спортивный ресурс,
+2
-7
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Беглый*
А чё не в бикини? Театр же
+26
-6
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