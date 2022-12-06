«И как вам светлые волосы? Мне как-то так себе». Туктамышева показала портреты, созданные искусственным интеллектом
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева показала несколько артов, созданных искусственным интеллектом по ее внешности.
«Не смогла выбрать фаворита… Решила выставить сразу несколько. Вам какой вариант понравился больше всего?
И как вам светлые волосы? Мне как-то так себе», – написала Туктамышева в инстаграме.
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